Sobremesa para adoçar os dias

Vamos de doces? Depois de um almoço recheado de comidas salgadas, uma sobremesa é sempre bem vinda. Receitas fáceis e apetitosas de se fazer. Para quem ama chocolate, um cupcake de limão e chocolate ou panqueca recheada com abacaxi e coco ao molho de chocolate. E que tal inovar com um suflê de doce de leite? Já deu água na boca? Então é só conferir nossas sugestões e escolher a que mais vai ao encontro do seu paladar e transformar o seu domingo num momento mais que especial.

Cupcake de limão e chocolate

Cobertura

400 g de chocolate meio amargo picado

1 lata de creme de leite

2 colheres (sopa) de mel

Massa

3 ovos

½ xícara (chá) de leite

½ xícara (chá) de creme de leite

½ xícara (chá) de óleo

3 colheres (sopa) de amido de milho

1 ¼ xícara (chá) de açúcar

1 ½ xícara (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

1 embalagem de Biscoito Mousse Limão + Chocolate, picadas grosseiramente (150 g)

Recheio

1 lata de leite condensado

¼ xícara (chá) de suco de limão

Modo de preparo

Cobertura: Em um refratário, coloque o chocolate com o creme de leite e leve ao micro-ondas, potência média, por 1 minuto e 30 segundos. Mexa, junte o mel e volte por mais 1 minuto e 30 segundos, sempre na potência média. Misture bem para obter um creme liso, cubra e leve à geladeira para firmar.

Massa: Coloque no liquidificador os ovos, o leite, o creme de leite, o óleo, o amido de milho e o açúcar. Bata bem até ficar homogêneo. Transfira para uma tigela, junte a farinha de trigo, mexa e, por fim, misture delicadamente o fermento em pó e os biscoitos. Ligue o forno em temperatura média (180 °C – 200 °C) para preaquecer. Acomode as forminhas de papel, próprias para cupcake (tamanho 00), dentro de forminhas de alumínio. Distribua a massa, coloque as forminhas dentro de uma assadeira grande e asse por cerca de 40 minutos ou até que, ao espetar um palito, saia limpo. Retire do forno e espere esfriar.

Recheio: No liquidificador, bata o leite condensado com o suco de limão até obter um creme. Mantenha em geladeira até o momento de usar.

Cupcakes: Coloque o recheio em um saco de confeitar com bico perlê (liso) grande. Apoie o bico de confeitar no centro do cupcake, pressione levemente para furar e preencha com uma porção do recheio. Reserve. Bata a cobertura na batedeira, passe para um saco de confeitar com o bico pitanga e decore os cupcakes.

Rendimento: 18 unidades

Fonte: Massas Adria

Panqueca recheada com abacaxi e coco ao molho de chocolate

Ingredientes

1 embalagem de Biscoito Folhata (Adria)

1 colher (sopa) de farinha de trigo

3 ovos

1 colher (sopa) de margarina

2 xícaras (chá) de leite

1 colher (chá) de essência de baunilha

2 colheres (sopa) de conhaque

Recheio

1kg de abacaxi em cubinhos

150g de açúcar

150g de coco ralado

1½ lata de creme de leite

Molho de chocolate

150g de chocolate meio amargo

Modo de preparo

Massa das panquecas: Leve ao processador o biscoito e bata até obter uma farofa fina. Leve a farofa de biscoito ao liquidificador junto com a farinha de trigo, os ovos, a margarina, o leite, a essência de baunilha, e o conhaque. Bata bem e reserve. Unte com margarina uma frigideira tipo panquequeira e espalhe de forma uniforme uma concha pequena de massa e deixe fritar dos dois lados. Repita o procedimento até terminar a massa e reserve. Prepare o recheio de abacaxi com coco. Em uma panela média, junte o abacaxi e o açúcar e deixe cozinhar até secar a água. Deixe amornar, acrescente o coco e o creme de leite, mexa delicadamente e reserve.

Molho de chocolate: Num refratário pequeno, junte o chocolate meio amargo e leve ao microondas por 2 minutos, acrescente o ½ lata de creme de leite, mexa delicadamente e reserve.

Montagem: Recheie as panquecas com o doce de abacaxi com coco, regue com o molho de chocolate, polvilhe coco por cima e sirva a seguir.

Rendimento: 12 panquecas

Fonte: Massas Adria

Canjica

Massa

500 g de canjica branca

1 caixinha de Leite Condensado Mococa ou Mistura Láctea Condensada Mococa

200ml de Leite de Coco Mococa

50 gramas de Coco Ralado Mococa

1 litro de leite

Açúcar a gosto

1 pitada de sal

Canela em pó a gosto

Modo de preparo

Lave a canjica em água corrente e deixe-a de molho por aproximadamente 4 horas. Depois, cozinhe a canjica na panela de pressão com 2 litros de água por aproximadamente 20 minutos, ou até que esteja macia. Após o processo, coloque-a em outra panela, acrescente o leite, o Leite de Coco Mococa, o Leite Condensado Mococa e o Coco Ralado Mococa. Deixe ferver por 10 minutos, mexa sempre para não grudar no fundo da panela. Desligue o fogo quando estiver bem cremoso. Polvilhe a canela em pó e pronto! É só esperar esfriar um pouquinho e se deliciar!

Fonte: Mococa

Suflê de doce de leite

Ingredientes

3 g de adoçante natural xilitol

1 pitada de sal

4 claras

10 g de amendoim triturado

10 g de castanha de caju triturada

2 colheres de sopa de doce de leite Flormel

Modo de preparo

Em uma batedeira em velocidade média, bata as claras com o adoçante natural e sal, até que as claras fiquem em neve. Misture suavemente as claras e o doce de leite. Após obter uma mistura homogênea, despeje em pequenos recipientes que suportem altas temperaturas e salpicar o amendoim e castanha de caju por cima. Leve ao forno pré-aquecido em 180°C por 15 minutos. Desligar o forno e deixar esfriar gradativamente dentro do mesmo. O doce pode ser degustado morno também, a receita rende 2 porções.

Receita elaborada pelo chef Enzo Recieri

Muffin proteico

Ingredientes

1 ovo

2 colheres (sopa) de Shake Herbalife Nutrition

2 colheres (sopa) de NutreV Herbalife Nutrition

2 colheres (sopa) de água

1 colher (café rasa) de fermento

Modo de preparo

Em uma vasilha, bata o ovo, o Shake, o NutreV e a água. Em seguida, acrescente o fermento e misture bem. Leve para assar na máquina de cupcake ou despeje em formas de silicone e leve ao forno preaquecido a 180oC por 18 minutos (ou até assar). Fica mais gostoso se consumido no mesmo dia.

Rendimento: 2 muffins

Fonte: Herbalife

Pavê de abacaxi com wafer de abacaxi

Ingredientes

1 pacote de Biscoito Wafer de Abacaxi Pilar

1 abacaxi

130g de açúcar granulado

1 lata de leite condensado

1 caixa de creme de leite

1 gema

100m de suco de abacaxi concentrado

Modo de preparo

Descasque e corte o abacaxi em cubos. Em uma panela, leve o açúcar para derreter até que fique levemente dourado e depois coloque os cubos de abacaxi. Deixe ferver até que dissolva tudo e vire uma calda.

Creme: Bata em um liquidificador o leite condensado, o creme de leite, a gema e o suco de abacaxi. Coloque em uma panela em fogo médio até ferver e encorpar. Deixe esfriar.

Montagem: Em taças individuais, intercale o creme de abacaxi, com o biscoito wafer picado e os cubos de abacaxi caramelizado.

Fonte: Pilar, marca de massas e biscoitos