Sem glúten: proteína está presente em alguns cereais, como farinha de trigo

Na doença celíaca, o glúten, uma proteína presente no trigo e, em menor quantidade, na cevada e no centeio, estimula a produção de certos anticorpos pelo sistema imunológico. Esses anticorpos danificam o revestimento do intestino delgado, resultando em má absorção de nutrientes.

Contudo, a superfície ciliada normal do intestino delgado e sua função são restabelecidas quando a pessoa deixa de comer alimentos que contêm glúten. Algumas pessoas desenvolvem sintomas de doença celíaca na infância. Outras não desenvolvem sintomas até a idade adulta. Confira receitas que não levam a proteína e podem ser consumidas sem medo.

Nhoque sem glúten com manjericão da terrinha

Nhoque sem glúten com manjericão da terrinha – Foto: Divulgação

Ingredientes

½ xícara de chá de goma de tapioca hidratada Da Terrinha

2 xícaras (chá) de batata doce ou inglesa cozida e amassada

1 colher (sobremesa) de manjericão desidratado Da Terrinha

3 colheres (sopa) de azeite de oliva

1 colher (chá) de sal

Modo de preparo

Misture a tapioca, a batata doce, o azeite, o sal e o manjericão até obter uma massa homogênea. Molde o nhoque em bolas com cerca de 3 cm de diâmetro. Em água, ferva as bolas de nhoque em pequenas quantidades, até que subam para a superfície. Grelhe levemente os nhoques na manteiga, arrume nos pratos e cubra com molho bem quente de tomate pelado em cubos (napolitano) ou tradicional (sugo). Sirva em seguida.

Fonte: Da Terrinha Alimentos, empresa que tem como carro-chefe a goma de tapioca.

Sanduíche de cenoura e passas com pão sem glúten

Ingredientes

10 fatias de Pão sem Glúten com Chia e Ervas Finas da Jasmine

1 cenoura média

2 colheres (sopa) de uva-passa

½ xícara (chá) de creme de tofu (ou cream cheese de tofu)

½ maçã sem casca

Nozes picadas a gosto

Sal Atlantis Jasmine e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Rale a cenoura e a maçã. Adicione as uvas-passas e as nozes em uma tigela e tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Acrescente o creme de tofu aos poucos, somente até que a pasta fique homogênea. Recheie os pães com a pasta preparada e leve à geladeira por uma hora antes de servir.

Fonte: Jasmine

Torta básica de liquidificador sem glúten e sem lactose

Torta básica de liquidificador sem glúten e sem lactose – Foto: CyberCook

Massa

1 colher (chá) de sal

1 colher (sopa) de amido de milho

1 xícara (chá) de farinha de arroz

1 dente de alho

1/2 xícara (chá) de azeite de oliva

1 xícara (chá) de água

3 ovos

1 colher (sopa) de fermento químico em pó

Recheio

1 lata de atum ralado ao natural

1 cenoura ralada

1/4 xícara (chá) de azeitona verde picada

Orégano a gosto

Modo de preparo

Massa: Misture os ingredientes do recheio em uma vasilha e reserve. Bata todos os ingredientes da massa (menos o fermento) no liquidificador. Quando estiver homogêneo, acrescente o fermento e bata mais uma vez apenas para misturar. Despeje a massa em cima do recheio e misture bem. Coloque em uma forma untada com óleo e leve ao forno pré aquecido a 180ºC por aproximadamente 40 minutos.

Dica CyberCook: Você pode usar sua criatividade e preparar o recheio que desejar como frango ou mix de legumes. Prepare muffins deliciosos com a mesma massa, basta utilizar forminhas de cupcake ou de empadinha. Para dar um toque especial nessa torta, tempere a massa com algumas especiarias como pimenta, páprica ou cúrcuma.

Porção: 8

Receita enviada por Andrea Brynner_CyberCook