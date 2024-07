Santa Capela também é gastronomia e lazer

Local oferece ao público a experiência de vivenciar sabores no restaurante próprio, o “Jardim Santa Capela” – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

A Destilaria Santa Capela, conhecida pela produção de cachaça e, mais recentemente, do gin, também é uma opção de lazer para quem quer viver horas agradáveis em um ambiente rústico. O local oferece ao público a experiência de vivenciar sabores no restaurante próprio, o “Jardim Santa Capela”.

O espaço gastronômico é uma oportunidade de verdadeira imersão nos produtos e produção da destilaria. Aberto aos sábados e domingos, das 11h30 às 18h, é possível experienciar os sabores da Santa Capela enquanto visita as dependências da fábrica.

Toda a gama de sabores produzidos pela destilaria pode ser desfrutada em um ambiente tranquilo como um “quintal”, que tem uma vista para o canavial e natureza exuberante da área rural.

Anexado ao lado da loja oficial da marca e da sala de envelhecimento e armazenamento, o restaurante oferece uma diversidade de opções no cardápio. São entradas, grelhados, acompanhamentos e sobremesas.

O espaço gastronômico é uma oportunidade de verdadeira imersão nos produtos e produção da destilaria – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

O “principal” são as carnes nobres. O Jardim Santa Capela conta com cortes como tomahawk, ancho, carré de cordeiro e prime rib, e, recentemente, voltou a oferecer a costela fogo de chão. Além da variedade gastronômica, o espaço também oferece as bebidas “da casa”, é claro.

O cardápio de drinks do restaurante conta com uma gama de variedades, que leva como base as bebidas produzidas na própria destilaria. Entre as opções estão três tipos de caipirinhas (limão, maracujá e morango), negroni e diversas receitas autorais, como a “Capelinha Mule” – uma versão do moscow mule com base de cachaça Santa Capela.

A cartela de drinks ainda conta com o clássico gin tônica, que agora tem como base o tipo london dry da PEMBROKE – marca própria de gin da Destilaria Santa Capela, uma novidade.

“O gin se tornou popular no mercado nacional de uns cinco ou seis anos para cá”, disse o proprietário e diretor da Santa Capela, Paulo Romi. “É um produto que nós também incorporamos na nossa linha”, ressaltou sobre a versatilidade da destilaria para produção de diferentes bebidas.

A “cara” da nova marca não poderia ser outra que não um cachorro, assim como a Santa Capela tem a cadela Capelinha, adotada por Paulo durante a construção da destilaria. O Pembroke tem como símbolo o cão da raça corgi – que tem tudo a ver com o gin.

O nome da marca também é um vilarejo do país de Gales, no Reino Unido. Foi lá que a variação Pembroke da raça corgi surgiu. A popularização do gin, por sua vez, se deu pela Inglaterra, vizinha do país de origem do cachorro. A combinação de fatores resultou na construção da imagem do gin Pembroke da Destilaria Santa Capela.

A linha de cachaças não fica de fora da sequência de novidades. A marca lança em breve uma nova variação da aguardente, a envelhecida em carvalho francês – um processo nobre.

A Destilaria Santa Capela foi projetada e construída com os melhores equipamentos para a produção de uma linha de bebidas de alta qualidade – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Produção é garantia de qualidade. A Destilaria Santa Capela foi projetada e construída com os melhores equipamentos e recursos para a produção de uma linha de cachaças e bebidas de alta qualidade e pureza.

O cuidado está desde a matéria-prima. A destilaria planta a própria cana-de-açúcar e conta com um controle rigoroso de qualidade para que ela seja sadia e livre de contaminação.

Os esforços para um produto de alta-qualidade foram recompensados logo no ano de lançamento da linha de cachaças, em 2022.

A cachaça clássica conquistou a medalha de prata em premiações internacionais de prestígio: Los Angeles Invitational Wine & Spirits Chellenge 2023 e International Spirits Challenge 2023, na Inglaterra.

Os produtos Santa Capela:

Cachaça Clássica

Esta é a Santa Capela Pura, para quem quer apreciar a melhor cachaça e ter uma experiência única. Produzida artesanalmente em alambiques de cobre, descansa por um ano em tanques de inox. É uma excelente opção para drinks. A clássica apresenta aromas frutados e frescor de pinheiro silvestre e erva doce. Tem baixa acidez e boa untuosidade.

Cachaça armazenada em Carvalho

Armazenada em barris novos de carvalho americano de diferentes tostas, esta cachaça alcançou estrutura e potência incomum em cachaças deste segmento. Balanceada com intensos aromas de baunilha, frutas passas e especiarias, apresenta uma sensação gustativa prazerosa e persistente com retrogosto bastante duradouro.

Cachaça armazenada em Bálsamo

Cachaça armazenada em tonéis de Bálsamo de três mil litros, esta cachaça adquiriu um excelente equilíbrio, apresentando aromas característicos de anis, especiarias e baunilha. Com boa untuosidade e persistência, além da característica de baixa acidez das cachaças Santa Capela.

Gin PEMBROKE

Apresentando um verdadeiro ícone da coquetelaria, o Gin Pembroke London Dry personifica a essência da tradição e da excelência. Destilado com maestria e infusionado com uma seleção equilibrada de botânicos premium, oferece uma experiência sensorial única. Seu sabor distinto e refrescante, permeado por notas cítricas e ervas aromáticas, é complementado por um final suave e elegante. Ideal para conhecedores exigentes e entusiastas de coquetéis clássicos.

Além das cachaças, a marca aposta no gin e oferece sua gama de sabores no “Jardim Santa Capela”, o restaurante da destilaria – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Destilaria Santa Capela

