A dica é incrementar a salada de quinoa com brócolis e shitake adicionando a granola salted caramel da MadeReal. O produto é rico em fibras e com baixos índices de gordura, podendo ser incluído em dietas mais restritivas e é composto por pistache, noz pecan, cranberry, lascas de coco e semente de abóbora.

Salada de quinoa, brócolis, shitake e granola salted

Ingredientes

100g de quinoa em grãos

Caldo de legumes caseiro

150g da granola Caramelo Salgado da MadeReal

1 brócolis ninja higienizado

1 bandejinha de shitake higienizado

2 colheres (sobremesa) de azeite ou manteiga ghee

1 cebola roxa finamente picada

Sal a gosto

Pimenta do reino a gosto

Modo de preparo

Cozinhe a quinoa no caldo de legumes caseiro, mas deixando-a al dente. Reserve. Corte o shitake em lâminas e refogue na manteiga/azeite. Tempere com sal e pimenta do reino e reserve. Solte os floretes de brócolis, temperar com azeite, sal e pimenta do reino e leve para assar no forno alto até ficar douradinho e al dente. Reserve. Refogue a cebola finamente picada no azeite ou na manteiga ghee até ficar bem dourada. Reserve. Misture a quinoa na cebola refogada e então adicione os floretes de brócolis assados, o shitake refogado e a granola. Misture bem. Acerte o sal e a pimenta do reino, se necessário. Finalize com brotos e sirva com uma salada verde.