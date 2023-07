Restaurante Vô Fernando: comida que cuida da alma

Muito mais do que um restaurante de comida boa e de qualidade, o Vô Fernando – O Buteco é um espaço para alimentar a alma e vivenciar experiências. A casa proporciona o conceito “comfort food”, comida confortável em tradução livre, com pratos cheios de afeto que despertam o conforto e acolhimento dos clientes.

Elaine de Moura Pereira Duzzi e o chef Marcos Rogério Duzzi estão à frente do Buteco – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

O prato de strogonoff feito com creme de leite sem lactose, pensando na leveza e também em atender todos os clientes que a casa recebe, é só um exemplo do acolhimento do restaurante. O cuidado está além da comida que abraça quem a saboreia, mas também na procedência dos ingredientes que compõem toda experiência do restaurante. Os elementos que compõem os pratos e os drinks são frescos e originários em grande parte de hortas cultivadas pelos próprios proprietários do Vô Fernando.

Pratos cheios de afeto despertam o conforto e o acolhimento dos clientes – Foto: Charline Caldas – Divulgação

A missão do restaurante não se prende apenas aos pratos carregados de sabor e sentimentos, mas também se estende aos drinks preparados por Elaine de Moura Pereira Duzzi, que está à frente do Buteco junto ao marido e chef de cozinha Marcos Rogério Duzzi.

Através dos drinks esotéricos cheios de magia, o cliente recebe exatamente o que está precisando. Elaine “lê” o cliente como se fosse uma carta e prepara uma bebida trazendo elementos que vão suprir suas necessidades de acordo com a energia que está emanando naquele momento – uma verdadeira experiência

A história de Duzzi e Elaine se entrelaçaram e resultou no Vô Fernando – O Buteco, restaurante cheio de propósito e acolhimento. Do Chef Duzzi veio a vontade que estava guardada há algum tempo de abrir um restaurante que homenageia suas raízes, seu avô Fernando, que teve uma quitandinha por 30 anos no Jardim São Vito, também em Americana.

Os drinks preparados por Elaine com um toque esotérico também são destaques no estabelecimento – Foto: Charline Caldas – Divulgação

Elaine, mulher preta e filha de chef de cozinha, usou da força que precisou ter a vida inteira para atingir seus objetivos para impulsionar o marido, fazendo o restaurante sair do campo dos sonhos e se tornar realidade

em questão de meses.

“Juntamos nossos afetos e em três meses inauguramos nosso restaurante, e, juntos, alimentamos tantos outros afetos, temperando o dia daqueles que passam pela nossa vida”, disse a sócio proprietária do restaurante.

Vô Fernando – O Buteco

Endereço: Rua Gonçalves Dias, 660 – Jardim Girassol, Americana

Horário de funcionamento: de segunda a quarta-feira, das 10h às 17h; de quinta a sábado das 10h às 22h.

Rua Gonçalves Dias, 660 – Jardim Girassol, Americana Horário de funcionamento: de segunda a quarta-feira, das 10h às 17h; de quinta a sábado das 10h às 22h. WhatsApp: (19) 3461-0428

(19) 3461-0428 Facebook: /butecovofernando

/butecovofernando Instagram: @vofernandobuteco

