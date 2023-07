Restaurante Aimaratá, diversidade de sabores em meio à natureza

Tempero que demonstra carinho e conforto em meio à natureza atraem os visitantes ao Restaurante Aimaratá, no interior do Parque Aimaratá. Com amplo cardápio de comidas e bebidas, o estabelecimento com dois pavimentos estende a área de atendimento até as árvores do parque, oferecendo um ambiente diferenciado para os visitantes desfrutarem de uma boa alimentação.

Estabelecimento com dois pavimentos estende a área de atendimento até as árvores do parque – Foto: Divulgação

Peixes assados na brasa – piapara, lombo de filhote e salmão – acompanhados por arroz, molho tártaro, alcaparras e limão são os pratos mais apreciados do cardápio, que também oferece tilápia em tiras com empanamento especial e molho verde de alho da casa, costelinha de pacu cortada em ventrecha e lambari frito, bem sequinho.

Além disso, contrafilé em tiras acebolado, torresmo de panceta, calabresa acebolada, frango à passarinho, cebolas empanadas, mandioca frita e uma grande variedade de bolinhos também são opções.

Peixes na brasa são destaques no completo cardápio do Restaurante Aimaratá – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

O Restaurante Aimaratá conta ainda com dois bares, um em cada piso, servindo refrigerantes, sucos, drinques, batidas e bebidas quentes, como cachaças e licores. Oferecendo cervejas de diversas marcas – do Grupo Petrópolis, da Heineken, Skol e Brahma de Agudos (SP) – o estabelecimento serve as garrafas em baldes com gelo, trocados constantemente para garantir a melhor temperatura, sendo que a quinta é sempre por conta da casa.



Lombo de filhote na brasa é um dos pratos mais pedidos – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Aos sábados, além dessa e de outras promoções, as famílias visitantes também encontram entretenimento musical, com apresentações de artistas da cidade e da região. No Parque Aimaratá e no Restaurante Aimaratá, muitas opções de lazer possibilitam um dia inteiro de diversão e relaxamento junto à natureza.

Restaurante Aimaratá

Endereço: Rua Álvaro Dell Agnese, 101. Loteamento Residencial e Comercial Bairro Pacaembu. Americana – SP. O acesso é pela Avenida Luiz Bassette ou pela Rua Rio das Velhas, a partir da Estrada da Balsa

Horário de funcionamento: Aberto de segunda à sexta, finais de semana e feriados, das 10h às 16h. Bares abertos entre 9h e 17h. Fechados às quartas-feiras.

