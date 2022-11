Receitas veganas para quem aboliu a carne do cardápio

Prato com diferentes variedades de vegetais e arroz são as sugestões para o dia-a-dia

Receitas caseiras em que legumes, vegetais e arroz ganham maior destaque proporcionam como resultado pratos deliciosos, criativos e principalmente saudáveis. Ao contrário do que muitos pensam, receitas com produtos de origem vegetal não são restritivas e oferecem um repertório repleto de sabores e rico em nutrientes.

Curry de legumes

Foto: Divulgação – Foto:

Ingredientes

4 colheres (sopa) de azeite

1 cebola roxa pequena ou 1/2 cebola

2 dentes de alho

1/2 cenoura grande ou 1 pequena

600 ml de leite de coco

1 lata de grão de bico em conserva 400g Bonduelle

1 vidro de palmito pupunha inteiro em conserva 520g Bonduelle

1 lata de beterraba em conserva em cubos 400g em Bonduelle

1 colher de sopa de garam masala (opcional)

1 colher de sopa de curry

1/2 colher de chá de sal

Punhado ou cerca de 2 colheres de sopa de salsinha picada

3 colheres de sopa de molho Sweet Chili Kalassi

Modo de preparo

Corte a cebola em fatias médias finas e reserve. Amasse ou pique o alho, e reserve. Descasque a cenoura, corte ao meio e depois em fatias finas médias, e reserve. Retire o palmito da água e corte em rodelas. Em uma panela média, adicione o azeite, líquido o fogo em chama média, acrescente a cebola e deixe ficar murcha e translúcida sem dourar. Adicione o alho e o deixe refogar sem dourar. Abaixe a chama do fogo. Adicione a cenoura e misture. Em seguida coloque o sal e as especiarias garam masala e curry. Misture e acrescente o leite de coco. Adicione o molho de pimenta. Misture novamente. Acrescente o grão de bico e a beterraba. Misture. Tampe a panela e deixe ferver. Em seguida, prove e corrija o tempero de acordo com seu paladar, com mais molho de pimenta e sal. Em seguida, adicione a salsinha. Sirva quente.

Para o couscous marroquino

Sugestão de cozinhar o couscous antes do curry.

Ingredientes

1 pacote de snack de gergelim, algas marinhas e amêndoas Kalassi

2 xícaras (chá) de couscous marroquino Tipiak

1 colher (sopa) de azeite

3 colheres (sopa) de azeite

2 xícaras (chá) de água filtrada

1/2 lata de ervilha em conserva 400 g Bonduelle

Punhado de tomatinhos cereja cortados ao meio

Punhado de salsinha picada ou cerca de 2 colheres (sopa) de salsinha picada

1/2 colher (chá) de sal ou a gosto

Modo de preparo

Coloque a água numa panela com o azeite e sal. Ferva. Desligue o fogo e adicione o couscous. Misture e tampe por 4 minutos. Em seguida solte com uma colher ou garfo para ficar soltinho. Misture o restante do azeite, os tomatinhos e salsinha. Prove e corrija o tempero de sal. Abra o Snack de algas e sirva o couscous marroquino num recipiente acompanhado do Snack.

Porção: 4 pessoas

Fonte: Aurora Fine Brands em parceria com o chef Renato Caleffi. Carla Torres_ Coletiva Comunicação

Arroz com cenoura e uva-passa

Foto: Divulgação – Foto:

Ingredientes

2 colheres (sopa) de óleo

1 dente de alho picado

2 xícaras (chá) de Arroz Tio João Integral Orgânico

1 colher (sopa) de sal

4 cenouras médias raladas

½ xícara (chá) de uvas-passas brancas

5 ramos de salsinha picados

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o óleo e doure levemente o alho. Acrescente o arroz, tempere com o sal e refogue. Adicione 4 xícaras (chá) de água fervente e cozinhe com a panela semi-tampada, em fogo baixo, até secar a água. Junte as cenouras e as uvas-passas, tampe a panela, desligue o fogo e deixe abafado por 5 minutos. Polvilhe a salsinha, misture e sirva em seguida.

Fonte: Tio João e Josapar

Charutinhos de acelga

Foto Divulgação – Foto:

Charutinhos

12 folhas de acelga lavadas

Sal a gosto

2 colheres (sopa) de Azeite Extra Virgem Nova Oliva

½ cebola picada

3 dentes de alho picados

1 xícara (chá) de Arroz Tio João Integral

200 g de cogumelos shitake picados

1 colher (sopa) de salsa picada

1 colher (chá) pimenta síria

Molho

1/3 de xícara (chá) de tahine (pasta de gergelim)

1 colher (sopa) de Azeite Extra Virgem Nova Oliva

1 e ½ colher (sopa) de suco de limão

1 dente de alho picado

1 colher (chá) de pimenta síria

Sal a gosto

Modo de preparo

Charutinhos: escalde as folhas de acelga em água fervente com sal por 5 minutos. Escorra e reserve. Com metade do azeite, refogue a cebola e metade do alho. Acrescente o arroz, adicione 2 ½ xícaras (chá) de água fervente e cozinhe em fogo baixo, com a panela semitampada, por 20 minutos ou até a água secar. Em uma frigideira, coloque o azeite e o alho restantes e leve ao fogo médio até dourar. Acrescente os cogumelos e refogue até que fiquem macios. Junte a salsa e a pimenta síria e acrescente a mistura ao arroz já cozido.

Monte os charutinhos: abra uma folha de acelga e adicione 1 colher (sopa) cheia de arroz próximo ao talo da folha, deixando 2 cm de margem. Dobre as laterais e enrole a folha, formando o charutinho. Disponha os charutinhos em uma assadeira ou refratário e leve ao forno preaquecido (180°) por 15 minutos.

Molho: misture bem o tahine com 3 colheres (sopa) de água, o azeite, o limão, o alho e a pimenta síria. Acrescente uma pitada de sal, se necessário. Sirva acompanhando os charutinhos.

Dica: substitua as folhas de acelga por folhas de couve ou repolho.

Fonte: Tio João e Josapar

Salada orgânica de arroz integral

Salada

1 e ½ xícara (chá) de Arroz Tio João Integral Orgânico

2 e ½ xícaras (chá) de água

½ xícara (chá) de damascos

1 bulbo de erva-doce orgânica ou funcho

1 maço pequeno de minirrúcula orgânica picada

100 g de tomates-cereja orgânicos cortados ao meio

Molho

Suco de 2 laranjas orgânicas

1 colher (sopa) de mostarda

1 colher (sobremesa) de mel

1 colher (sopa) de Azeite Nova Oliva

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Finalização

½ xícara (chá) de amêndoas laminadas e tostadas

Erva-doce ou funcho

½ xícara (chá) de azeitonas verdes cortadas em lascas

Modo de preparo

Prepare o arroz com a água, de acordo com o modo descrito na embalagem e deixe esfriar. Em uma tigela, cubra os damascos com água fervente e deixe por 2 minutos; escorra e corte-os em tiras. Corte a erva-doce ou funcho, também em tiras, e reserve uma parte. Em uma saladeira, misture o arroz, a rúcula, os tomates-cereja, a erva-doce ou funcho em tiras e os damascos.

Fonte: Tio João e Josapar

Arroz com grão de bico

Foto Divulgação – Foto:

Arroz

1 xícara de Tio João 7 Grãos Integrais + Passas de Uva

2 xícaras de água fervente

sal a gosto

Demais ingredientes:

1 xícara de grão de bico cozido (equivalente a ½ xícara dele cru)

1 xícara de uvas sem sementes, picadas em metades

1 abobrinha italiana picadinha

Molho

4 colheres (sopa) de suco de laranja

Suco de ½ limão Tahiti

1 colher (chá) de gengibre ralado

1 colher (chá) de gergelim preto

1 e ½ colher (sopa) de shoyu

4 colheres (sopa) de azeite

Sal, caso queira

Decoração (opcional)

Tomates cereja picados em metades

Folhas de mini-agrião

Modo de preparo

Cozinhe o arroz de acordo com o modo de preparo sugerido na embalagem. Faça o molho da salada misturando os sucos de laranja e limão, gengibre, gergelim e shoyu. Acrescente o azeite em fio enquanto mistura. Tempere com sal, caso queira. Misture o arroz com os demais ingredientes e o molho. Caso queira, decore com tomates cereja e mini-agrião. Sirva em seguida.

Fonte: Tio João e Josapar

Sopa de aspargos com arroz integral

Foto: Divulgação – Foto:

Ingredientes

1 pacote de Arroz Tio João Integral

2 alhos-porós cortados em rodelas

1 maço de aspargos verdes cortados em pedaços

4 batatas Monalisa (tipo branca)

3 dentes de alho amassados

1 cebola

¼ de xícara (chá) de Azeite Nova Oliva

1l de água

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo

Prepare o arroz conforme as instruções da embalagem. Refogue, em uma panela com azeite, a cebola e o alho. Adicione a batata e os aspargos, tampe e cozinhe em fogo baixo por 15 minutos, mexendo de vez em quando. Retire a panela do fogo e deixe esfriar. Coloque o preparo no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Volte toda a mistura para a panela, junte o arroz integral cozido e os alhos-porós. Sirva em seguida.

Fonte: Tio João e Josapar