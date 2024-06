Receitas típicas para o São João

Sabemos que a data de São João, celebrada no dia 24 de junho, está mais perto do que nunca. A ocasião marca o nascimento de São João Batista, popularmente conhecido como o santo festeiro.

Em toda boa festa junina não pode faltar forró e comidas típicas. Para te ajudar a preparar um arraial de sucesso, Finna, marca de farinhas e misturas para bolo da M. Dias Branco, ensina a fazer três receitas para surpreender os seus convidados.

A primeira sugestão é com um ingrediente clássico no período: a paçoca. Para surpreender a todos com um preparo diferente, sirva o Bolo de Paçoca. A receita conta com cobertura de doce de leite e muita paçoca na decoração. Outro clássico que não pode faltar nessa época é o pé de moleque. A sugestão tem castanha de caju na cobertura e rende até 14 fatias. Para não ficar só no doce, a marca sugere a receita de Empada de Charque, que rende até 12 unidades. Caso queira diversificar no recheio, fique à vontade.

Agora que você já sabe o que preparar para a sua festa de São João, é só colocar a mão na massa e surpreender os seus convidados já que com Finna, sempre dá certo. Feliz São João!

Para conferir como preparar as receitas, confira os modos de preparo abaixo:

Bolo de Paçoca

Massa de Bolo

1 Mistura para Bolo Finna sabor Baunilha

¾ xícara (chá) de leite (150 ml)

2 colheres (sopa) de Margarina Puro Sabor (40g)

03 ovos

5 paçocas esfareladas

Cobertura

250 ml de doce de leite

10 paçocas fareladas e inteiras para decorar

Modo de preparo:

Massa

Adicione o conteúdo do pacote ao leite, a margarina e os ovos. Bata na batedeira por 5 minutos em velocidade alta;

Adicione as paçocas e misture com uma espátula;

Coloque a massa na forma untada e leve ao forno preaquecido para assar. Asse em temperatura de 180°C, de acordo com o tempo indicado para cada tipo de forma;

Retire o bolo do forno, deixe esfriar, desenforme.

Montagem:

Adicione o doce de leite e as paçocas sobre o bolo e sirva em seguida.

Tempo de preparo: 60 minutos

Rendimento: 12 a 14 fatias

Bolo Pé de Moleque

Massa de Bolo

250 g de Margarina Puro Sabor

3 de xícaras (chá) de açúcar refinado

1 ½ de xícara (chá) de leite de coco

6 ovos

2 (chá) de Farinha de Trigo Finna Tradicional

1 xícara (chá) de xerém de castanha

3 xícaras de massa de mandioca

2 colheres de sopa de fermento

6 colheres (sopa) de café solúvel

2 colheres de cravo índia

2 colheres de erva doce

1 pitada de sal

Para a Cobertura

1 xícara de doce de leite

1 caixa de leite condensado

1 caixa de creme de leite

1 xícara de pé de moleque quebradinho

½ xícara de castanha de caju

Modo de preparo:

Massa de Bolo

Em uma panela, coloque o leite do coco, a erva doce, cravo da índia e café solúvel. Quando ferver, desligue e peneire.

Na batedeira, misture os ovos, a margarina e o açúcar até ficar com aparência esbranquiçada.

Coloque a massa de mandioca e a farinha de trigo.

Acrescente o leite do coco aromatizado com café, cravo e a erva doce. Adicione o fermento e o sal.

Acrescente o xerém de castanha.

Coloque em uma forma untada com margarina e em seguida coloque a massa do bolo.

Leve para assar em forno preaquecido a 180 ºC por aproximadamente 50 minutos.

Cobertura

Em uma panela, coloque o doce de leite, o leite condensado e o creme de leite.

Leve em fogo baixo mexendo sempre até desgrudar da panela. Espere esfriar.

Despeje a cobertura em cima do bolo.

Decore com o pé de moleque quebradinho e as castanhas de caju.

Tempo de preparo: 60 minutos

Rendimento: 12 a 14 fatias

Empada de charque

Massa

1 xícara de Farinha de Trigo Finna Tradicional

1 colher e ½ de farinha de milho fininha

1 colher (sopa) de açafrão

½ xícara de Margarina Puro Sabor

1 gema

2 gemas para pincelar

1 pitada de sal

Recheio

2 xícaras de charque desfiada

1 xícara de requeijão

½ xícara de queijo coalho ralado

Coentro picada a gosto

½ cebola em tirinhas

1 colher de sopa de margarina

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:

Massa

Misture todos os ingredientes até formar uma massa homogênea e deixe descansar na geladeira por 20 minutos.

Recheio

Em uma panela, coloque a margarina e deixe derreter. Acrescente a cebola até ficar levemente dourada e acrescente a charque;

Em um recipiente, misture todos os outros ingredientes;

Tempere com sal, pimenta, coentro a gosto e reserve.

Montagem

Abra a massa nas forminhas, recheie e finalize com a tampa da massa;

Pincele a gema e leve em forno preaquecido a 180 graus por 15 min.

Sirva.

Tempo de preparo: 60 minutos

Rendimento: 10 a 12 unidades

Fonte: Finna, segmento de farinhas no Nordeste