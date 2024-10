Receitas típicas para o Dia do Nordestino, comemorado dia 8 de outubro

O Dia do Nordestino é celebrado em 08 de outubro, data oficializada em 2009, durante as comemorações do centenário do poeta, compositor e cantor cearense Patativa do Assaré. A data tem o objetivo de homenagear toda a cultura dos nove estados pertencentes ao nordeste. A Vitarella, marca pernambucana em biscoitos no Brasil*, sugere três receitas típicas para celebrar a data, afinal a culinária é um dos traços mais marcantes da região.

A primeira sugestão é o Cuscuz Recheado, um dos pratos locais mais consumidos. A receita combina com qualquer hora do dia, especialmente o café da manhã. A segunda dica é um prato que é a cara do almoço em família. O Arroz Maria Isabel é feito com carne de sol e rende até 8 porções. As duas receitas levam a Margarina Vitarella no preparo. Como sobremesa, sirva a Cartola, sobremesa típica de Pernambuco, feita com banana, queijo manteiga e Biscoito Delicitá Cristal Vitarella como base.

Cuscuz Recheado

Ingredientes:

3 xícaras de cuscuz

500 g de carne de sol dessalgada e desfiada

250 g de queijo coalho picado em pedacinhos

2 xícaras de leite

2 colheres cheias de requeijão

1 colher de Margarina Vitarella

Pimenta de cheiro (a gosto)

1 cebola cortada em rodelas

Modo de preparo

Comece refogando a cebola. O próximo passo é pôr a carne de sol e a pimenta de cheiro na frigideira também e misturar bem;

Prepare o cuscuz normalmente, como você sempre faz mesmo e forre o piso e as paredes da cuscuzeira com a massa. Acrescente a carne de sol, preenchendo todo o interior da massa e cubra com mais cuscuz;

No liquidificador bata o leite, o queijo, o requeijão e a margarina;

Em seguida, leve a mistura ao fogo até engrossar levemente;

Agora desenforme o cuscuz e ponha o creme de queijo por cima.

Tempo de preparo: 20 minutos

Arroz Maria Isabel

Ingredientes:

2 colheres (sopa) Margarina Vitarella

200 g de carne de sol desfiada e dessalgada

1 copo de arroz

2 copos de água

2 pimentas de cheiro

1/2 cebola picada

1 dente de alho amassado

Sal (a gosto)

Colorau

Coentro

Modo de preparo:

Doure a carne de sol em uma panela com 1 colher de Margarina Vitarella. Adicione pimenta de cheiro, alho e refogue;

Coloque colorau, arroz e misture até o tempero dar cor em todos os grãos;

Adicione água e sal, caso você ache necessário. Quando levantar fervura, baixe o fogo e tampe a panela. Após 20 minutos apague o fogo;

Adicione 1 colher de margarina e mistura até derreter;

Aguarde 10 minutos com a tampa fechada antes de servir.

Tempo de preparo: 40 minutos

Rendimento: 6 a 8 porções

Cartola

Ingredientes:

16 biscoitos Biscoito Delicitá Cristal Vitarella

Margarina Vitarella

250 g de requeijão tipo catupiry

2 bananas

50 g de açúcar

2 colheres (chá) de canela em pó

Modo de preparo:

Em uma frigideira derreta a manteiga e asse as bolachas;

Em outra frigideira derreta a manteiga e frite a banana cortada em rodelas;

Em um recipiente misture o açúcar e a canela;

Disponha uma porção de queijo tipo catupiry sobre a bolacha. Disponha sobre o queijo uma porção de bananas fritas e finalize com o açúcar e a canela. Sirva.

Rendimento: 16 porções

Tempo de preparo: 25 minutos