Receitas que fogem das tradicionais sopas e caldos

O frio chegou para ficar e com ele chegam as receitas que combinam com as baixas temperaturas. O pinhão é a semente da pinha e é uma estrela das estações mais frias. Ele pode ser apreciado sozinho ou como ingrediente em diversos pratos. Uma dessas receitas é o bolo de pinhão. Para todos poderem aproveitar, a chef Marcella Contipelli ensinou como preparar esse bolo e uma calda de caramelo para deixá-lo ainda mais saboroso. Já a marca Renata apresenta receitas que fogem do tradicional. Dadinhos de Tapioca com Geleia de Pimenta também presente nas mesas para fugir do tradicional.

Foto: Divulgação – Foto:

Bolo de Pinhão

Massa

2 xícaras (chá) de pinhão

2 ovos

½ xícara (chá) de óleo

2 xícaras (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de leite

1 colher (sobremesa) de canela em pó

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento químico em pó

Calda

1 xícara (chá) açúcar

1 colher (sopa) manteiga

½ xícara (chá) pinhão

2 colheres (sopa) creme de leite

Modo de preparo

Adicione os ovos, óleo e o leite em um recipiente e misture até incorporar. Em seguida adicione o açúcar e misture bem. Coloque a farinha peneirada, a canela e mexa. Por último adicionar o pinhão triturado e o fermento. Levar ao forno 180°C por aproximadamente 45 minutos.

Calda: Derreta o açúcar, adiciona a manteiga e mexa bem. Em seguida adicionar o pinhão e o creme de leite, mexer até virar uma calda.

Por chef Marcella Contipelli

Linguine com Gorgonzola

Foto: Divulgação – Foto:

Ingredientes

½ pacote de Macarrão Renata Superiore Grano Duro Linguine

2,5 litros de água

1 colher (chá) de sal

1 xícara (chá) de queijo gorgonzola picado

2 xícaras (chá) de creme de leite fresco

1 colher (sopa) de manteiga

1 pitada de sal

Modo de preparo

Coloque na frigideira a manteiga e o queijo gorgonzola. Deixe derreter. Acrescente o creme de leite e deixe aquecer até levantar fervura. Coloque em outra panela a água e o sal. Deixe ferver. Junte o macarrão e cozinhe até ficar al dente.Escorra e junte ao molho. Misture bem.

Fonte: Massas Renata

Macarrão 4 queijos ao forno

Foto: Divulgação – Foto:

Ingredientes

1/2 pacote de Macarrão Renata Ovos Parafuso

1 colher (sopa) de manteiga

1/2 xicara (chá) de queijo gorgonzola

1 xicara (chá) de queijo muçarela ralada

1 xicara (chá) de requeijão cremoso

3 xícaras (chá) de leite

1 xicara (chá) de queijo provolone

Modo de preparo

Unte um refratário com manteiga. Espalhe o macarrão ainda cru. Por cima, espalhe o queijo gorgonzola e o queijo muçarela e coloque colheradas de requeijão. Regue com o leite e finalize com o queijo provolone. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 25 minutos.

Fonte: Massas Renata

Macarrão com queijo e tomate cereja no forno

Ingredientes

Foto: Divulgação – Foto:

2 xícaras (chá) de tomates-cereja

1 fio de Azeite Renata Superiore Extra Virgem

1 pitada de sal

Alecrim a gosto

1 pedaço de queijo brie

½ pacote de Macarrão Farfalle Grano Duro Renata Superiore

2,5 litros de água

1 colher (chá) de sal

Modo de preparo

Coloque na forma os tomates e o queijo brie. Tempere com sal e alecrim. Leve ao forno para aquecer por 15 minutos. Coloque em uma panela a água e o sal. Deixe ferver. Coloque o macarrão e deixe cozinhar até ficar al dente. Escorra e junte aos tomates e ao queijo assado.

Fonte: Massas Renata

Dadinhos de Tapioca com Geleia de Pimenta

Dadinhos

500 g de farinha de tapioca granulada

1 l de leite integral

500 g de queijo coalho ralado

Sal e pimenta-do-reino branca a gosto

Geleia Agridoce de Pimenta

5 pimentas dedo de moça

1 dente de alho pequeno picado

2 maçãs pequenas picadas, sem casca e sem semente

1 xícara de açúcar

¼ xícara de água

¼ xícara de vinagre de maçã

1 colher de chá de sal

Modo de preparo

Geleia: Corte as pimentas no sentido do comprimento, retire todas as sementes e a parte branca. Pique-as e bata no liquidificador junto com a maçã picada, o alho e a água. Depois de tudo bem triturado, transfira para uma panela e leve ao fogo baixo, adicionando o vinagre, o açúcar e o sal. Com uma colher de pau, vá mexendo até chegar no ponto da geleia – o que leva cerca de 8 a 10 minutos. Se precisar, adicione mais água. Se ficar muito líquida, cozinhe por mais alguns minutos. Coloque em um potinho esterilizado e armazene por até 15 dias na geladeira. Ou sirva com seus dadinhos de tapioca.

Dadinhos: Aqueça o leite em uma panela e, depois de bem quente, desligue o fogo. Adicione o queijo coalho e continue a mexer. Adicione a farinha de tapioca e siga mexendo. Acerte o sal e a pimenta a gosto. Pare de mexer quando obter uma massa homogênea. Deseja-a em uma forma revestida com plástico filme e cubra também com o plástico. Leve à geladeira por, aproximadamente, duas horas. Depois você já pode retirar, cortar em quadradinhos para formar os dadinhos e fritar aos poucos em óleo bem quente. Escorra em papel para ficarem sequinhos. Também funciona no forno: basta levar os dadinhos ao forno pré-aquecido a 200 graus e deixá-los até dourarem. Sirva com a geleia e aproveite!

Fonte: Camicado