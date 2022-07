Receitas divertidas para fazer com as crianças nas férias

Com a chegada de julho e as férias escolares, o desafio de muitos pais e tutores são de entreter as crianças em casa neste período

De brincadeiras a lanchinhos, o que a criançada gosta mesmo é de colocar a mão na massa, gastar energia e aproveitar bastante as férias. E para ajudar na programação desse tempo livre, Vitor Skif Brito, professor e coordenador de Gastronomia, do Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (Ceunsp), separou 5 receitas autorais divertidas para fazer com as crianças e proporcionar aos pequenos divertimentos na cozinha e ao mesmo tempo uma tarefa educativa e saborosa. Confira!

Cookies de chocolate

Ingredientes

220 gramas de manteiga sem sal

150 gramas de açúcar refinado

150 gramas de açúcar mascavo

2 ovos

1 colher de sopa de essência de baunilha

300 gramas de farinha de trigo

1 colher de sopa de chocolate em pó (50% cacau)

1 colher de chá rasa de bicarbonato de sódio

1 pitada de sal

200 gramas de chocolate picado (ao leite ou meio amargo ou branco ou o confeito da sua preferência)

Modo de preparo

Bater manualmente a manteiga com os açúcares, adicionar os ovos e a baunilha e tornar a bater. Junte a farinha, o chocolate, o bicarbonato e o sal, misture e adicione o 2/3 do chocolate. Mexa e leve para gelar por pelo menos 30 minutos. Faça 16 bolas com um boleador de sorvete ou com as mãos e coloque em uma assadeira levemente untada com óleo e distribua as bolas levemente achatadas com distância de 5 cm entre elas. Decore com o restante do chocolate e leve para assar em forno pré-aquecido 210ºC por aproximadamente 20 minutos ou até dourar as bordas. Espere esfriar para consumir.

Brigadeiro de doce de leite com canela

Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 colher de chá de manteiga sem sal

150 g de doce de leite

1 pitada de canela

Para cobrir

½ xícara de açúcar refinado

1 colher de chá de canela em pó

50 g de doce de leite e um saco de confeitar com bico pitanga

Modo de preparo

Misture em uma panela os 4 primeiros ingredientes e cozinhe em fogo baixo, para não queimar. Mexa até dar o ponto de brigadeiro (soltar do fundo e lateral), coloque em um prato e tampe com um filme plástico (em contato com o brigadeiro, depois que esfriar ele solta), deixe esfriar naturalmente fora da geladeira, por pelo menos 4 horas. Pode até colocar na geladeira para adiantar, mas não é o mais indicado porque ele não fica com o formato ideal. Faça bolinhas com a ajuda de uma colher e enrole nas mãos untadas com água, não há necessidade de manteiga e passe sobre o açúcar e a canela, e em cima das bolinhas, decore com o doce de leite.

Biscoito Casadinho de goiabada

Massa

250 g de farinha de trigo

100 g de açúcar refinado

150 g de manteiga s/ sal em temperatura ambiente

Água se necessário

Recheio e finalização

200 g de goiabada de corte

Açúcar refinado para passar os casadinhos

Papel manteiga, para forrar a forma

Modo de preparo

Massa: misture os três primeiros ingredientes com a mão, se necessário, adicione uma colher de água para formar a massa. Faça bolinhas de 10 g e leve para assar em uma assadeira com papel manteiga. Forno 180ºC, aprox. 10 minutos. Elas precisam dourar levemente embaixo, mas não em cima. Sairá um pouco macio do forno.

Recheio e montagem: desmanche a goiabada com um garfo, até virar uma pasta. Com a ajuda de uma colher de chá coloque um pouco da goiabada em uma massa (parte nivelada) feche com outra massa. Passe os casadinhos no açúcar refinado.

Pastel de forno recheado

Massa

4 xícaras de chá de farinha de trigo

3 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de banha de porco

1/2 colher de chá de sal

1/2 xícara de chá de água

1 ovo

1 ovo para pincelar

Recheio

200 gramas de muçarela ralada

200 gramas de presunto ralado

100 gramas de parmesão ralado

1 colher de chá de orégano

Modo de preparo

Massa: Misture a farinha, a manteiga, a banha e o sal. Adicione a água (aos poucos) e o ovo. Misture até formar uma massa lisa. Embrulhe em filme plástico por 10 minutos. Abra sobre uma superfície polvilhada de farinha com espessura fina. Corte círculos de 14 cm de diâmetro, renderá aproximadamente 16 discos.

Recheio: Misture todos os ingredientes e faça 16 bolas amassando com a mão. Recheie a massa e feche em formato de meia lua. Aperte bem as extremidades com um garfo. Distribua em assadeiras untadas com óleo, assentando-as para não tombarem. Pincele o ovo batido e leve ao forno pré-aquecido a 220 ºC por 30 minutos, ou até corar.

Pão de batata com requeijão

Massa

300 g de farinha de trigo

12 g de açúcar

3 g melhorador (para pães)

3 g de leite em pó

6g de fermento biológico seco

24g de água

3 ovos

7,5 g de sal

18 g de manteiga sem sal

120 g de batata cozida (purê)

Recheio

200 g de requeijão cremoso (Catupiry)

Cobertura

1 ovo batido

Modo de preparo

Misturar todos os ingredientes da massa, exceto o sal. Sovar bem e adicionar o sal, continuar sovando até obter uma massa elástica. Não pode grudar nas mãos. Deixe a massa descansar tampada por pelo menos 30 minutos. Torne a sovar rapidamente e divida a massa em 8 partes iguais e boleie. Abra cada bola com a palma da mão e recheie com o catupiry. Dica: faça bolas de catupiry com uma colher e leve para o freezer para congelar. Assim, ficará mais fácil rechear a massa. Depois de rechear, feche a massa dando beliscões para vedar bem e boleie na mesa até ficar lisa. Coloque em uma assadeira levemente untada com óleo com espaço de 5 cm entre eles. Tampe e deixe fermentar por uma hora. Depois desse tempo, você vai perceber que vão quase que dobrar de volume, então espalhe com um pincel o ovo batido e leve para assar em forno 200ºC. Pré-aquecido por aproximadamente 25 min ou até dourar.