Receitas de lanches para arrasar

Quer variar o seu cardápio da semana? Afinal não é só aos domingos que a refeição deve ser incrementada. Com estas dicas de sanduíches superespeciais, não faltarão opções supersaborosas para incrementar a hora do lanche! Confira a seleção preparada pela Sabores Ajinomoto. Chame os amigos e tenha um momento especial.

Wrap chicken

Ingredientes

1 embalagem de SAZÓN® Tempera & Empana Milanesa Tradicional

500 g de filés de frango

1 colher (sopa) de óleo

5 pães para “wrap”

1 pote pequeno de cream cheese (150 g)

1 cenoura média ralada (150 g)

5 colheres (sopa) de azeitonas pretas, em rodelas (50 g)

folhas de meio maço de rúcula

Modo de preparo

Em um prato raso, coloque o SAZÓN® Tempera & Empana e envolva os filés de frango completamente. Leve uma frigideira grande ao fogo alto com o óleo e frite os filés, aos poucos, por 5 minutos de cada lado, ou até dourarem. Retire do fogo, corte os filés em iscas e reserve. Sobre os pães para “wrap”, espalhe o cream cheese, a cenoura, a azeitona, a rúcula e as iscas de frango. Enrole como panquecas, cuidadosamente para não rasgar o pão, e sirva em seguida.

Dica: Se preferir, utilize minifolhas de rúcula.

Rendimento: 5 porções

Sanduíche com almôndegas

Almôndegas

500 g de carne patinho bovino moído

1 embalagem de SAZÓN® Tempera & Dá Liga Sabor Picanha

1 colher (sopa) de óleo

Molho

2 colheres (sopa) de Azeite de Oliva TERRANO

1 cebola média picada (150 g)

1 cenoura pequena, cozida e picada (120 g)

3 talos pequenos de salsão, picados (130 g)

2 tomates grandes, sem pele e sem sementes, picados (420 g)

4 folhas de manjericão rasgadas

1 xícara (chá) de água (200 ml)

3 colheres (sopa) de extrato de tomate

7 baguetes com gergelim cortadas ao meio no sentido horizontal

14 fatias de muçarela (300 g)

Modo de preparo

Almôndegas: em uma tigela média, coloque a carne moída e o sazón e misture. Modele 21 almôndegas de 3 cm de diâmetro e grelhe, em fogo baixo com o óleo, por 10 minutos, virando de todos os lados, ou até mudarem completamente de cor. Retire do fogo e reserve.

Molho: em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo alto para aquecer. Junte a cebola, a cenoura e o salsão, e refogue por 5 minutos, ou até murcharem. Acrescente o tomate, o manjericão, a água e o extrato, e cozinhe em fogo baixo por 10 minutos, ou até encorpar. Adicione as almôndegas reservadas, tampe e deixe cozinhar por mais 10 minutos, ou até ficarem cozidas por dentro. Retire do fogo, recheie cada baguete com 3 almôndegas, 2 colheres (sopa) do molho e duas fatias do queijo. Leve ao forno médio (180 graus), preaquecido, por 5 minutos, ou até o queijo derreter. Retire do forno e sirva em seguida.

Rendimento: 7 porções

Hambúrguer de frango thai

Ingredientes

500 g de sobrecoxa de frango, sem pele e sem osso, bem picada

1 embalagem de SAZÓN® Tempera & Dá Liga Sabor Tradicional

1 colher (sopa) de óleo

1 manga grande, cortada em cubos (700 g)

1 xícara (chá) de água (200 ml)

1/2 xícara (chá) de leite de coco (100 ml)

1 colher (sopa) de suco de limão

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o frango e o sazón e misture bem. Divida em 10 porções iguais e modele mini hambúrgueres de 8 cm de diâmetro. Em uma frigideira, coloque o óleo e leve ao fogo alto para aquecer. Junte os hambúrgueres, aos poucos, e grelhe em fogo baixo, por 10 minutos de cada lado.

Molho: em uma panela pequena, coloque a manga e a água, e cozinhe em fogo baixo, por 10 minutos, ou até a manga desmanchar e ficar cremosa. Transfira para o copo do liquidificador, junte o leite de coco e o suco de limão, e bata até obter uma mistura homogênea. Disponha em uma panela média e leve ao fogo alto por 5 minutos, ou até ferver, mexendo de vez em quando. Retire do fogo e sirva em seguida acompanhando os hambúrgueres.

Rendimento: 5 porções

Sanduíche sem pão

Ingredientes

2 colheres (sopa) de óleo

1 berinjela grande cortada em 16 rodelas (500 g)

500 g de patinho bovino moído

1 embalagem de SAZÓN® Tempera & Dá Liga Sabor Tradicional

4 fatias de queijo muçarela cortadas ao meio

8 folhas pequenas de alface crespa

1 tomate grande, em rodelas

Modo de preparo

Em uma frigideira grande, coloque 1 colher (sopa) de óleo e leve ao fogo alto para aquecer. Junte a berinjela, aos poucos, e grelhe por 1 minuto de cada lado, repondo o óleo quando necessário. Reserve aquecido. Em uma tigela grande, coloque a carne moída e o sazón e misture bem. Divida a massa em 8 partes iguais e abra em formato de hambúrgueres. Transfira para uma assadeira grande, untada e leve ao forno médio (180 graus), preaquecido, por 10 minutos. Vire, junte meia fatia de queijo, sobre cada hambúrguer e volte ao forno, por mais 5 minutos. Retire do forno. Em uma superfície lisa, ou um prato, disponha 1 rodela de berinjela, 1 folha de alface, 1 hambúrguer, 1 rodela de tomate e outra rodela de berinjela. Reserve aquecido. Finalize a montagem com o restante dos ingredientes e sirva logo em seguida.

Dica: Caso prefira, troque a muçarela por queijo prato ou queijo branco cortado em fatias finas.

Rendimento: 8 porções

Tacos de peixe

Ingredientes

1 embalagem de SAZÓN® Tempera & Empana Milanesa Ervas com Toque de Limão

6 filés de pescada-branca cortados ao meio no sentido de comprimento (500 g)

2 colheres (sopa) de óleo

1/2 buquê de brócolis-ninja picado (150 g)

1 cenoura pequena ralada grossa (120 g)

1 xícara (chá) de requeijão cremoso (200 g)

1 embalagem de massas para tacos (135 g)

Modo de preparo

Em um prato raso, coloque o sazón e envolva os filés de peixe completamente. Em uma frigideira grande, coloque 1 colher (sopa) de óleo e leve ao fogo alto para aquecer. Junte os filés, aos poucos, e frite-os por 3 minutos de cada lado, ou até dourarem. Retire do fogo e reserve aquecido. Em outra frigideira, coloque o óleo restante e leve ao fogo alto para aquecer. Junte os brócolis e refogue por 2 minutos, ou até murcharem levemente. Acrescente a cenoura e o requeijão, e mexa delicadamente. Retire do fogo.

Montagem: recheie cada taco com 1 pedaço de peixe empanado e 1 colher (sopa) do refogado de legumes. Sirva imediatamente.

Dica: se preferir, você pode substituir os tacos por massa de pastel. Para isso, coloque em uma frigideira pequena e, aos poucos, doure 12 discos de massa para pastel de forno por 1 minuto de cada lado.

Rendimento: 6 porções

Lanche no pão sírio

Molho

1 copo de iogurte natural (170 g)

1 colher (sopa) de suco de limão

1 colher (sopa) de Azeite de Oliva TERRANO

1 colher (sopa) de salsa picada

Recheio

1 embalagem de SAZÓN® Tempera & Empana Milanesa Tradicional

5 filés de frango cortados em iscas (500 g)

1 colher (sopa) de óleo

7 pães sírios cortados ao meio (320 g)

1 abacate grande, sem caroço, cortado em fatias finas (320 g)

Modo de preparo

Molho: em uma tigela média, coloque o iogurte, o suco de limão, o azeite e a salsa, e misture até ficar homogêneo. Cubra com filme-plástico e reserve na geladeira até o momento de servir.

Recheio: em um prato raso, coloque o SAZÓN® Tempera & Empana e envolva as iscas do frango completamente. Leve uma frigideira média, ao fogo alto, junte 1 colher (sopa) do óleo e grelhe o frango empanado por 5 minutos, ou até dourar por todos os lados. Retire do fogo e reserve aquecido.

Montagem: disponha os pães em uma superfície lisa e com cuidado abra a cavidade interior. Disponha o abacate, o frango e o molho reservado. Sirva em seguida.

Rendimento: 7 porções