Receitas de guacamole e molho cítrico de amora

A estação mais quente e colorida do ano já chegou com tudo. Pensando no sabor e na leveza, a Olga Ri, startup de alimentos saudáveis, separou uma receita de guacamole e outra de molho cítrico de amora, perfeitos para complementar muitas combinações de salada.

Veja abaixo os ingredientes e modo de preparo.

Guacamole

330 g polpa de avocado

35 g tomate italiano

35g cebola roxa

2g coentro

15g limão

15 ml azeite extra virgem

Sal à gosto

Pimenta do reino à gosto

Modo de preparo

Corte os tomates, retire as sementes e pique em cubos pequenos. Depois fatie a cebola e corte em cubos pequenos. Pique o coentro. Em um bowl, coloque a polpa do avocado, o tomate, a cebola e o coentro picados e adicione o restante dos ingredientes. Depois misture bem.

Molho cítrico de amora

100 ml mostarda Dijon

100 g amoras

50 g melado

25 g limão

100 ml água

100 ml azeite

Sal à gosto

Pimenta do reino moída à gosto

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador

Sobre a Olga Ri

A Olga Ri é uma startup de alimentos que tem como missão colorir o mundo a partir da comida saudável. É para isso que, todos os dias, um time de quase 200 pessoas recebe, seleciona e prepara ingredientes deliciosamente frescos, saborosos e éticos para entregar a melhor salada da cidade a mais de 30 mil clientes. A empresa tem um compromisso com a diversidade e hoje mais de 85% do corpo de funcionários e das lideranças da empresa fazem parte de grupos historicamente sub-representados, incluindo mulheres, pessoas negras e LGBTQIA+. Para saber mais, acesse: https://www.olgari.com.br/ ou @olga.ri_