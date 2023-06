Receitas de família sobrevivem ao tempo

Toda família possui em sua história alguma receita que se torna tão tradicional, que praticamente faz parte do DNA. Algumas surgem do nada, e acabam ficando na memória afetiva, enquanto outras são verdadeiras heranças deixadas pelas culturas ancestrais.

Intactas ou com algumas adaptações, elas sobrevivem passando de geração em geração e acabam tendo como ingrediente em comum o agradável sabor da afetividade.

Rogério Mariano com sua famosa torta doce de banana.JPG – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL

O comerciante, Rogério Mariano, 42 anos, é um exemplo de quem leva a sério o legado e reproduz como ninguém a torta doce de banana que seus avós, descendentes de alemães, trouxeram da Europa e tornaram tradição nas reuniões familiares.

“Antigamente, era conhecida como ‘cuca de banana’ e eles só serviam nas datas comemorativas. Assim sendo, o caderninho com a receita foi passando de geração em geração até chegar em mim”, comenta ele, que inclusive comercializa a torta em seu estabelecimento.

Cristina Trovo Ezziq com o “Gnocchi di Patata” – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL



Assim como Mariano, uma tradição da família Trovo acabou se tornando parte importante da profissão da chef e especialista em massas, Cristina Trovo Ezziq, 57 anos.

Segundo ela, o famoso ‘Gnocchi di Patata’, que tanto faz sucesso, é uma receita que sua nona Marcelina fazia para os filhos e netos. Como uma boa mamma italiana, ela não passava a receita para ninguém, contudo, com o tempo, uma das filhas aprendeu e garantiu que outras gerações fossem reproduzindo o sabor.

“Toda minha família faz, mas quando comecei a reproduzir como a nona fazia, me apaixonei pelo universo das massas e acabei me especializando”, comenta.

Gi Salles e seu Arroz Doce com açúcar queimado – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL



A chef Gi Sales, 42 anos, tem uma história semelhante com o seu famoso arroz-doce, que tem o poder de transportá-la para a infância na primeira garfada. “Eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a mãe dela. Minha avó era baiana e acredito que o meu dom de cozinhar, herdei dela”, reflete.

GERAÇÕES. Na casa dos “Sgobin”, a professora Mariléia Sgobin, 57 anos, é a especialista no prato trazido pelos avós direto da Itália em um caderninho de receitas. O “codeguim” ou “cudeguim”, é uma espécie de linguiça feita com a pele e a carne do porco.

Curiosamente, embora os avós tenham revelado os segredos para toda família, hoje, apenas ela reproduz o quitute, e, por essa razão, está preparando um substituto.

“Já passei a receita para o meu genro. Sinto o coração aquecido ao recordar os tempos de criança e honrar de onde viemos. Por isso, sempre digo. Perpetuem suas receitas familiares, essa é uma forma de manter o elo da união e fraternidade entre os descendentes”

Mariléia Sgobin mantém na família a tradição de fazer a linguiça codeguim, receita trazida pelos avós da Itália – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL

Assim como ela, a dona de casa Rogéria Carneiro Navarro, 56 anos, também é reconhecida na família por manter o sabor da tradição. No caso dela, a famosa torta da saudosa avó Santina Bianchin já atravessa a terceira geração.

“Minha avó vem de uma família de dez mulheres e todos os sábados nos reuníamos para comemorar o que chamávamos de «a casa das onze mulheres”. A torta era o prato principal, e era lindo ver a união de todas, portanto, esse sabor faz parte da nossa história”.

Rogéria Carneiro Navarro com a Torta da Vó Santina Bianchin – Foto: Arquivo Pessoal



Na família Faion, o prato passado de geração em geração faz a alegria da pequena Valentina, 5 anos, neta da dona de casa, Maria José Faion da Rocha, 65 anos.

O bolo de cenoura era o preferido de Maria José e das primas, e sua saudosa mãe, Aparecida Miolo Faion, costumava fazer para o café da tarde. “Era o bolo preferido da família. Eu sempre faço e até meus filhos aprenderam, então, o legado está garantido”, afirma.

Maria José Faion da Rocha e a neta Valentina, com o Bolo de Cenoura da família – Foto: Árquivo Pessoal



Comprovando que esse tipo de tradição vai além do DNA e tem mais a ver com os laços do coração, a professora Juliene de Lião, 52 anos, é a responsável por reproduzir como ninguém a famosa feijoada de sua sogra, dona Marta (in memorian).

Juliene De Lião se especializou na Feijoada da Dona Marta – Foto: Arquivo Pessoal

A professora conta que costumava presenciar o preparo feito todos os sábados pela matriarca e com o tempo acabou aprendendo. “Essa é uma receita que ela mesma criou e o seu sabor se tornou eterno para todos nós. Por isso, nos dias de hoje, eu continuo seguindo essa tradição, com todo amor, para que sua receita nunca seja esquecida”, emociona-se.

Confira algumas receitas:

Arroz-Doce

Ingredientes

2 xícaras de arroz

4 xícaras de água

1 xícara de leite-condensado

2 xícaras de creme de leite

100g de coco ralado

1 xícara de açúcar a gosto

1 litro de leite quente

Modo de Preparo

Coloque o arroz para cozinhar com a água em fogo médio e com tampa. Quando o arroz estiver quase seco, mas ainda com um pouco de água, abaixe o fogo no mínimo e acrescente o açúcar, o creme de leite, o leite-condensado, o coco ralado e por último o leite. Aumente para o fogo médio e deixe ferver até o caldo engrossar. Vá mexendo vez ou outra para que não grude no fundo da panela. Decore com canela e hortelã.

Torta da Vó Santina Bianchin

Ingredientes da massa

2 xícaras e meia de chá de trigo

3 colheres de sopa de óleo

Modo de Preparo

Misture a massa, acrescente 1 xícara de leite morno com 1 tablete de fermento e coloque sal a gosto. Deixa a massa descansar até crescer. Estique-a como massa de pão.

Ingredientes do Recheio

1/2kg de carne moída frita já temperado a gosto

Ovos cozidos

Modo de Preparo

Unte uma forma, estique a massa e recheie. Acrescente a massa por cima. Bata uma gema e pincele, deixando assar por 20 minutos. Depois, é só servir!

Gnocchi di Patata

Ingredientes

*3,800 kg de batata (asterix) cozida e amassada e fria ou 1 kilo de farinha de trigo

2 colheres de manteiga

2 colheres de amido de milho

2 gemas

Sal a gosto

Modo de Preparo

Misture os ingredientes sem a farinha e depois de misturados, vá colocando a farinha até dar ponto de enrolar. Faça rolinhos e corte na largura de um dedo. Coloque em água fervente e ao subir, retire e jogue em água gelada para parar o cozimento. Escorra e sirva com o molho da sua preferência. Mangia che te fa bene!

Receita do Bolo de Cenoura da vovó Cida

Ingredientes da Massa

4 ovos

Meia xícara de chá de óleo

2 cenouras médias

2 xícaras de chá de açúcar

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento

Modo de Preparo da massa

Bata no liquidificador os ovos, a cenoura e o óleo. Depois acrescente o açúcar e o trigo. Após bater, acrescente o fermento. Coloque a massa em uma forma untada e leve para assar no forno por 40 minutos.

Ingredientes da cobertura

Meia colher de manteiga

6 colheres de leite

6 colheres de Nescau ou chocolate em pó

10 colheres de açúcar

Mode de preparo da cobertura

Misture tudo e leve ao fogo até ferver. Depois do bolo assado coloque a cobertura.

Torta Doce de Banana (Cuca de Banana)

Ingredientes da Massa

150g de manteiga (temperatura ambiente)

1 xícara (chá) de açúcar

1 ovo

2 xícaras e 1/2 (chá) de farinha de trigo

1 xícara (chá) de maizena

1/2 colher (sopa) de fermento em pó

1 colher (chá) de canela em pó

Ingredientes do Recheio

1 lata de leite condensado

2 gemas

5 colheres (sopa) de suco de limão

4 bananas-nanicas cortadas em rodelas

Modo de Preparo da Massa

Bata a manteiga na batedeira com o açúcar e o ovo até formar um creme. Sobre este creme, peneire todos os ingredientes secos e misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa. Forre o fundo de uma forma de aro removível (24cm de diâmetro) com a metade dessa farofa e reserve o restante.

Modo de Preparo do Recheio

Misture o leite condensado com as gemas e o suco de limão. Espalhe metade desse creme sobre a farofa que está na forma. Coloque sobre o creme metade das rodelas de banana, mais creme e o restante da banana. Cubra tudo com a farofa restante e asse em forno médio (180°C) pré- aquecido por, aproximadamente, 40 minutos. Sirva morna ou fria.

Feijoada da Dona Marta

Ingredientes

1/2kg de feijão-preto

2 cebolas picadas

6 dentes de alho amassados

300g de bacon

1kg de costelinha de porco fresca cortada em cubos

1kg de coxão duro cortado em cubos

4 gomos de calabresa

2 gomos de paio

1kg de joelho de porco fatiado

500g de costelinha defumada

700g de couro de porco

Sal e pimenta a gosto

Modo de Preparo

Refogue a cebola, o alho e o bacon. Cozinhe todos os ingredientes separadamente e jogue a água fora. Coloque na panela todos os itens e depois acrescentar o feijão cozido juntamente com o coxão duro. Deixe ferver todos os ingredientes juntamente com o feijão. Antes de desligar o fogo coloque 1 dose de aguardente e deixe ferver por mais 5 minutos.

Desligue o fogo e salpique a salsinha. Observação: A panela de barro é a mais indicada.

Receita de Codeguim

Ingredientes

1kg de pele (couro) de porco

500 gramas de pernil moído

Cheiro Verde, sal e pimenta-dedo-de-moça a gosto

Observação: Para cada kg de pele deve ter 50% de carne

Modo de Preparo

Ferva a pele, escalde, limpe tudo muito bem, depois moa juntamente com o pernil. Acrescente cheiro verde picado, pimenta e sal. Formará uma massa bem consistente para dar liga. Embuta na tripa de porco e cozinhe levemente em água em fogo médio.