Receitas com biscoito

Em 20 de julho foi comemorado o Dia do Biscoito, um alimento prático, consumido como lanche na versão doce ou salgada e capaz de criar experiências diferentes de consumo em receitas diversas. Em homenagem à data, a Adria, marca de massas, biscoitos e torradas da M. Dias Branco, sugere duas receitas com sabor surpreendente graças ao sabor e a crocância dos biscoitos.

A primeira sugestão é um clássico, o Pavê de Chocolate Amargo e Damasco, que une o sabor marcante da fruta com a crocância do Biscoito recheado Adria. O Brownie de Chocolate Branco e Chips de Tortinha é outra opção diferente com o toque especial das Tortinhas Adria. Finalize com um delicioso Pavê de Coco.

Pavê de chocolate amargo e damasco

Ingredientes

300 g de damasco seco hidratado

4 colheres (sopa) de açúcar

500 g de chocolate meio amargo

4 embalagens de creme de leite UHT (800 g)

3 embalagens de Biscoito mousse Adria sabor chocolate meio amargo

2 colheres (sopa) de cacau em pó

Modo de preparo

Em uma panela coloque o damasco junto com a água utilizada para hidratar e o açúcar. Leve ao fogo baixo para cozinhar, com a panela tampada, mexendo de vez em quando, por cerca de 2 horas ou até que se transforme em um purê. Retire do fogo e espere esfriar. Coloque o chocolate em um refratário, junte o creme de leite e leve ao micro-ondas, na potência média, por 3 minutos, mexendo na metade do tempo. Retire do micro-ondas e, com uma espátula, mexa bem até obter um creme liso e homogêneo. Em um refratário retangular médio (21 cm x 30 cm), espalhe uma camada de ganache e, sobre ela, acomode uma camada de biscoitos. Faça mais duas camadas intercaladas de ganache e biscoito, espalhe o doce de damasco e finalize com a ganache restante. Polvilhe o cacau em pó, cubra com filme-plástico e mantenha em geladeira por pelo menos 3 horas antes de servir.

Dica do chefe: Para hidratar os damascos, coloque-os em uma tigela e despeje 1 litro de água. Cubra e deixe de um dia para outro, em temperatura ambiente. Reserve esse líquido para o preparo do doce.

Rendimento: 12 porções

Brownie de chocolate branco e chips de tortinha

Ingredientes

300g de chocolate branco picado

100g de margarina sem sal

1 xícara e meia (chá) de açúcar

4 ovos

1 pitada de sal

1 xícara e meia (chá) de Farinha de trigo Adria Premium

1 embalagem de Tortinhas Chocolate Adria picadas

1 colher (chá) de fermento em pó

Modo de preparo

Em um refratário, coloque o chocolate junto com a margarina e leve ao micro-ondas por 3 minutos, mexendo na metade do tempo. Mexa bem para obter um creme liso e homogêneo. Na tigela da batedeira, bata o açúcar com os ovos. Aos poucos, acrescente o creme de chocolate. Misture o sal, a farinha de trigo e as Tortinhas. Ligue o forno em temperatura média (180 °C – 200 °C) para preaquecer por 15 minutos. Despeje a massa em uma assadeira retangular pequena (18 cm x 27 cm x 5 cm de altura), untada e enfarinhada. Leve para assar por cerca de 45 minutos ou até que esteja dourado, com o centro ainda bem cremoso. Espere esfriar antes de cortar.

Dica do chefe: Para desenformar o brownie antes de cortar, prepare-o em assadeira untada e forrada com papel-manteiga untado e enfarinhado.

Rendimento: 18 porções

Pavê de coco

Creme de Coco

(½ litro de leite

8 gemas

2 colheres (sopa) de açúcar

1 lata de leite condensado

300g de coco fresco ralado

200ml de leite de coco

2 colheres (sopa) de amido de milho

4 gotas de essência de baunilha

Cobertura

1 embalagem de Biscoito Tortinhas Sabor Limão Adria

150g de coco queimado ralado

Raspas de 1 limão

Para a Montagem

1 embalagem de Biscoito Maizena (Adria

1 ½ xícara (chá) de licor de chocolate

Modo de preparo

Ferva o ½ litro de leite e deixe amornar. Passe as gemas pela peneira e leve-as à batedeira com o açúcar e bata até ficarem esbranquiçadas. Junte o leite aos poucos e acrescente o leite condensado, coco fresco, leite de coco, amido de milho e leve ao fogo baixo mexendo sempre até engrossar. Retire do fogo, acrescente as gotas de essência de baunilha, mexa delicadamente, deixe esfriar e reserve.

Cobertura: Leve ao processador o biscoito recheado e bata até obter uma farofa. Misture bem a farofa de biscoito, o coco queimado e raspas de limão e reserve.

Montagem: Em um refratário grande, monte o pavê da seguinte forma: creme de coco, biscoito maizena umedecidos no licor de chocolate, creme de coco, biscoito maizena umedecidos no licor de chocolate, creme de coco, finalize com a farofa de biscoito recheado, coco queimado e raspas de limão. Leve à geladeira por 3 horas antes de servir.

Rendimento: 15 porções