Receita sem glúten: bolo de brigadeiro branco e frutas vermelhas

A Vitalin, empresa do segmento de alimentos sem glúten, sem lactose e funcionais, acaba de comemorar 24 anos. Para celebrar a data, a marca apresenta o passo a passo “bolo sem glúten com brigadeiro branco e frutas vermelhas”, desenvolvido em parceria com a influenciadora Cristiana Lima.

A receita também é sem lactose. Portanto, é ideal para os consumidores celíacos, alérgicos, intolerantes, adeptos da dieta anti-inflamatória ou que estão cada vez mais exigentes em relação a alimentação, mas buscam, ao mesmo tempo, sabor e praticidade.

Bolo de pão de ló sem glúten com brigadeiro branco e frutas vermelhas



Rendimento da receita: 12 fatias

Ingredientes da massa:

8 ovos

8 colheres de sopa de açúcar (pode ser mascavo)

8 colheres de sopa de Farinha Multiuso da Vitalin

Ingredientes do brigadeiro branco zero lactose:

2 caixinhas de leite condensado zero lactose

1 caixinha de creme de leite vegetal

1 colher de chá de manteiga zero lactose

1 xícara de chá de leite em pó zero lactose

Ingredientes da geleia de morango:

2 caixinhas de morango

6 colheres de sopa de açúcar (pode ser mascavo)

Modo de preparo

Massa: Bata as claras em neve e, em seguida, acrescente o açúcar aos poucos. Acrescente as gemas, uma de cada vez. Diminua a velocidade da batedeira e acrescente a farinha, uma colher de cada vez. Unte uma forma redonda e coloque a massa. Asse em forno preaquecido à 180 graus por, aproximadamente, 20 minutos. Espere a massa esfriar para desenformar e abrir o bolo.



Brigadeiro branco zero lactose: misture todos os ingredientes em fogo médio, até desgrudar do fundo da panela. Espere esfriar para rechear o bolo.

Geleia de morango: misture todos os ingredientes na panela em fogo médio, até a geleia ficar bem vermelha. Espere esfriar para rechear o bolo.

Montagem do bolo: Corte a massa ao meio, coloque o brigadeiro branco e a geleia por cima. Feche o bolo, acrescente o açúcar de confeiteiro e finalize com frutas vermelhas.