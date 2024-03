Receita do dia: aprenda a fazer esfiha rápida

As tradicionais esfihas árabes agora podem ser receitas rapidamente na sua casa! Sabor não precisa ser sinônimo de horas na cozinha, Isabela ensina a fazer uma receita de esfiha que vai ficar igual as dos famosos restaurantes em poucos minutos. Para aprender como fazer, confira o modo de preparo abaixo:

Massa

1/2 kg de Farinha de Trigo Isabela Tradicional (sem fermento)

6 colheres (sopa) de margarina

1 colher (sopa) de fermento químico em pó

300 ml de leite

Sal e pimenta a gosto

Recheio

200 g de muçarela ralada

20 tomates-cereja fatiados

Orégano a gosto

Modo de preparo

Preaqueça o forno a 250°C e unte uma assadeira grande.

Em uma tigela, peneire, a farinha Isabela com o fermento. Depois acrescente a margarina e misture tudo com as mãos até virar farofa.

Depois acrescente o leite, sal e pimenta, misturando até formar uma massa que não gruda nas mãos.

Faça bolinhas do tamanho das suas esfihas. Abra cada bolinha em um círculo deixando as bordas mais altas. Recheie com a muçarela, o tomate e o orégano. Asse por 10 minutos no forno. Rende 20 esfihas.

Fonte: Isabela, marca de biscoitos