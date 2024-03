Receita afetivas e refrescantes para o calor

À medida que os termômetros sobem, a busca por receitas leves e refrescantes aumenta, e poder unir bem-estar na escolha dos pratos, sem abrir mão da deliciosidade, é a combinação perfeita. Confira as receitas da semana. Da Redação

PAVÊ COM BISCOITO RECHEADO

Ingredientes

2 pacotes de Biscoito Recheado Gufs sabor chocolate

2 latas de leite condensado

2 caixas de creme de leite

2 gemas

Essência de baunilha

Raspas de chocolate ao leite

Raspas de chocolate branco

Modo de preparo

Creme: Misture o leite condensado, o creme de leite e as gemas. Leve em uma panela em fogo médio até ferver e encorpar. Deixe esfriar e depois misture a essência de baunilha a gosto.

Recheio: Quebre o biscoito recheado e misture com as raspas de chocolate.

Montagem: Em uma taça grande, intercale o creme já frio com o recheio de biscoito até finalizar. Em cima, decore com raspas de chocolate e biscoito quebrado.

Tempo de preparo: 45 minutos

Fonte: Pilar

BOLO DE COCO GELADO

Massa

200 g de farinha de trigo

¾ de colher de chá de fermento em pó

½ colher de chá de sal

160 ml de leite integral em temperatura ambiente

60 ml de leite de coco

¼ de colher (chá) de essência de baunilha

4 ovos em temperatura ambiente

¼ de colher (chá) de cremor de tártaro

200 g de açúcar refinado

Calda

395 g de leite condensado

200 ml de leite de coco caseiro

200 ml de leite integral

Modo de preparo

Misture a farinha, o fermento, o sal e reserve. Em outro recipiente, misture o leite integral, o leite de coco, a baunilha e reserve. Na batedeira, junte as claras dos ovos e o cremor de tártaro, bata em velocidade média-baixa até as claras começarem a espumar. Em velocidade média-alta, adicione o açúcar gradualmente e bata até o merengue ficar brilhante e volumoso. Adicione as gemas, uma a uma, e bata até que a mistura esteja homogênea. Peneire ⅓ dos ingredientes secos e ⅓ dos ingredientes molhados e incorpore ao merengue com ajude de um fouet. Repita o processo até que todos os ingredientes sejam adicionados a massa. Despeje a massa na forma untada com manteiga e farinha e leve ao forno pré-aquecido a 180˚C por 25 minutos.

Calda: Misture todos os ingredientes da calda em um recipiente.

Finalização: Despeje a calda sobre o bolo ainda quente. Uma dica especial é fazer furinhos no bolo para que ele fique mais cremoso e molhadinho. Proteja a assadeira com papel alumínio e leve à geladeira por pelo menos 2 horas antes de servir e cubra o bolo com coco ralado fresco.

Fonte: Doceria Zucker, comandada pelo chef Gabriel Pita

Churros espanhol

Ingredientes

270 ml de água

26 g de açúcar

25 g de manteiga

100 g de Biscoito Treloso Doce sabor Chocolate triturado

100 g de farinha de trigo

Óleo para fritura

Açúcar refinado

Canela em pó

Doce de leite para servir

Brigadeiro para servir

Modo de preparo

Retire o recheio do biscoito e triture em um processador ou liquidificador, misture com a farinha de trigo. Em uma panela coloque a água, manteiga e o açúcar. Quando a manteiga derreter derrame a mistura de trigo e biscoito. Mexa até formar uma massa uniforme e desgrudar da panela. Retire do fogo e deixe esfriar. Coloque em um saco de confeitar com um bico de pitanga. Em uma panela esquente o óleo e frite os churros, e escorra em papel absorvente. Passe os churros numa mistura de açúcar e canela. Sirva com doce de leite e brigadeiro.

Fonte: Vitarella

MOUSSE DE MEL BALDONI

Ingredientes

3 folhas de gelatina sem sabor

1 xícara de leite

1 xícara de leite condensado

6 gemas

½ xícara de Mel de Laranjeira Baldoni

2/3 de xícara de creme de leite

Modo de preparo

Coloque as folhas de gelatina em água fria. Leve o leite e o leite condensado ao fogo brando e deixe levantar fervura mexendo sempre. Bata as gemas com o mel na batedeira em velocidade alta até obter um creme esbranquiçado e fofo. Sem parar de bater adicione, aos poucos, a misture dos leites. Transfira a mistura para uma panela e volte ao fogo. Deixe ferver em fogo brando, mexendo sempre até engrossar um pouco. Retire do fogo e adicione a gelatina amolecida na água. Deixe esfriar e quando estiver quase frio, envolva delicadamente com o creme de leite (batido em ponto de chantilly). Transfira para pequenos potes e coloque na geladeira por 2 horas antes de servir.

Fonte: Baldoni