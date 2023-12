Queijos maturados: o que são e como utilizá-los no dia a dia

Queijos Estepe, Suíço, Azul, Emmental, Reino, Provolone e Parmesão são classificados como queijos maturados, mas cada um deles possui características, sabores, texturas e aplicações únicas. Por isso, a Tirolez, indústria 100% brasileira de queijos, traz as principais dicas sobre o assunto para ajudar os consumidores no momento da escolha.

Os queijos maturados são caracterizados desta forma pois, após o processo de produção, que inclui a pasteurização do leite, coagulação, corte e salga do queijo, eles permanecem em repouso em ambientes com temperatura e umidade controlados. Este período, chamado maturação, pode demorar de poucas semanas a alguns meses, de acordo com cada tipo de queijo.

Nesse processo eles ganham cor, sabor, aroma e textura, dependendo de cada tipo, em função de diversos processos físicos, bioquímicos e microbiológicos. A maturação altera a composição dos queijos, principalmente, com relação aos macronutrientes. Além disso, nesse processo, a lactose é fermentada. Assim, quanto maior o tempo de maturação, menor o teor de lactose.

Confira abaixo mais algumas curiosidades sobre estes queijos e como utilizá-los no dia a dia:

Queijo Gouda

Saboroso e muito versátil, o Gouda Tirolez é um queijo com olhaduras, como são conhecidas tecnicamente os furinhos criados no queijo durante o seu processo de fermentação. De textura macia, sabor suave e ligeiramente adocicado, ele pode ser consumido em aperitivos, tábuas de queijo ou até mesmo em saladas. Além disso, fica uma delícia em omeletes, sanduíches quentes ou frios, combinando muito bem com pães pretos, de nozes ou de grãos. Também é incrível como acompanhamento de batatas, rosbife ou carne assada.

Queijo Azul

Conhecido por seus veios esverdeados e sabor marcante, o Queijo Azul Tirolez encanta por sua consistência cremosa, que derrete facilmente na boca. Nas tábuas de queijos, combina com sabores adocicados, como uva, pera, figo, damasco, mel e harmoniza perfeitamente com Vinho do Porto. Em receitas, vai bem em saladas com nozes, sopas cremosas, risotos, patês, carne e molhos de massas.

Queijo Estepe

O Queijo Estepe Tirolez possui sabor suave e amendoado, ligeiramente doce. Combina bem com pratos salgados e pode substituir o queijo prato em lanches e sanduíches. É indicado para mesas de queijos e vinhos. Para quem gosta de experiências inusitadas, vale harmonizar com frutas e geleias.

Queijo Provolone

De origem italiana, este queijo tem sabor salgado e aroma defumado. Geralmente, é servido como aperitivo ou utilizado em tábuas de queijos, podendo ser temperado com azeite e condimentos a gosto. Também fica ótimo em sanduíches, recheios de salgados, pães, ou derretido, com carnes e batatas.

Queijo Parmesão

Com sabor levemente salgado, picante e textura quebradiça, é um queijo clássico da culinária. Pode ser consumido como aperitivo e faz toda a diferença nas mais variadas receitas. Os pratos finalizados com este queijo, como risotos, sopas e gratinados, ganham um toque especial. Em saladas, o indicado é servir em lascas e combinado com rúcula ou molhos à base de mel. Harmoniza bem com vinhos brancos frescos e jovens (Sauvignon Blanc) e tintos robustos (Cabernet Sauvignon, Merlot).

Queijo Suíço

Queijo encorpado, com sabor suave e adocicado. Pode ser consumido puro ou em sanduíches. Na cozinha, se destaca em fondues, quiches, molhos ou gratinados sobre uma fatia de pão para acompanhar sopas. É a pedida certa para este inverno!

Queijo Reino

Com sabor picante e textura que derrete fácil na boca, quanto mais envelhecido fica, mais acentuado se torna o sabor, podendo ser degustado puro, em sanduíches e combinado com carnes.

Queijo Emmental

Considerado o melhor dos queijos na Suíça, o Emmental é parecido com o Queijo Suíço Tirolez. Possui sabor ligeiramente adocicado e é muito utilizado no preparo de fondues, mas também pode ser consumido puro, em molhos brancos de massa, sopas cremosas ou como recheio de omeletes e tortas.