Pudim na lata, versão charmosa do clássico de leite condensado

Uma boa refeição se encerra com uma saborosa sobremesa, e uma das clássicas do Brasil é o pudim de leite condensado

Num almoço de domingo, o momento do pudim faz a alegria de todos, mas será que uma fatia do doce é o suficiente? Para atender a todos na medida certa, o chef Melchior Neto ensinou como preparar sua versão que é servida direto na lata do leite condensado.

Pudim de leite na lata

Massa

8 ovos inteiros

2 latas de leite condensado

2 medidas da lata de leite

Calda

2 xícaras de açúcar

1 xícara de água

Modo de preparo

Calda: Em uma panela misture a água o açúcar e leve para o fogo até virar caramelo. Reserve.

Massa: Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata por 15 minutos, para tirar o cheiro do ovo. Deixe descansar na geladeira por 2h ou até que fique totalmente sem espuma. Outra opção para quem não pode esperar, é passar em uma peneira para ficar lisinho.

Montagem: Assim que o caramelo estiver pronto coloque nas latinhas e deixe esfriar. Quando a massa estiver pronta coloque nas latas de leite condensado, mas deixe 3 dedos sem preencher, isso vai facilitar na hora de desenformar. Leve para assar em banho-maria em forno pré-aquecido a 180º por 40 minutos. Coloque para esfriar e geladeira.

Dica 1: Uma colher de café de essência de baunilha no preparo ajuda a tirar mais o cheiro do ovo e dá um aroma especial.

Dica 2: Esquente o fundo da latinha antes de desenformar para que a calda derreta e escorra no momento de virar no prato.

Rendimento: 8 porções

Serviço: Gema Restaurante