Petiscos fáceis com tilápia para esperar a meia noite

Por ter a criação facilitada pela alta taxa de reprodução e manutenção da espécie, a tilápia é um dos peixes mais comercializados no Brasil. Seja frito, assado ou cozido, ela pode ser preparada de várias formas. A Bomar, empresa nacional em produção de pescados, separou quatro petiscos de preparo fácil e rápido para fazer utilizando a carne deste peixe.

Bolinho assado de peixe

Ingredientes

2 filés de peixe de tilápia Bomar

1 batata pequena cozida

2 colheres (sopa) de farinha de trigo ou arroz

Farinha de rosca ou fubá

Tempero a gosto

Modo de preparo

Peixe: Coloque os dois filés de tilápia em uma assadeira e leve ao forno pré-aquecido por 5 minutos. Se preferir, o peixe também pode ser cozido. Reserve e depois de frio, desfie toda a peça e guarde.

Massa: Misture o filé de tilápia desfiado, a batata cozida e amassada, adicione as duas colheres de sopa de farinha e os temperos de sua preferência. Após a mistura, basta moldar os bolinhos com a mão, passar na farinha de rosca ou fubá e levar ao forno até dourar.

Rendimento: 10 bolinhos

Ceviche de tilápia com manga e laranja

Ingredientes

400 g de tilápia Bomar picada em cubos

Suco de duas laranjas

Suco de dois limões

1 manga picada

1 pimenta de dedo de moça picada

1 cebola roxa

Coentro à vontade

Sal e pimenta à gosto

Modo de preparo

Em um recipiente médio, coloque a tilápia fresca cortada em pequenos cubos, a cebola cortada em tiras, pimenta picada, temperando com sal à gosto. Após temperados, adicione o suco da laranja e do limão e misture. O suco das duas frutas serão os responsáveis por cozinhar naturalmente a tilápia. Utilizando cerca de um quarto da manga madura picada e o coentro, também picado, distribua sobre os ingredientes e finalize conferindo se é necessário adicionar mais sal e leve à geladeira por cerca de 20 minutos. Após esse tempo, o ceviche estará pronto para servir.

Espetinho de peixe no forno ao molho de iogurte

Ingredientes

500 g de filé de tilápia Bomar

1 colher (sopa) de suco de limão

3 dentes de alho amassados

½ colher (chá) de sal

1 colher (chá) de colorau

1 pitada de pimenta do reino moída

Espetinhos de madeira

Molho

1 potinho de iogurte natural ou desnatado

1 colher (sopa) de cebola ralada

1 colher (sopa) de tomate picado bem miúdo

1 colher (sopa) de azeite de oliva extra virgem

Sal e limão a gosto

Modo de preparo

Corte os filés em porções finas, temperando com limão, alho, sal, colorau e pimenta do reino. Deixe o peixe descansar no tempero por, no mínimo, 30 minutos. (Dica: também é possível deixar marinando durante a noite para preparar no outro dia). Durante o tempo de espera do peixe, aproveite e separe os espetinhos que serão utilizados e os deixe de molho em água, isso evita que eles queimem. Após o tempo de marinar, espete os filés nos palitos no sentido do comprimento e os organize em uma travessa coberta com alumínio. Deixe o forno pré-aquecido durante 10 minutos e coloque os espetos para dourar.

Molho: Em um recipiente, coloque o iogurte adicionando a cebola, cheiro verde, e o tomate. Acrescente o azeite, tempere com limão e por último o sal. Leve para gelar e sirva.

Filés de peixe empanado com aveia

Ingredientes

4 a 6 filés de tilápia Bomar

Caldo de um limão

Dois dentes de alho amassados

Sal e pimenta do reino branca a gosto

Coentro seco moído a gosto

3 colheres (sopa) de maionese light

2 xícaras (chá) de aveia em flocos

Modo de preparo

Com um papel toalha, seque os filés de tilápia, tempere com alho, sal, pimenta do reino, coentro e regue com o caldo de um limão. Deixe marinar por 20 minutos. Em seguida, passe maionese nos filés, depois passe-os nos flocos de aveia, apertando bem para que não fique nenhum lugar sem. Em uma forma untada com azeite, leve os filés ao forno pré-aquecido a 200ºC, permanecendo lá de 30 a 40 minutos. Sirva em seguida.

Rendimento: 4 porções