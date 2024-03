Páscoa vegana: aprenda a fazer sobremesas que protagonizam ingredientes brasileiros

Para esta Páscoa, a NotCo desenvolveu duas receitas de sobremesas veganas exclusivas e inspiradas nos ingredientes autênticos do Brasil. São elas: Cacau Recheado de Pistache e Frutas Vermelhas e Cacau com Cupuaçu e Castanha do Brasil. As duas opções são feitas com ingredientes 100% à base de plantas, prometendo levar à mesa uma combinação irresistível de sabores memoráveis.

As sobremesas, elaboradas pela equipe culinária da Notco, têm como destaque o cacau brasileiro, um verdadeiro patrimônio nacional, reconhecido por sua qualidade excepcional e riqueza de sabor. Além do cacau, a equipe selecionou criteriosamente outros ingredientes nativos para aprimorar essas delícias, como o cupuaçu, uma fruta exótica da Amazônia, que acrescenta uma cremosidade e um sabor reminiscente ao chocolate, formando uma combinação perfeita.

Por fim, a castanha do Brasil, nativa da Floresta Amazônica, oferece não apenas uma crocância irresistível, mas também um sabor rico e nutritivo que complementa harmoniosamente os outros ingredientes. É uma homenagem à biodiversidade única do Brasil e à riqueza de seus recursos naturais.

Cacau recheado de pistache e frutas vermelhas

Ingredientes:

Cacau de chocolate

80 g de chocolate branco picado (plant-based)

1,5 g de corante natural para o chocolate (cúrcuma, beterraba e cacau)

0,5 g de álcool de cereais (ou vodka)

Ganaches

50 g de NotCreme de Leite

40 g de pasta de pistache

5 g de geleia de frutas vermelhas

60 g de chocolate branco picado (plant-based)

Decoração do cacau recheado

60 g de morango fresco (laminado)

15 g de mirtilo fresco

20 g de framboesa fresca (cortada na metade)

20 g de pistache torrado (picado)

Modo de preparo

Ganache de pistache: Derreta o chocolate branco de 30 em 30 segundos no microondas junto com o NotCreme de Leite e misture a pasta de pistache.

Ganache de frutas vermelhas: Derreta o chocolate branco de 30 em 30 segundos no microondas junto com o NotCreme de leite e misture a geleia de frutas vermelhas.

Cacau de chocolate: Derreta e tempere o chocolate pelo método de sua preferência. Coloque o chocolate no molde de acetato, até a marca indicada no próprio molde, e deixe-o cristalizar na geladeira por cerca de 10 minutos, ou até ficar firme e opaco.

Enquanto esfria o chocolate, em um pote pequeno, dissolva o corante alimentício natural no álcool de cereais ou vodka e pinte as casquinhas de chocolate com auxílio de um pincel culinário.

Recheie as cascas de chocolate com uma camada de ganache de pistache e, por cima, uma camada de ganache de frutas vermelhas até a borda.

Volte o chocolate recheado para geladeira para o ganache ficar um pouco firme. Retire e decore com as frutas frescas laminadas de acordo com sua criatividade.

Sugestões: Trabalhe com o chocolate em uma temperatura entre 30 e 33°C.

Evite o contato do chocolate com água – esses dois ingredientes não combinam.

Cacau recheado de cupuaçu e castanha do Brasil

Ingredientes:

Cacau de chocolate

80 g de chocolate preto 70% cacau picado (plant-based)

Ganache de cupuaçu

50 g de NotCreme de Leite

60 g de geleia de cupuaçu

60 g de chocolate branco picado (plant-based)

Decoração do cacau recheado

15 g de castanha do brasil (picada)

15 g de cupuaçu glaceado (picado)

Modo de preparo

Ganache de cupuaçu: Derreta o chocolate branco de 30 em 30 segundos no microondas junto com o NotCreme de Leite e misture até ficar homogêneo e, ao final, adicione a geleia de cupuaçu e misture.

Cacau de chocolate: Derreta e tempere o chocolate preto 70% cacau pelo método de sua preferência. Depois de derretido, transfira para o molde de acetato até chegar na marca indicada no próprio molde. Leve para a geladeira até cristalizar e/ou ficar opaco, cerca de 10 minutos. Quando o chocolate estiver bem cristalizado e brilhante, recheie com o ganache de cupuaçu até a borda. Volte para a geladeira para ficar firme e em seguida, decore com pedaços de cupuaçu glaceado e castanha do brasil picada de acordo com sua criatividade.

Sugestões: Trabalhe com o chocolate em uma temperatura entre 30 e 33°C.

Evite o contato do chocolate com água – esses dois ingredientes não combinam.

