Parque Aimaratá, espaço cada vez mais completo

Cuidado que começa a dar frutos. O Parque Aimaratá iniciou no primeiro semestre de 2020 uma plantação de meio hectare com 4 mil mudas de mirtilo – frutinha conhecida mundo afora como blueberry, que até pouco tempo precisava ser importada. Com a produção local, a fruta passou a ser vendida e em breve o público também vai poder conhecer o espaço de colheita.

A ideia é que no próximo ano o visitante do Parque Aimaratá tenha mais uma opção de lazer em meio à natureza: um coletário vai permitir que as pessoas possam conhecer a plantação de mirtilos, colher a fruta e ter a experiência de prová-la direto do pé. Até lá, o consumidor pode comprar e conhecer o mirtilo através dos pontos de venda em mercados da cidade e no próprio parque.

A produção é possível graças a 12 anos de pesquisa visando a adaptação de mudas de mirtilo ao clima brasileiro, promovidas pela Chácara Catavento juntamente com a Esalq-USP (Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, da Universidade de São Paulo), em Piracicaba.

Completo espaço de preservação e contemplação do meio ambiente, o Parque Aimaratá já oferece diversas opções de lazer em meio à natureza para visitantes de todas as idades. São trilhas e atividades de aventura, como arvorismo, rapel, tirolesa e parede de escalada.

As famílias podem conhecer uma fazendinha com animais, passear a cavalo, poney ou charrete e visitar um meliponário com caixas de abelhas sem ferrão. Há ainda 3 tanques para pesca com grande variedade de peixes, completando um leque de atividades para preencher um dia inteiro de relaxamento e diversão.

O Parque Aimaratá também está de portas abertas para escolas da região, com projeto de educação ambiental para crianças e adolescentes. O local ainda conta com um roteiro para observação de aves.

Parque Aimaratá

Endereço: Rua Álvaro Dell Agnese, 101. Loteamento Residencial e Comercial Bairro Pacaembu. Americana – SP. O acesso é pela Avenida Luiz Bassette ou pela Rua Rio das Velhas, a partir da Estrada da Balsa

Horários de funcionamento:

Parque: Segunda à sexta-feira, finais de semana e feriados, das 8h às 17h30. Fechado às quartas-feiras.

Pesqueiro: Segunda à sexta, finais de semana e feriados, das 8h às 17h30. Fechado às quartas-feiras.

Centro de Aventura: Sábados, domingos e feriados, das 10h às 17:30h. Fechado durante a semana.

