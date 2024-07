Para um almoço especial, prepare panqueca de frango desfiado

Panqueca de frango desfiado - Foto: Divulgação - Marca Adria

Um clássico em todo almoço de família é uma boa massa, não é mesmo? Para não quebrar a rotina, mas surpreender no sabor, a Adria ensina como fazer panqueca de frango fesfiado, que rende até 14 porções e é finalizada com queijo parmesão.

Panqueca de frango desfiado

Para a massa

3 ovos

2 xícaras (chá) de Farinha de Trigo Adria

2 xícaras (chá) de leite

2 colheres (sopa) de margarina

1 colher (chá) de sal

Para o recheio

2 peitos de frango sem osso

1 sachê de caldo de galinha

1 lata de molho de tomate pronto

2 colheres (sopa) de azeite

1/2 cebola picada

3 dentes de alho amassados

pimenta, sal e salsinha a gosto.

Modo de preparo

Massa: Bata no liquidificador todos os ingredientes durante 3 minutos, deixe descansando.

Recheio: Cozinhe o peito de frango em um pouco de água com o caldo de galinha até ficar bem cozido. Retire da panela e desfie com um garfo. Leve uma panela ao fogo, coloque o azeite a cebola picada e o alho, deixe dourar. Acrescente o frango desfiado e tempere com pimenta e sal e mexa. Deixe refogar por 5 minutos mexendo de vez em quando, agora acrescente um pouco de molho de tomate só para dar uma corzinha no frango e retire do fogo e reserve.

Montagem: Use uma frigideira rasa e unte-a com um pouco de margarina. Coloque uma quantidade razoável de massa da frigideira que não fique grossa, vá fazendo até acabar a massa. Coloque um pouco de recheio na ponta da panqueca e enrole. Faça isso com todas, vá colocando em uma forma retangular para ir ao forno. Aqueça o molho de tomate e derrame em cima das panquecas, jogue um pouco de queijo parmesão em cima e leve ao forno preaquecido por 5 minutos.

Rendimento: 10 a 14 porções