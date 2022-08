Para os fãs de sardinha e atum

Para aqueles que gostam de um bom prato elaborado com a famosa sardinha e atum, a marca Gomes da Costa traz três surpreendentes receitas preparadas com o peixe.

Arroz de forno com sardinha

Ingredientes

1 lata de sardinhas com Óleo Gomes da Costa

1 xícara (chá) de arroz cru

4 colheres (sopa) de molho de tomate pronto

1/2 meia xícara (chá) de ervilhas em conserva, escorridas

1/2 xícara (chá) de palmito em conserva, picado

1/2 xícara (chá) de milho em conserva

2 colheres (sopa) de azeitona verde, picada

2 ovos cozidos picados

1 colher (sopa) de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Prepare o arroz, como de costume, usando o óleo da sardinha. Envolva o molho de tomate no arroz cozido. Acrescente ao arroz, as ervilhas, o palmito, o milho e a azeitona. Misture. Misture no arroz as sardinhas e o ovo cozido. Coloque o arroz numa forma refratária. Salpique o parmesão pela superfície. Leve ao forno médio (180°C) pré-aquecido por cerca de 15 minutos ou até o arroz ficar quente.

Toast de atum

Divulgação_Gomes da Costa – Foto:

Ingredientes

1 lata de atum sólido em óleo Gomes da Costa

10 fatias de pão italiano

500g de abacate

2 ovos

50 g de cebola roxa

5 colheres de azeite

100 g de cenoura

Sal a gosto

Modo de preparo

Aqueça o forno a 150 graus. Pincele os pães com azeite e asse por 2 minutos de cada lado. Cozinhe os ovos por 11 minutos, fatie e reserve. Pique a cebola roxa em cubos pequenos. Rale a cenoura. Corte o abacate ao meio, retire a semente e mantenha na própria casca. Separe 1/4 do atum. Em um bowl junte a cebola roxa, o abacate, 3/4 de Atum Gomes da Costa, o azeite, o sal e misture.

Montagem: Disponha o creme de abacate na torrada, a cenoura, o ovo e por último o atum.

Saladinha de feijão fradinho e sardinha

Divulgação_Gomes da Costa – Foto:

Ingredientes

1/2 xícara (chá) feijão fradinho

1 cebola pequena picada

3 tomates cortados em cubos pequenos

1 lata de sardinha em óleo Gomes Costa

Sal e pimenta do reino a gosto

Coentro fresco, picado a gosto

Modo de preparo

De véspera, deixe o feijão fradinho de molho em água. Escorra. Cozinhe o feijão em água fervente. Escorra. Numa tigela, junte o feijão cozido, a cebola, o tomate e a sardinha cortada em pedaços com seu óleo. Tempere com o sal e a pimenta. No momento de servir salpique o coentro.