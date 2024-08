Para os dias frios, prepare sopa cremosa de frango

Sopa cremosa de frango para ‘espantar’ o frio - Foto: Marca Finna - Divulgação

Com esse frio intenso que o inverno está trazendo, nada melhor do que comer algo quente e confortável, não é mesmo? Para isso, Isabela ensina a fazer Sopa Cremosa de Frango, com batata e cenoura no preparo, a receita fica pronta em até 50 minutos. Depois de pronta, a dica é servir com torradas.

Para aprender a fazer, confira o modo de preparo abaixo:

Sopa cremosa de frango

Ingredientes

Para o caldo:

2 carcaças de peito de frango

2 cebolas cortadas ao meio

1 cenoura

1 folha de louro

Para o frango:

800 g de peito de frango, cortado em cubos pequenos

sal a gosto

pimenta-do-reino preta, moída na hora, a gosto

3 colheres (sopa) de azeite

2 cebolas picadas

8 dentes de alho picados

Para a sopa:

4 cenouras em cubos pequenos

2 batatas grandes em cubos pequenos

1 folha de louro

folhas de 3 ramos de alecrim picadas

folhas de 3 ramos de tomilho

folhas de 3 galhos de manjericão picadas

½ embalagem de Boca de Leão Isabela

200 g de mascarpone

raspas de 1 limão siciliano

Modo de preparo

Caldo:

Em uma panela coloque as carcaças de frango, as cebolas, a cenoura, o louro e cubra com água. Leve ao fogo alto e, quando abrir fervura, abaixe o fogo. Deixe ferver por cerca de 15 minutos, desligue o fogo e coe. Reserve.

Frango:

Tempere o frango com o sal e a pimenta. Aqueça o azeite em uma panela, junte o frango e refogue-o em fogo alto. Abaixe o fogo, acrescente a cebola, o alho, a cenoura e refogue até que a cebola fique macia. Junte a batata, as ervas, o caldo reservado. Mexa e deixe ferver por 5 minutos. Adicione a massa, complete com um pouco mais de água fervente e cozinhe durante o tempo indicado na embalagem ou até que esteja “al dente”, ou seja, macia, porém resistente à mordida.

Caso o caldo tenha secado muito, acrescente um pouco mais de água quente. Junte aos poucos, o mascarpone e misture bem para que fique homogêneo. Prove o sal, polvilhe as raspas de limão e sirva imediatamente.

Dica: se preferir substitua o mascarpone pela mesma quantidade de nata.

Rendimento: 10 porções

Tempo de preparo: 50 minutos

