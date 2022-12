Para decorar e saborear

A marca Nestlé disponibilizou receitas que vão encantar crianças e adultos. Ao mesmo tempo que fecha a ceia com chave de ouro elas contribuem para deixar a decoração natalina ainda mais agradável aos olhos e ao paladar. Vamos por a mão na massa para logo mais à noite?

Fonte: Nestlé

Taça natalina

Ingredientes

2 Leite MOÇA® (lata ou caixinha)

6 colheres (sopa) de amido de milho

2 xícaras (chá) de Leite Líquido NINHO® Forti+ Integral

1 caixinha de NESTLÉ® Creme de Leite

1 Chocolate NESTLÉ® CLASSIC® Meio Amargo derretido

1 Chocolate NESTLÉ® CLASSIC® ao Leite com Amendoim derretido

4 colheres (sopa) de NINHO® em pó Forti+ Integral

300 ml de mistura para chantilly

1 bolinho de chocolate picado

7 Bombons ALPINO®

Cerejas em calda

1/2 xícara (chá) de morangos

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o Leite MOÇA e o amido de milho, misture bem até homogeneizar, acrescente o Leite Líquido NINHO, leve ao fogo médio e misture sem parar até engrossar e virar um creme. Após engrossar, desligue o fogo e adicione o NESTLÉ Creme de Leite e misture até homogeneizar. Divida a massa ainda quente por igual em 3 recipientes. No primeiro recipiente acrescente o chocolate meio amargo derretido, misture bem até homogeneizar tudo, coloque um plástico em contato e leve para geladeira até esfriar. No segundo recipiente acrescente o chocolate com amendoim bem picadinho derretido, misture bem até homogeneizar, coloque um plástico em contato e leve para geladeira até esfriar. No terceiro recipiente coloque o Leite em Pó NINHO e misture tudo muito bem. Cubra com o plástico e reserve. Bata o chantilly e misture com a massa do terceiro recipiente quando já estiver frio. Misture bem até homogeneizar. Por fim, teremos 3 recheios, de Chocolate Meio Amargo, Leite em Pó NINHO e Chocolate ao leite. Coloque em copinhos os recheios e o bolinho de chocolate esfarelado, intercalando as camadas entre eles. Decore com bombons ALPINO, Cerejas e morangos. Leve para a gelar. Sirva.

Rendimento: 2 porções

Biscoito de Natal

Biscoito

50 g de manteiga sem sal em temperatura ambiente

1/2 lata de Leite MOÇA® (395g)

1 ovo

1 xícara (chá) e meia de farinha de trigo

1/2 colher (chá) de fermento químico em pó

Modo de preparo

Biscoito: Em uma batedeira, bata a manteiga até ficar cremosa. Adicione o Leite Moça e o ovo. Sem parar de bater, adicione aos poucos a farinha com o fermento previamente peneirado. Continue batendo até obter uma massa lisa. Leve à geladeira por 30 minutos. Estenda a massa sobre uma superfície enfarinhada, até ficar com aproximadamente meio centímetro de espessura. Corte a massa com um cortador. Em uma forma previamente untada e enfarinhada, coloque os biscoitos. Asse a 180° C por 15 a 20 minutos ou até dourar levemente.

Cobertura: Para a cobertura, use o açúcar de confeiteiro, adicione o suco de limão. Bata até incorporar. Separe em quatro partes. Decore os biscoitos e deixe secar e sirva.

Rendimento: 4 porções

Pavlova natalina com iorgurte e frutas vermelhas

Ingredientes

4 claras

1 e meia xícara (chá) de açúcar refinado

1 colher (sopa) de vinagre branco

1 colher (sopa) de amido de milho

Montagem e Decoração

4 potes de Iogurte NESTLÉ® GREGO® Tradicional

1 xícara (chá) de frutas vermelhas frescas

Raspas de 1 limão

Modo de preparo

Em uma panela, misture as claras e o açúcar e leve ao fogo baixo, mexendo vigorosamente sem parar, por cerca de 3 minutos, tirando a panela do fogo por alguns instantes a cada minuto, continuando a mexer, para não cozinhar. Transfira para uma batedeira e bata por 5 minutos em velocidade alta ou até dobrar de volume. Acrescente o vinagre e o amido e bata mais um pouco. Retire da batedeira e espalhe o merengue com uma colher em uma assadeira grande, forrada com papel-manteiga, fazendo um círculo grande (cerca de 20 cm de diâmetro). Na borda do círculo faça mais uma camada com o merengue, puxando pontas para fora, como se fosse uma guirlanda e fazendo um tipo de cercado para colocar o recheio depois. Leve para assar no forno com a temperatura mais baixa que conseguir (em torno de 100C). Caso não tenha um forno que atinja essa temperatura, coloque-o em 180C e deixe uma colher ou espátula de madeira na porta para que ela fique entreaberta. Deixe assar até que a Pavlova fique firme por fora, sem a necessidade de dourar muito (cerca de 1 hora e meia ou mais de acordo com cada forno). Após esse tempo, retire do forno, deixe esfriar por completo e retire com muito cuidado do papel manteiga, transferindo-a para um prato para a montagem e decoração.

Montagem e decoração: Com a Pavlova já fria, adicione o NESTLÉ GREGO sobre o buraco no centro dela, espalhando-o para cobrir. Decore com as frutas vermelhas e finalize com as raspas de limão. A Pavlova pode ser servida em temperatura ambiente ou levada à geladeira apenas para resfriar um pouco.

Rendimento: 12 porções

Receita da Chef Lu Neves.

Creme refrescante de abacaxi com farofa crocante

Creme

1 envelope de gelatina em pó sem sabor (12 g)

1 abacaxi médio em cubos

1/2 xícara (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de água

1 caixinha de NESTLÉ® Creme de Leite Levíssimo

1 Leite MOÇA® (lata ou caixinha) 395g

5 colheres (sopa) de manteiga gelada

Farofa

1 pacote de Biscoito SÃO LUIZ® de Coco triturado grosseiramente

5 colheres (sopa) de manteiga gelada

1/2 xícara (chá) de coco fresco ralado

Modo de preparo

Creme: Prepare a gelatina de acordo com o indicado no pacote e reserve. Em uma panela, adicione o abacaxi, o açúcar e a água. Leve ao fogo baixo por cerca de 15 minutos, mexendo de vez em quando, até obter uma textura caramelizada e uma cor mais escura. Reserve. Em um liquidificador, bata o Leite MOÇA, o NESTLÉ Creme de Leite Levíssimo e a gelatina reservada até obter um creme homogêneo. Incorpore o creme no abacaxi, mexendo bem. Divida o creme em copos ou taças e leve para gelar por cerca de 3 horas.

Farofa: Em um recipiente misture o Biscoito SÃO LUIZ de Coco, a manteiga e o coco ralado e misture com as pontas dos dedos até obter uma farofa. Transfira a mistura para uma forma e leve para assar em forno médio (180ºC), preaquecido, por cerca de 10 minutos. Utilize a farofa para decorar o creme de abacaxi. Sirva.

Rendimento: 12 porções

Gingerbread

Massa

100 g de manteiga em temperatura ambiente

1 Leite MOÇA® (lata ou caixinha) 395g

6 ovos

6 xícaras (chá) de farinha de trigo

2 colheres (chá) de fermento em pó

1 colher (sopa) de gengibre ralado

1 colher (sopa) de canela em pó

1 colher (chá) de cravo em pó

1 colher (chá) de noz-moscada

Glacê

1 xícara (chá) de açúcar de confeiteiro

2 colheres (sopa) de água

Modo de preparo

Massa: Em um recipiente, misture a manteiga com o Leite MOÇA e os ovos. Acrescente os outros ingredientes e misture bem. Deixe a massa descansar na geladeira por cerca de 30 minutos. Em uma superfície enfarinhada, abra a massa com espessura de 7 a 8 milímetros. Corte com o formato desejado e, com o auxílio de uma espátula, transfira a massa cortada para uma assadeira untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. Leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 15 minutos ou até dourar.

Glacê: Em um recipiente, misture o açúcar a água até ficar homogêneo. Coloque em um saco de confeitar e decore os biscoitos depois de assados. Deixe secar e sirva.

Dicas: Se desejar, misture corantes comestíveis no glacê para decorar.

Rendimento: 25 porções

