Para adoçar o final de semana

A ideia da sobremesa servida no final da refeição é relativamente moderna. Segundo historiadores, se deu graças a Catarina de Médici, que em 1533 saiu de Florença para se casar com o futuro rei francês Henrique 2. A italiana levou para a França muitos livros de receitas e seus próprios cozinheiros.

Sanduíche divertido de sorvete

Ingredientes

500 ml de sorvete de creme

¼ xícara (chá) de doce de leite

1 embalagem de Biscoito Maizena Adria

1 pacote de coco seco em flocos

Modo de preparo

Retire o sorvete do freezer e deixe descongelar por 5 minutos. Passe para uma tigela, junte o doce de leite e mescle-o rapidamente ao sorvete, sem mexer demais. Volte ao freezer para firmar bem. Separe os biscoitos, retire o sorvete do freezer e acomode uma porção sobre um biscoito.- Cubra com outro biscoito e aperte delicadamente para que o sorvete se acomode entre as bolachas. Usando uma espátula ou colher, retire o excesso de sorvete e passe as laterais no coco. Volte imediatamente ao freezer e mantenha fechado até o momento de servir.

Fonte: Adria_ Tatiane Almeida – Press à Porter Gestão de Imagem

Mini paleta mexicana de chocolate

Foto: Divulgação – Foto:

Ingredientes

1 litro de sorvete de chocolate

½ embalagem de Biscoito Adria Mousse chocolate ao leite, picados grosseiramente

Modo de preparo

Retire o sorvete do freezer e deixe descongelar em temperatura ambiente por 5 minutos. Mexa com uma colher para que a massa fique mais maleável e transfira para uma tigela maior. Junte os biscoitos e misture bem. Preencha 12 formas próprias para picolés, com cuidado para não transbordar, e encaixe os palitos. Leve ao freezer e deixe por, no mínimo, 4 horas antes de servir.

Dica: Se não tiver as formas próprias para picolé, você pode preparar a receita utilizando copinhos descartáveis para água ou até mesmo montar em uma forma para bolo inglês e servir em fatias.

Rendimento: 12 unidades

Tempo de preparo: 20 minutos

Fonte: Adria_ Tatiane Almeida – Press à Porter Gestão de Imagem

Torta holandesa

Divulgação_Adria – Foto:

Ingredientes

1 embalagem de Biscoito Maisena Adria

1 embalagem de Biscoito Tortinhas de Chocolate Adria

50g de castanha de caju

1 xícara (chá) de manteiga ou margarina em temperatura ambiente

Recheio

1 envelope de gelatina incolor sem sabor

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

200 g de manteiga ou margarina

½ lata de creme de leite

1 colher (sopa) de essência de baunilha

Cobertura de chocolate

200g de chocolate ao leite

1 lata de creme de leite

Modo de preparo

Massa: Leve ao processador o biscoito maisena, a castanha de caju e bata até obter uma farofa. Despeje em uma tigela funda, junte a margarina e amasse bem com os dedos para ligar tudo. Forre o fundo de uma forma desmontável (25cm de diâmetro). Leve ao forno médio (180ºC) pré-aquecido por cerca de 10 minutos ou até que as beiradas comecem a pegar cor. Reserve.

Cobertura de chocolate: Em uma panela pequena, junte o chocolate, leve ao banho-maria e deixe derreter. Acrescente o creme de leite e misture bem até formar um creme liso e reserve.

Recheio: Dissolva 1 envelope de gelatina em 5 colheres (sopa) de água fria, leve ao banho-maria ou microondas e deixe aquecer sem ferver. Em uma panela pequena, junte o leite condensado e o creme de leite com soro. Acrescente a gelatina dissolvida, misture bem, leve ao fogo e mexa até obter um creme e reserve. Leve à batedeira a manteiga ou margarina, ½ lata de creme de leite sem soro e a essência de baunilha e bata até envolver bem. Em uma tigela média, junte os cremes, misture bem, despeje sobre a massa, espalhando com a ajuda de uma colher. Acomode por cima a cobertura de chocolate e leve à geladeira por 3 horas. Retire a torta da geladeira, desinforme, decore as laterais com biscoito recheado e sirva a seguir.

Porções: 15

Tempo de Preparo: 40 minutos

Fonte: Adria_ Tatiane Almeida – Press à Porter Gestão de Imagem

Pé de moleque

Foto: DeliRec – Foto:

Ingredientes

1/2 kg de amendoim torrado e descascado

1/2 kg de açúcar

1 lata de leite condensado

3 colheres (sopa) de margarina

Modo de preparo

Colocar na panela o amendoim, o açúcar e a margarina. Levar ao fogo, mexendo sempre. Quando começar a formar uma calda, coloque o leite condensado. Mexa bem, até soltar do fundo da panela, como brigadeiro. Coloque no tabuleiro untado com margarina. Deixe esfriar e corte em pedaços.

Porções: 20

Receita enviada por @mariasamtos_DeeliRec

Banoffee proteica

Divulgação_Herbalife Nutrition – Foto:

Ingredientes

¼ de xícara de óleo de coco

300 g de farinha de amêndoas

2 colheres (sopa) de stevia

1 ovo

250 ml de água

5 colheres (sopa) de Shake Doce de Leite

7 colheres (sopa) de NutreV

3 claras em neve

4 bananas-nanicas cortadas em rodelas

Canela em pó a gosto

Cacau em pó a gosto para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o óleo de coco, a farinha de amêndoas e a stevia até formar uma farofa bem molhadinha. Adicione o ovo e misture bem. Transfira a massa para uma forma antiaderente e espalhe usando os dedos até cobrir toda a forma. Asse em forno preaquecido a 180ºC por 20 minutos ou até que a massa esteja crocante. Em uma panela antiaderente, coloque a água, o Shake Doce de Leite e 5 colheres de sopa de NutreV. Leve para cozinhar em fogo baixo, mexendo sempre até atingir um tom dourado. Transfira a mistura para um liquidificador e bata até misturar bem. Em uma tigela misture as claras em neve com 2 colheres de sopa de NutreV. Reserve.

Montagem: Sobre a massa assada, distribua o doce de leite e coloque as rodelas de bananas sobrepostas, como se fossem telhas. Polvilhe a canela e finalize com a clara em neve. Se desejar, use um maçarico para dourar as pontinhas da clara em neve e finalize com cacau em pó a gosto. Sirva a seguir.

Porções: 12

Fonte: Herbalife Nutrition. Rosangela Andrade_ In Press Assessoria de Imprensa e Comunicação

Pudim de banana com açaí proteico

Divulgação_Herbalife Nutrition – Foto:

Ingredientes

400 ml de água quente

5 colheres (sopa) de NutreV

5 colheres (sopa) de Shake de Banana Caramelizada

1 sachê de Açaí Proteico

Modo de preparo

No liquidificador, bata 200 ml de água, com o NutreV e o Shake de Banana até ficar homogêneo. Distribua o creme em 4 potinhos e leve para gelar por 30 minutos. Ao final do tempo, bata no liquidificador os 200 ml de água restantes com o Açaí Proteico e distribua por cima do creme de banana que estava na geladeira. Leve os pudins para gelar por pelo menos uma hora.

Porções: 4

Fonte: Herbalife Nutrition. Rosangela Andrade_ In Press Assessoria de Imprensa e Comunicação

Sorbet de manga com pistache

Foto: Divulgação – Foto:

Ingredientes

2 unidades de manga palmer

½ de suco de limão

½ de pistache

Modo de preparo

Para começar, corte as mangas em cubos e bata no liquidificador até ficar lisinha. Em seguida, adicione o suco de limão, coloque em um pote e leve ao freezer por 3 horas. Após isso, retire do congelador e raspe a polpa congelada. Leve novamente ao liquidificador para quebrar os cristais de gelo. Depois disso, volte a mistura para o pote e ao congelador por mais uma hora. Por fim, leve ao liquidificador mais uma vez e em seguida adicione o pistache. Deixe no congelador por mais uma hora. Depois é só servir e se deliciar.

Receita postada por @chefraquelnovais no DeliRec

Chup-chup gourmet de leite em pó com morango

Foto: Divulgação – Foto:

Ingredientes

1 litro de leite

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

2 colheres de sopa de leite em pó

1 colher de sopa de liga neutra

Modo de preparo

Adicione todos os ingredientes em uma jarra e misture. Depois despeje o líquido em saquinhos individuais e leve ao congelador até endurecer.

Receita postada por @marcinhacristinna no DeliRec

Sorvete de chocolate e amêndoas

Ingredientes

4 bananas

80 g de cacau em pó

80 g amêndoas laminadas

Modo de preparo

Descasque as bananas, corte em pedaços grandes e as coloque dentro de um saco plástico. Leve ao freezer por cerca de 4 horas. Para fazer o sorvete, é preciso deixar as bananas descongelar por 5 minutos e depois bater em um processador até a consistência cremosa de sorvete. Adicione o chocolate em pó e bata mais um pouco. Sirva imediatamente e decore com as amêndoas.

Receita postada por @izabela no DeliRec

Sorvete vegano de frutas vermelhas

Foto: Divulgação – Foto:

Ingredientes

400 ml de leite de coco em lata

600 ml de leite vegetal

4 colheres (sopa) de amido de milho

115 g de açúcar refinado

1 colher de sopa de essência de baunilha

50 g de pasta de framboesa

40 g de morangos picados

40 g de framboesas inteiras

40 g amora silvestre

Modo de preparo

Em uma panela coloque o leite de coco, a baunilha e leve ao fogo até levantar fervura. Enquanto isso, em uma tigela, misture o amido, o leite vegetal e o açúcar. Após isso, adicione a mistura na panela e mexa até engrossar. Coloque a mistura em um recipiente que possa ser levado a geladeira, com a cobertura em contato do creme para criar uma película. Deixe resfriar por, pelo menos, 4 horas. Retire a mistura da geladeira e adicione a pasta de framboesa. Após isso, coloque na sua sorveteira por, aproximadamente, 15 minutos. Depois adicione as frutas e misture bem.

Receita postada por @marcossouza no DeliRec