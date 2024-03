Pão de açaí da Frooty com toque de granola

Dê uma reviravolta no seu pãozinho tradicional com essa receita inovadora de Pão de Açaí da Frooty. O açaí, conhecido por suas propriedades nutritivas, juntamente com a granola, dá a este pão um sabor único e uma textura crocante. Perfeito para o café da manhã ou um lanche da tarde saudável.

Ingredientes:

3 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo (aproximadamente 385g)

1 colher (sopa) de açúcar

1 colher (chá) de sal

1 colher (sobremesa) de leite em pó

1 ovo pequeno

10 g de manteiga

1 tablete de fermento biológico fresco

1 sachê Frooty Açaí Polpa, descongelada

5 colheres (sopa) de água

Granola para finalizar

Modo de preparo:

Comece combinando os ingredientes secos em uma tigela grande: farinha de trigo, açúcar, sal e leite em pó. Faça uma cavidade no centro da mistura. Adicione na cavidade os ingredientes restantes: o ovo, manteiga, fermento biológico, polpa de açaí e água. Misture bem até que todos os ingredientes estejam bem incorporados e comece a sovar a massa. Continue a sovar até que ela esteja lisa e elástica. Divida a massa em 21 porções iguais, cada uma pesando cerca de 30g, e modele em bolas. Coloque as bolas de massa em uma assadeira previamente untada, deixando espaço entre elas para crescer. Deixe a massa descansar em um local quente até que ela dobre de volume. Antes de assar, pincele a superfície de cada bola de pão com um pouco de água e salpique generosamente com granola. Pré-aqueça o forno e, em seguida, asse os pãezinhos por aproximadamente 25 minutos ou até que estejam dourados e com uma crosta crocante.

Dicas: Para uma variação de sabor, experimente salpicar os pães com gergelim ao invés de granola. Se preferir usar fermento biológico seco, utilize apenas metade do sachê, o que equivale a cerca de 5g.

Rendimento: Esta receita rende 21 deliciosos pãezinhos de açaí.



Fonte: Frooty