Namorar. Um verbo potente e a definição que mais gostamos é “empenhar-se em inspirar amor a alguém”. É admiração, carinho, amizade, cumplicidade, respeito e amor. É uma odisseia de descobertas, uma viagem para um lugar ainda não conhecido, um jantar em um restaurante novo, um show que nunca viram antes, um café na padaria que inaugurou, um drink exótico, um vinho de rótulo bonito para acompanhar um jantar romântico, um chope para brindar uma conquista.

Fernanda e Bruno assinam o blog Papo Fermentado no portal do LIBERAL – Foto: Divulgação

Dia dos Namorados é para comemorar com tudo que se tem direito e pensando nisso trouxemos para você uma dupla que namora há anos, que está sempre se reinventando para não cair na rotina e que sempre surpreende um ao outro. Cerveja e comida, quanta história e amor existe entre esses dois.

Para todo prato existe uma cerveja para acompanhar. É como se o alimento estivesse ali para ser seduzido, paquerado e conquistado, enquanto a cerveja está à disposição para fazer sua parte no cortejo. Uma hora realçando as características dos temperos e molhos, em outro momento equilibrando os alimentos para tornarem-se ainda mais agradáveis ou até mesmo contrastando-os ou sendo semelhantes para mostrar que juntos são melhores. Veja só se esse não é o resumo de um bom namoro!

Estamos aqui para fazer seu 12 de junho ser ainda mais especial com essa dupla que tanto nos ensina. Que tal o friozinho do Outono, agasalhos, botas e cachecóis para deixar o clima ainda mais romântico?

Fizemos a curadoria de rótulos disponíveis em supermercados e vendas on-line, todos especiais o suficiente para fazer sua noite ser inesquecível. Tem cervejas lupuladas, refrescantes, ácidas, maltadas, licorosas e aveludadas.

Escolha seu tipo de noite preferido, inspire-se e delicie-se! Saúde!

Uma noite oriental

Um rodízio de comida japonesa com sashimis, sushis, ceviche, shimeji, salmão grelhado… Os dois em volta da mesa escolhendo as peças e relembrando bons momentos que viveram juntos. Para os amantes da culinária japonesa, esse é o cenário perfeito!

Para acompanhar o sushi, o ceviche, o salmão grelhado e outros peixes crus sugerimos o estilo Witbier. É uma cerveja clara que leva trigo não maltado, sementes de coentro e cascas de laranja, portanto traz citricidade, refrescância, além das notas condimentadas entrelaçarem-se com o wasabi e gengibre.

Já para acompanhar o shimeji e hot roll, sugerimos uma Dunkel, cerveja maltada, com notas tostadas, achocolatadas que harmonizam muito bem com o caráter terroso do cogumelo e potencializa ainda mais o umami.

Sugestões de Rótulos

Witbier: Hoegaarden Wit

Dunkel: Erdinger Dunkel

Todas disponíveis em supermercados e no site www.clubedomalte.com.br

‘Mangiare la pizza’

As famosas pizzas individuais e de fermentação natural são queridinhas em dias mais frios! Sabores que reúnem diversas combinações de queijos caem muito bem com Belgian Golden Strong Ale devido seu potencial alcoólico contrastar a untuosidade dos queijos limpando o palato.

Já recheios que levam calabresa vão muito bem com Bohemian Pilsner, para trazer frescor e carbonatação e American IPA devido o amargor interagir com a untuosidade.As que acompanham molho de tomates, como a Napolitana, ficam maravilhosas com cervejas maltadas para equilibrar a acidez, sugerimos uma Vienna Lager.

Sugestões de rótulos

Belgian Golden Strong Ale Duvel (nas lojas do Pão de Açúcar e também no site)

Bohemian Pilsner Pilsner Urquell ( no site www.clubedomalte.com.br)

American IPA Lagunitas IPA (nas lojas e site do Pão de Açúcar)

Vienna Lager Brooklyn Lager (disponível em supermercados e no site www.clubedomalte.com.br)

Fondue de queijo com carnes

Aqui podemos ter opções variadas de acordo com o queijo utilizado para seu fondue. Se for daquele que vende no supermercado e já vem pronto para consumir, trata-se de um queijo forte que pede cervejas mais potentes para equilibrá-lo, sugerimos uma Belgian Tripel devido a potência alcoólica, notas condimentadas e de frutas amarelas. Também podemos escolher uma cerveja que combine com a tosta da carne, como uma American Brown Ale ou uma Dunkel – lembrando que ambas também harmonizam com o queijo.

Fondue de chocolate

Quem não gosta do ritual de preparar e apreciar um fondue de chocolate? Se você é fã, já se programe para ter uma cerveja escura e alcoólica na geladeira como uma Russian Imperial Stout que é bem licorosa, uma Belgian Dark Strong Ale com seu corpo aveludado, presença de frutas vermelhas bem maduras e especiarias ou uma Dubbel, que também possui caráter fenólico e caramelado.

Atente-se para as frutas que escolher para acompanhar esse momento, frutas mais ácidas como morangos e uvas podem ser harmonizadas com Fruit Lambics (cervejas ácidas com adição de frutas como cerejas e framboesas) e se utilizar banana, uma Weizenbock é uma excelente escolha, devido a cerveja ter os aromas de banana e cravo vindos da fermentação.

Sugestões de rótulos

Russian Imperial Stout

Wals Petroleum (no site www.emporiodacerveja.com.br)

Weizenbock Schneider Weiss Aventinus (no site www.clubedomalte.com.br)

Diferentes cervejas para o acompanhamento de massas

Ao escolher uma cerveja para acompanhar sua massa, lembre-se que ela é neutra e quem vai direcionar a harmonização é o molho ou o recheio. O clássico carbonara, que leva bacon, ovos e parmesão, fica uma delícia com cervejas de trigo. Macarrão ao alho e óleo harmonizam com Belgian Golden Strong Ale devido o teor alcoólico auxiliar no corte da untuosidade e incrementar os sabores através das notas condimentadas e de frutas amarelas.

Para molho pesto indicamos Belgian Tripel para harmonizar com as notas condimentadas, molho de tomates combina com cervejas mais maltadas para equilibrar sua acidez, um bom exemplo é uma Vienna Lager.

Ah! Falando sobre risotos, vale a mesma regra de observar os ingredientes que serão adicionados para escolher a cerveja perfeita. De forma geral, harmonizam com Belgian Golden Strong Ale e Tripel, duas cervejas com potencial alcoólico, com caráter fenólico e frutado. Risoto de queijo brie é uma delícia com Witbier.

Sugestões de rótulos

Weizenbier Paulaner Hefe Weiss (disponível em supermercados e também no site emporiodacerveja.com.br)

Belgian Tripel Chimay Tripel (disponível nas lojas do Pão de Açúcar e também no site)

As iguarias mexicanas pedem cervejas amargas

Os pratos mais conhecidos são tacos, quesadillas, burritos e guacamole. Aqui vai uma dica de ouro: cervejas mais amargas potencializam a picância dos alimentos, portanto atente-se para esse detalhe caso escolha uma American IPA, por exemplo para acompanhar.

Para burritos sugerimos cervejas do estilo Irish Red Ale, pois possui base mais maltada, com notas tostadas que assemelham-se ao perfil da carne usada no recheio. Outras duas opções são Altbier, um estilo alemão que possui amargor moderado e pode trazer mais picância para quem gosta e uma Rauchbier, que possui notas defumadas que podem complementar os sabores dos burritos.

Para a guacamole que possui certa citricidade, podemos combinar com uma cerveja também ácida, como uma Gose, cerveja que leva sal em sua receita, a fim de neutralizar a percepção de acidez do prato.

Sugestões de Rótulos

Irish Red Ale Doktor Bräu Irish Red Ale (disponível nas lojas do Pão de Açúcar e também no site)

Altbier e Rauchbier Ambas da Cervejaria Bamberg Altbier (disponível no site www.cervejariabamberg.com.br)

Gose Cervejaria Campinas Too Much Gose (disponível no site www.clubedomalte.com.br)

É de sobremesa que vocês gostam?

Cervejas e doces foram feitos um para o outro, é lindo ver as interações maravilhosas que acontecem entre ambos. Os famosos mini churros com doce de leite ficam ainda mais deliciosos com cervejas escuras, com notas de café e alcoólicas, prove com uma Russian Imperial Stout! Brownies, cookies e petit gateaus também ficam ótimos com cervejas desse estilo – aqui fica uma dica de ouro: brownie com sorvete de creme fica maravilhoso com uma Baltic Porter que possui notas tostadas e torradas.

O estilo Baltic Porter também é coringa com Tiramissú devido a harmonização por semelhança das notas de café da cerveja e da sobremesa. Sobremesas que possuem castanhas e uvas passas ficam deliciosas com cervejas que possuem essas notas semelhantes, como uma English Barley Wine.

Cheesecakes com uma cerveja que leva adição de frutas vermelhas fica incrível, assim como crème brûlée que é uma sobremesa com bastante dulçor em contato com uma Doppelbock, estilo extremamente maltado e bem alcoólico.

Sugestões de rótulos

Baltic Porter: Schornstein Baltic Porter (disponível no site www.the beerplanet.com.br)

beerplanet.com.br) Doppelbock: Paulaner Salvator (disponível no site www.clubedomalte.com.br )

E aí, qual vai ser sua opção para esse Dia dos Namorados?