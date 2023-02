Opções de receitas para aproveitar no Verão

A estação mais quente do ano tem tudo a ver com refeições mais leves, alimentação saudável e, para aqueles que querem começar o ano de uma forma diferente, é a chance de dar início a uma dieta mais balanceada. Para aproveitar ainda melhor o Verão, a marca Galo, do Grupo Selmi, apresenta sugestões de receitas práticas, saborosas e que vão trazer muito bem-estar.

Macarrão com legumes assados

Ingredientes

½ pacote de Macarrão de Sêmola Galo tipo Tortiglioni

2,5 litros de água

1 colher (chá) de sal

Fios de azeite

2 dentes de alho fatiados

1 cenoura em tiras

8 vagens

1 pimentão amarelo em tiras

1 xícara (chá) de tomates-cereja cortados ao meio

Orégano a gosto

Modo de preparo

Coloque em uma forma os legumes, regue com o azeite e tempere com sal e orégano. Leve para assar em forno preaquecido a 200°C até ficarem macios. Coloque água e sal na panela. Deixe ferver. Junte o macarrão e cozinhe conforme a embalagem. Escorra. Coloque em uma frigideira o azeite e o alho fatiado. Junte o macarrão e misture bem. Sirva o macarrão alho e óleo com os legumes assados.

Tempo de preparo: 60 minutos

Rende 2 porções

Canelone de berinjela e ricota

Ingredientes

Fio de azeite

1 berinjela em cubos pequenos

1/2 xícara (chá) de salsa

1 colher (café) de sal

Pimenta-do-reino a gosto

200 g de ricota

3 colheres (sopa) de creme de leite

1 pacote de Massa de Sêmola Galo tipo Lasanha 200g

2 xícaras (chá) de molho de tomate

4 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Coloque em uma panela o azeite e a berinjela. Deixe refogar até a berinjela ficar macia. Tempere com sal, pimenta. Misture a salsa, a ricota e o creme de leite e reserve. Coloque em uma panela a água e o sal e deixe ferver. Cozinhe rapidamente a massa para lasanha. Recheie a massa com a berinjela e enrole formando um canelone. Coloque em um refratário com um pouco de molho. Finalize com mais molho e queijo ralado. Aqueça no forno preaquecido por 10 minutos.

Tempo de preparo: 60 minutos

Rende 3 porções

Salada integral de macarrão de sêmola e tofu

Ingredientes

½ pacote de Macarrão de Sêmola Galo Integral tipo Parafuso

2,5 litros de água

Sal a gosto

1 xícara (chá) de tofu em cubos

1 xícara (chá) de tomate-cereja

1 xícara (chá) de pepino

6 colheres (sopa) de gergelim

Sal a gosto

Modo de preparo

Coloque em uma panela a água e o sal. Deixe ferver. Junte o macarrão e deixe cozinhar conforme a embalagem. Escorra e coloque em um bowl. Junte o tofu, o pepino e os tomates. Tempere com gergelim e sal. Finalize com fios de azeite. Misture bem.

Tempo de preparo: 20 minutos

Rende 3 porções