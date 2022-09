Nos dias mais frios, nada combina mais do que uma sopa…

Quatro receitinhas especiais de Nutri Soup, da Herbalife, com alho poró e creme de ricota, 3 queijos, com cenoura e gengibre e um saboroso creme indiano!

Nutri soup 3 queijos

Ingredientes

2 e ½ colheres (sopa) de Nutri Soup Creme Verde

250 ml de leite semidesnatado

1 colher (café) de azeite

1 dente de alho

1 colher (sopa) de cottage

1 colher (sopa) de requeijão light

1 colher (sopa) de parmesão

Noz moscada a gosto

Modo de preparo

Coloque em uma panela, em fogo médio, o azeite com o alho até dourar. Adicione o leite e mexa bem. Acrescente o cottage, o requeijão light e o queijo parmesão e mexa até levantar fervura. Desligue o fogo e misture a Nutri Soup com o auxílio de um fouet.

Nutri soup de alho poró com creme de ricota

Ingredientes

3 colheres (sopa) ou 1 sachê de Nutri Soup Herbalife

250 ml de leite semidesnatado

½ colher (sopa) de azeite

½ xícara (chá) de alho poró fatiado

1 colher (sopa) de requeijão light

Modo de preparo

Adicione 3 colheres de sopa ou 1 sachê de Nutri Soup em uma tigela ou prato fundo, acrescente 250ml de leite semidesnatado quente e misture até ficar homogênea. Esquente o azeite em uma frigideira e refogue o alho poró. Misture o alho poró e o requeijão a Nutri Soup.

Nutri soup com cenoura e gengibre

Ingredientes

½ cebola picada

½ colher (sopa) de azeite de oliva

1 dente de alho amassado

1 cenoura cortada em rodelas

½ xícara (chá) de suco de laranja natural

250 ml de leite semidesnatado

3 colheres (sopa) Nutri Soup Frango com Legumes ou 1 sachê

Sal e pimenta a gosto

1 colher (café) de gengibre ralado

Cheiro verde a gosto para decorar

Modo de preparo

Em uma panela pequena, refogue a cebola no azeite. Adicione o alho, a cenoura, o suco de laranja. Deixe a panela semi tampada em fogo baixo até a cenoura ficar macia. Acrescente o leite e deixe esquentar sem ferver. No liquidificador (ou mixer) bata o preparado junto com a Nutri Soup Frango com Legumes até ficar com uma consistência cremosa. Tempere com sal, pimenta e o gengibre. Decore com o cheiro verde e sirva.

Creme indiano

Ingredientes

6 colheres (sopa) de Nutri Soup Creme Verde

500ml de leite semidesnatado

1 cebola média picada

1 colher (sopa) azeite

1 cenoura pequena ralada

2 colheres (chá) Curry em pó

1 colher (chá) de pimenta preta

1 colher (chá) de gengibre

Sal a gosto

Modo de preparo

Refogue a cebola no azeite. Acrescente o leite semidesnatado e deixe esquentar sem ferver. Com o auxílio de um mixer ou liquidificador, bata o preparo junto da Nutri Soup Creme Verde até ficar homogêneo e cremoso. Tempere com sal a gosto, pimenta, curry e gengibre. Acrescente a cenoura ralada.