Let’s Eat: um pedacinho dos Estados Unidos em Americana

Criada para proporcionar uma experiência gastronômica única, a rede de restaurantes Let’s Eat é inspirada nos tradicionais casual dinners norte-americanos, após experiência do fundador Marcos Nunes no Mississipi, e possui uma unidade em Americana.

O Let’s Eat reúne hambúrgueres gourmet, american barbecue e comida mexicana, com inspiração em restaurantes norte-americanos.

“Não se trata só de comida, oferecemos toda uma experiência norte-americana. Somos um pedacinho dos Estados Unidos em

cada cidade em que estamos presentes”, explica Marcos.

Marcos Nunes é o fundador da rede Let’s Eat – Foto: Paulo Roger / Divulgação

Com um menu variado que inclui hambúrgueres gourmet, american barbecue e comida mexicana, o Let’s Eat tem se destacado com uma série de novidades. A principal delas é o smoked ribs, uma deliciosa costela suína defumada por mais de 4 horas no pit smoker, o clássico defumador americano.

As fajitas, que estão entre os mais tradicionais pratos mexicanos, ganham destaque, e ainda há novos recheios para os burritos. O já conhecido Festival Mexicano, que combina delícias da culinária do México, continua fazendo sucesso no menu, assim como os tradicionais burgers.

A primeira loja da rede nasceu em 2010, em Itu. Desde então, outras cidades abriram uma franquia do Let’s Eat. Trata-se de uma experiência de sucesso que acumula mais de dez anos e milhares de consumidores satisfeitos.

A costela suína é acompanhada p or fritas e cole slaw, salada típica americana, à base de repolho branco, repolho roxo, cenoura e maionese de fabricação própria, além de dose extra de molho barbecue – Foto: Adriano Sobral / Divulgação

Atualmente a franquia está presente em doze cidades. Além de Americana, Campinas, Guarujá, Itu, Jundiaí, Limeira, Mogi-Guaçu, Piracicaba, Poços de Caldas, Rio Claro, Sorocaba e Valinhos já possuem um restaurante, e São Carlos é a próxima cidade do interior de São Paulo que receberá uma loja Let’s Eat.

Let’s Eat Americana

Endereço: Rua Primo Pícoli, número 251 – Jardim Girassol, Americana

Telefone: (19) 3461-1464

Site: www.letseat.com.br

WhatsApp: (19) 99943-3003

Facebook.com/letseatamericana

Instagram: @letseatamericana

