Lanches leves, saudáveis e bem umami

O umami é o quinto gosto básico do paladar humano, ao lado do doce, salgado, azedo e amargo. O gosto umami é um conceito novo para muitas pessoas. Para se ter ideia, ele só foi reconhecido cientificamente nos anos 2000, mesmo tendo sido descoberto bem anteriormente, em 1908. A nutricionista do Comitê Umami, Mariana Rosa, compartilha três receitas: chips de batata doce, sanduíche de rosbife e mini-hamburguer caseiro.

Chips de batata doce

Ingredientes

4 batatas doces médias descascadas

1 colher (sopa) de azeite virgem

Alecrim a gosto

Sal a gosto

Modo de preparo

Corte as batatas em fatias bem finas (alguns raladores trazem lâminas adequadas para esse tipo de corte). Deixe de molho em água por 10 minutos, escorra e seque com papel absorvente. Pincele as fatias de batata com azeite virgem e coloque-as em uma forma grande. Leve ao forno alto, preaquecido, por 35 minutos ou até dourar, virando na metade do tempo. Polvilhe com sal, alecrim e sirva.

Sanduíche de rosbife

Ingredientes

2 fatias de pão de forma integral

Recheio

10 g tomate

10 g cebola roxa

2 colheres (sopa) de requeijão light

4 fatias finas de rosbife picadas

1 colher (sopa) de cenoura ralada

½ pepino em rodelas finas

1 folha de alface crespa

Modo de preparo

Passe o requeijão nas fatias de pão. Em uma das fatias, ajeite as fatias de rosbife, a cenoura ralada, o pepino, o tomate, a cebola e o alface. Feche o lanche com a outra fatia e delicie-se.

Mini-hambúrguer caseiro

Ingredientes

400 g de patinho bovino moído

1 colher (sopa) de sementes de chia

1 colher (sopa) de salsa picada

2 colheres (chá) de azeite de oliva extra virgem

1 dente de alho picado

1/2 colher (chá) de sal

1 pitada de noz-moscada

1 colher (sopa) de óleo

4 fatias de queijo prato cortadas ao meio

8 minipães de hambúrguer, ao meio, no sentido horizontal

2 pepinos em conserva (picles), em rodelas finas

Modo de preparo

Em uma tigela média, coloque a carne, a chia, a salsa, o azeite, o alho, o sal e a noz-moscada, e misture até ficar uniforme. Divida em 8 porções de mesmo tamanho e modele mini-hambúrgueres de 8 cm de diâmetro. Acomode-os em uma travessa, cubra com filme-plástico e leve à geladeira por 15 minutos. Em uma frigideira antiaderente média, coloque o óleo e leve ao fogo alto para aquecer. Junte, aos poucos, os hambúrgueres e frite-os por 3 minutos, ou até dourarem no lado inferior. Vire, distribua as fatias de queijo por cima, tampe, e deixe por mais 3 minutos, ou até o queijo derreter. Retire da frigideira e reserve aquecidos. Passe um papel-toalha na frigideira utilizada e volte para o fogo alto. Disponha os minipães, aos poucos, com a parte cortada voltada para baixo, e deixe por 30 segundos, ou até tostarem levemente. Retire do fogo.

Montagem: sobre a base de cada pãozinho, distribua os hambúrgueres e, por cima, as rodelas de picles. Cubra com a outra metade do pão e sirva em seguida.

Dica: se desejar, sirva com pãezinhos de sua preferência.