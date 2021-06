La Grelha: pioneirismo na venda de carne Angus certificada

Com menu à la carte baseado em cortes nobres de carne bovina Angus certificada, a steak house La Grelha é uma boutique de carnes pioneira em Americana. Na loja, todos os cortes disponíveis no cardápio também podem ser adquiridos frescos para preparos caseiros.

Casa oferece carne Black Angus certificada – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Originada na Escócia, a raça de bovinos Angus desenvolveu pequenos depósitos de gordura entremeados à fibra da carne, auxiliando o animal a se manter aquecido. O detalhe faz toda a diferença no paladar, pois a carne assada ou grelhada, com o derretimento da gordura, fica macia e desmancha na boca, além de ter sabor amanteigado.

Por isso a carne Angus é considerada nobre, utilizada em restaurantes de alta gastronomia e por churrasqueiros profissionais.

A loja oferece cortes nobres e acessórios para churrasco – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Desde a abertura do La Grelha, a VPJ Alimentos fornece as carnes. Todos os cortes são da raça Angus certificada, 100% Black Angus ou Red Angus. “Foi muito importante para o negócio ter um fornecedor confiante, que tem qualidade, padrão e constância como âncoras, e que entrega para o cliente toda esta segurança. Produto certificado, com garantia de origem e que de fato conquista o consumidor”, diz o proprietário Sérgio Rocha.

No cardápio, os pratos individuais podem ser personalizados, escolhendo um corte de carne, até dois acompanhamentos e um molho. São diversas opções de acompanhamentos que também podem ser preparados na Parrilla.

Os pratos compartilhados são uma excelente opção para casais e famílias. No happy hour, há variedade de petiscos e tábuas de carnes mistas, que possibilitam degustar três diferentes cortes.

Mas o grande diferencial da casa é o serviço de grelha. O cliente escolhe sua carne na geladeira, para ser preparada pelo parrilleiro de plantão.

O ambiente tem clima rústico e contemporâneo – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O restaurante tem carta de vinhos e rótulos de cerveja diferenciados. O clima é descontraído, rústico e contemporâneo. Na loja, além das carnes, La Grelha oferece acessórios para churrasco e para a área da churrasqueira.

La Grelha

Endereço: Av. Armando Salles de Oliveira, 223, Americana – SP, Jardim Ipiranga, 13468-570

Telefone: (19) 3645-1606

Condomínio Terras do Imperador

Telefone: (19) 3645-1606

WhatsApp: (19) 98211-4969

Facebook.com/LaGrelhaOficial

Instagram @lagrelhaoficial

