La Grelha: o destino gastronômico de carnes Angus em Americana

Desde 2003, o Restaurante La Grelha, localizado na Avenida Armando Salles de Oliveira, 223, em Americana, tem se destacado por oferecer carnes nobres de altíssimo padrão, preparadas na parrilla à brasa.

A especialidade da casa são as carnes de boi da raça Angus, conhecidas pela sua maciez e sabor incomparável. No La Grelha, o cliente encontrará uma variedade de cortes que fogem do tradicional churrasco brasileiro, proporcionando uma experiência inovadora e sofisticada.

Entre os favoritos dos clientes, estão a suculenta picanha argentina, o robusto cowboy steak Angus e o saboroso ancho. Cada peça é preparada por profissionais altamente qualificados, garantindo que a carne chegue à mesa no ponto exato de preferência.

Ao visitar o restaurante, a pessoa terá a oportunidade de vivenciar uma experiência culinária completa. Isso porque a parrilla, combinada com um ambiente acolhedor e sofisticado, cria um cenário perfeito para apreciar um bom vinho ou uma cerveja especial.

Seja no almoço ou no jantar, o serviço à la carte garante que cada cliente encontre o prato perfeito para seu paladar. Durante a semana, são oferecidos pratos executivos com carne Angus, com preços acessíveis para quem está trabalhando e busca uma refeição de qualidade.

Ambiente versátil. O restaurante é ideal tanto para casais que desejam uma refeição romântica quanto para famílias com crianças, já que mantém uma área kids separada, com um tema de dinossauro super tecnológico que encanta tanto os pequenos quanto os adultos.

Outro diferencial do La Grelha, é que os clientes têm a oportunidade de escolher a carne diretamente da geladeira para ser preparada na hora, o que garante uma experiência personalizada e única. Além disso, a boutique de carnes oferece todos os produtos para que sejam levados para casa.

La Grelha

Endereço: Avenida Armando Salles de Oliveira, 223 – Americana

Avenida Armando Salles de Oliveira, 223 – Americana Contato: (19)3645-1606

(19)3645-1606 Horário: Terça e quarta-feira, das 8h às 15h; quinta-feira a sábado, das 9h às 23h, e domingo, das 9h às 16h

