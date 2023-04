Kiwi Refresh Shake

Uma receita saborosa, com toque aveludado que irá fazer sucesso em suas celebrações familiares e naquele encontro com os amigos

Neste shake, o kiwi é combinado ao sabor fresco e sofisticado do PuraJuice Protein Limão Tahiti & Yuzu, que oferece um traço cítrico mais acentuado.

O produto traz as características do yuzu, uma fruta incrivelmente aromática e conceituada entre chefs gastronômicos por todo o mundo pelo seu toque sofisticado, sabor inebriante e ao mesmo tempo delicado. Confira o passo a passo.

Ingredientes

180g de kiwis descascados;

200ml de leite de amêndoas;

2 scoops de PuraJuice Protein Limão Tahiti & Yuzu;

100g de iogurte natural;

1 colher de chá de Zero Puravida;

8 pedras de gelo.



Modo de preparo

Adicione todos os ingredientes no liquidificador e pulse até que estejam misturados e homogêneos. Sirva com as pedras de gelo.



Fonte: Puravida, empresa brasileira de produtos naturais