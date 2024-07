Kintal Lanches: tradição e sabor desde 1982

Compromisso com a qualidade e a satisfação do cliente são marcas registradas do Kintal Lanches, que hoje é a lanchonete mais antiga de Americana

O Kintal Lanches é a lanchonete mais antiga de Americana ainda em operação - Foto: Leonardo Matos_Liberal

Referência em Americana quando o assunto é lanche, o Kintal Lanches teve sua trajetória iniciada em 1982, inicialmente operando no quintal de uma sorveteria localizada na Rua Dom Pedro.

O nome “Kintal” remete diretamente a essa origem humilde e descontraída. No ano seguinte, o hoje proprietário Fernando Antônio Custódio começou a trabalhar no Kintal, sob a orientação do fundador José Orias.

Em 1984, o Kintal deixou de ser um trailer e se transformou em uma lanchonete, mudando-se para a Rua Cabo Osvaldo. Essa transição foi o primeiro grande passo para o crescimento do negócio. No final de 1986, Fernando se desligou do Kintal e, em 1987, adquiriu a lanchonete em parceria com seu cunhado Isaias José de Carvalho, por quem tem muita gratidão e respeito.

Em 1990, o Kintal mudou-se para a Rua Paul Harris, no bairro Nova Americana, onde opera até hoje. Em 1993, Isaias deixou a sociedade e José Alberto Custódio, irmão de Fernando, assumiu seu lugar. A partir de 2001, o Kintal Lanches passou por uma fase de intensa evolução. Atualmente, conta com 26 funcionários, além de colaboradores que trabalham exclusivamente nos finais de semana.

O cardápio se expandiu, oferecendo uma variedade de lanches, como o famoso “dois andares” de frango empanado e o requisitado lobo mau.

Os lanches são conhecidos por serem bem recheados, chegando a pesar até 1,3 quilos. A lanchonete também atende a pedidos específicos de clientes, incorporando novos itens ao cardápio regularmente.

Lanches tradicionais, como o parmegiana, e porções compõem o cardápio da lanchonete – Foto: Leonardo Matos_Liberal Lanches tradicionais, como o parmegiana, e porções compõem o cardápio da lanchonete – Foto: Leonardo Matos_Liberal

Recentemente, o Kintal introduziu novidades como o fondue servido dentro de pão italiano e pratos que incluem arroz. Essas inovações foram bem recebidas pelo público, que é bastante diversificado, abrangendo desde jovens e casais até famílias.

Compromisso com a excelência – Fernando, que trabalha no ramo desde os 12 anos, em parceria com seu irmão José Alberto continua a buscar melhorias contínuas e a se atualizar sobre as novidades do mercado. O compromisso com a qualidade e a satisfação do cliente são marcas registradas do Kintal Lanches, que hoje é a lanchonete mais antiga de Americana ainda em operação, após o fechamento da Garoto.

Kintal Lanches

