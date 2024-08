Inove com uma pamonha de travessa

A influenciadora Mariana Weckerle (@gurianatureba) é especialista em gastronomia saudável e natural, estudou em escolas de NY e Los Angeles, dentre elas, a Natural Gourmet Institute. É criadora da plataforma digital Guria Natureba e em novembro de 2020 lançou seu primeiro livro, o “Receitas Naturebas para Crianças”. Com 411k seguidores no Instagram e mais de 11k no Sow, portal de sustentabilidade, cosmetologia natural, cultura, gastronomia e outras vertentes, é através das redes sociais que ela incentiva as pessoas a se alimentarem bem com dicas criativas e receitas deliciosas, mostrando que a alimentação saudável e natural pode ser fácil e acessível.

O Creme Culinário Cremeria da A Tal da Castanha é uma alternativa ao creme de leite. O produto vegano é 100% natural, sem lactose e à base de amêndoa. Ele é perfeito para resgatar as suas receitas de família sejam elas doces ou salgadas.

Ingredientes:

600 g de milho grãos de aproximadamente 6 espigas

1 xícara 250 ml de Caju+Coco A Tal da Castanha ou 1 caixinha 200g de Creme Culinário Cremeria

1 colher (chá) de sal

1 cebola pequena e alho assado opcional

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador. Depois coloque a massa em uma travessa de modo que o volume da mistura fique de aproximadamente três dedos. Asse em forno pré-aquecido por 45-50 minutos a 180°C. Se a travessa for grande e a camada ficar mais fina, asse por menos tempo.

Sobre A Tal da Castanha:

Marca genuinamente brasileira que utiliza em sua composição apenas ingredientes de origem natural e vegetal.