Ideias para jantar simples: opções saborosas para o seu dia a dia

Depois de um dia intenso, o que mais queremos é um jantar simples com a família, não é mesmo? Para isso, nada melhor que pratos fáceis e práticos, que ficam prontos em pouco tempo. E deliciosos também, claro! Confira as dicas do Sabores Ajinomoto.

Escondidinho simples de berinjela e carne moída

Ingredientes

2 batatas grandes cozidas e espremidas (600 g)

1 caixinha de creme de leite (200 g)

1 colher (sopa) de margarina sem sal

2 sachês de Tempero SAZÓN® para Pipoca Sabor Churrasco

2 pitadas de sal

1 colher (sopa) de óleo

1 berinjela pequena picadinha

1 1/2 xícara (chá) de carne moída já refogada

2 colheres (sopa) de queijo tipo parmesão ralado

Modo de preparo

Em uma panela média, coloque a batata espremida, o creme de leite, a margarina, metade do Tempero SAZÓN® e do sal. Leve ao fogo médio e cozinhe por 2 minutos, ou até obter um purê homogêneo e cremoso. Retire do fogo e reserve. Em uma panela média, coloque o óleo e leve ao fogo alto para aquecer, junte a berinjela, o Tempero SAZÓN® e o sal restantes, e cozinhe por 5 minutos, ou até o líquido formado secar. Acrescente a carne, misture e retire do fogo. Em um refratário pequeno (16 x 26 cm), disponha metade do purê e alise com as costas de uma colher umedecida. Espalhe o recheio e o restante do purê. Salpique o queijo ralado e leve ao forno médio (180 graus), preaquecido, por 10 minutos, ou até o queijo dourar. Retire do forno e sirva em seguida

Salada com molho de mel e mostarda

Divulgação_Sabores Ajinomoto – Foto:

Ingredientes

2 xícaras (chá) de repolho roxo, fatiado finamente

1/2 pimentão amarelo pequeno, sem sementes, picado

2 tomates pequenos, sem pele e sem sementes, picados

1 pepino japonês pequeno, fatiado e ao meio

Molho

2 colheres (sopa) de mostarda

1 colher (sopa) de mel

3 colheres (sopa) de Azeite de Oliva Extra Virgem TERRANO

2 colheres (sopa) de água

2 sachês de Tempero SAZÓN® Saladas

Modo de preparo

Em uma saladeira grande, coloque o repolho roxo, o pimentão, o tomate e o pepino, e misture delicadamente. Faça o molho: em uma tigela pequena, coloque a mostarda, o mel, o azeite, a água e o Tempero SAZÓN®, e misture. Regue a salada e sirva em seguida.

20 minutos

6 porções

Beterraba assada

Divulgação_Sabores Ajinomoto – Foto:

Ingredientes

4 beterrabas pequenas inteiras (400 g)

2 colheres (sopa) de Azeite de Oliva TERRANO

1 sachê de Tempero SAZÓN® Amarelo

1 pitada de sal

2 colheres (sopa) de cebolinha-verde picada

Modo de preparo

Embrulhe as beterrabas com papel-alumínio, cobrindo-as completamente. Coloque em uma assadeira e leve ao forno médio (180 graus), preaquecido, por 50 minutos, ou até ficarem macias. Retire do forno, espere amornar, descasque a beterraba e corte-as em cubos médios. Disponha em uma tigela grande, junte o azeite, o Tempero SAZÓN®, o sal e a cebolinha. Misture bem e sirva em seguida.

DICA: Se preferir, leve à geladeira por 20 minutos antes de servir.

20 minutos + 50 minutos de forno

4 porções

Sanduíche natural de frango

Divulgação_Sabores Ajinomoto – Foto:

Ingredientes

1 peito de frango grande, sem pele e sem osso, cozido e desfiado (400 g)

1 sachê de Tempero SAZÓN® Verde

1 pitada de sal

1 pote pequeno de cream cheese light

8 fatias de pão de forma integral

1 cenoura grande ralada grosso

folhas de meio maço de rúcula

2 colheres (sopa) de Azeite de Oliva Extra Virgem TERRANO

Modo de preparo

Em uma tigela média, coloque o frango desfiado, o Tempero SAZÓN®, o sal e o cream cheese, e misture até envolver o frango com o cream cheese.

Monte os sanduíches: sobre metade das fatias de pão, disponha o frango, a cenoura e a rúcula. Regue com o azeite e feche os sanduíches com as fatias de pão restantes. Sirva em seguida.

DICA: Prepare o recheio de frango e armazene na geladeira por até 3 dias, montando os sanduíches apenas no momento que for consumir.

Tempo de preparo: 10 minutos

Rendimento: 4 porções