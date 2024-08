Gastronomia Hora do recreio com receita de muffin de banana, aveia e chia

A sugestão da Jasmine, marca em alimentação, é saborosa e saudável ao mesmo tempo, ideal para degustar sozinho ou compartilhar com os amigos na escola. Aprenda a preparar muffin de banana, aveia e chia e aproveite!

Ingredientes:

2 colheres (sopa) de Farinha de Linhaça Dourada da Jasmine

1 xícara (chá) de Aveia em Flocos Grossos da Jasmine

3 colheres (sopa) de Farinha de Chia da Jasmine

2 xícaras (chá) de Farinha de Trigo Integral

250 ml de Bebida Vegetal feita de Aveia

1 xícara (chá) de Açúcar Mascavo

¼ colher (chá) de Sal Atlantis da Jasmine

4 colheres (sopa) de água quente

1 ½ colher (chá) de bicarbonato de sódio

1 colher (chá) de canela em pó

½ colher (chá) de gengibre em pó

3 bananas maduras

1 xícara (chá) de óleo de coco

1 colher (chá) de essência de baunilha

Modo de preparo:

Misture a farinha de linhaça com a água quente. Reserve. Em outro recipiente, junte a aveia, a farinha de trigo integral, o bicarbonato de sódio, o sal e o gengibre. Reserve. No liquidificador, bata as bananas, a bebida vegetal, o óleo de coco, o açúcar mascavo e a essência de baunilha. Adicione a farinha chia e mexa. Coloque a massa em formas para cupcake e asse por 25 minutos em forno pré-aquecido a 180 graus.