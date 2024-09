Festival do milk-shake: celebre o Dia do Sorvete

Sorvete é gostoso de qualquer jeito. Há quem goste das bolas coloridas empilhadas na casquinha, acompanhando algum doce ou, até mesmo, nas bebidas geladinhas e decoradas, como o milk-shake. Independente da escolha, essa delícia é tão querida que tem uma data só para chamar de sua: 23 de setembro é o Dia do Sorvete. Para celebrar este marco do calendário, Treloso, a marca de biscoitos recheados mais vendida do Brasil*, convida todas as idades para um festival de milk-shake, ensinando curiosidades sobre a bebida e receitas que se tornarão ainda mais saborosas, crocantes e divertidas com o toque do Biscoito Treloso.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Chame os pequenos colocar a mão na massa e ainda garanta um bate-papo cheio de histórias e curiosidades sobre uma das suas delícias favoritas. Vocês sabiam que o milk-shake que conhecemos hoje tinha ingredientes bem diferentes? Quando surgiu no século 19, seu preparo levava ovos, açúcar, leite e uísque. Conforme foi se popularizando, o álcool foi substituído por chocolate e leite maltado, até o sorvete ser consagrado como base mais comum do doce. Seus copos largos são bem característicos, geralmente acompanhados de caldas, confeitos e canudinhos enfeitados que, além de deixar a sobremesa bem divertida, ficam lindas.

Para agradar a todos os gostos, Treloso ensina a fazer três receitas diferentes. A primeira opção é a mais fácil e simples de todas, mas sinônimo de crocância e sabor, graças à finalização com o Biscoito Treloso de sua preferência. Para os amantes de brigadeiro, a marca também sugere uma versão que, além de ser finalizada com o tradicional doce, também conta com um crocante de caramelo, uma delícia! Por fim, a sugestão é um milk-shake de bem-casado, que leva o Biscoito Treloso sabor Bem-casado, chocolate branco e ao leite, e uma generosa camada final de chantilly.

Milk-shake de Treloso

Ingredientes:

5 bolas de sorvete de creme

12 unidades de Biscoito Amanteigado Treloso sabor Chocolate

Calda de chocolate

Modo de preparo:

Bata no liquidificador o sorvete com o biscoito até obter uma mistura homogênea.

Coloque um pouco de calda de chocolate no fundo da taça antes de servir o milk-shake e decore com alguns biscoitos triturados.

Milk-shake crocante

Milk-shake crocante – Foto:

Ingredientes:

3 bolas de sorvete de creme

1 copo de leite

6 biscoitos Treloso sabor chocolate

1 colher de sopa de brigadeiro

1 colher de sopa crocante de açúcar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque uma lata de leite condensado, duas colheres de achocolatado e uma colher de manteiga.

Mexa até aparecer o fundo da panela. Em outra panela, derreta 100 gramas de açúcar.

Assim que estiver em ponto de caramelo, derrube em uma superfície untada.

Espere esfriar e, em seguida, quebre em pequenos pedaços.

Quebre o biscoito em pequenos pedaços e coloque em um copo com biscoito.

Bata no liquidificador o leite com as bolas do sorvete. Depois de pronto, despeje no copo.

Para decorar, passe na borda do copo um pouco de brigadeiro e polvilhe com pedaços de biscoito e crocante de açúcar.

Milk-shake com Treloso bem-casado

Milkshake-com-Treloso-bem-casado – Foto:

Ingredientes:

160 g de Biscoito Treloso recheado sabor bem-casado

300 ml de leite

200 ml de creme de leite

400 g de sorvete de creme

½ xícara de chocolate ao leite

1 xícara de chocolate branco

1 caixa de creme de leite

1 xícara de Chantilly

Tubetes comestíveis

Raspas de chocolate branco

Raspas de chocolate ao leite

Modo de preparo: