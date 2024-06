Festa Junina fit: Prepare receitas típicas na versão saudável

A época das festas juninas é uma das mais queridas no Brasil por conta de suas tradicionais atrações culinárias. Mas como aproveitar essas delícias sem o peso da consciência? Eleonora Galvão, nutricionista do Instituto Nutrindo Ideais (@NutrindoIdeais) especialista em nutrição vegana e vegetariana, indica uma lista de receitas funcionais para aproveitarem sem medo de quebrar a rotina saudável:

Pipoca funcional com alecrim e açafrão

Ingredientes

¾ de xícara de milho orgânico

2 colheres (sopa) de azeite

1 ramo de alecrim

1 colher (café) de açafrão

Modo de preparo

Despeje o milho na panela e adicione o azeite. Quando a primeira pipoca estourar, adicione o açafrão igualmente sobre o milho e tampe a panela. Mexa a panela tampada sobre o fogo de vez em quando para não queimar. Depois de terminado, adicione o alecrim e o sal a gosto.

Canjica fit vegana

Ingredientes

500 g de canjica

500 ml de água-de-coco

2 pedaços de canela em pau

3 colheres (sopa) de xilitol

200 ml de leite de coco

Coco ralado fresco a gosto

Canela em pó a gosto

Modo de preparo

Deixe a canjica de molho em água por 8 horas. Escorra, coloque em uma panela para cozinhar com a água-de-coco, a canela em pau e uma colher do adoçante. Cozinhe a canjica em fogo baixo até ela ficar macia, mexendo para não grudar no fundo. Quando estiver cozida acrescente o restante do adoçante, o leite de coco e o coco ralado. Ferva por mais 5 minutos. Tampe a panela e deixe esfriar. Sirva gelada em taças individuais decoradas com canela em pó.

Rendimento: 10 porções

Curau funcional

Ingredientes

200 g de milho verde (dica: utilizar o milho verde congelado ou 2 espigas de milho)

200 ml de leite de coco (caseiro, de preferência)

2 colheres (sopa) de coco ralado sem açúcar

3 colheres (sopa) de açúcar de coco

1 colher (sopa) de óleo de coco

1 ovo

1 colher (sopa) de biomassa de banana verde

1 colher (sopa) rasa de fermento em pó

Óleo de coco e fubá para untar

Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Bater todos os ingredientes no liquidificador, com exceção do fermento em pó, até ficar uma mistura homogênea. Adicionar o fermento e bater levemente até misturar. Colocar em uma assadeira untada com óleo de coco e fubá e assar em forno médio por cerca de 40 minutos, até ficar firme. Polvilhe canela em pó e leve à geladeira. Sirva gelado.

Rendimento: 8 porções

Pé-de-moleque fit

Ingredientes

2 colheres (sopa) de açúcar de coco ou mascavo

1 colher (sopa) de água

1 colher (sopa) de mel orgânico

1 xícara (chá) de amêndoas ou amendoim torrado

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Coloque em uma panela o açúcar e a água, e esquente em fogo baixo. Mexa algumas vezes durante 10 minutos até formar uma calda, em ponto de “fio”. Em seguida, acrescente o mel, amendoim ou amêndoas e mexa até a mistura engrossar e soltar da panela. Despeje tudo em uma forma untada com óleo de coco. Espalhe a mistura na fôrma e aperte bem. Leve à geladeira por 30 minutos. Para servir, corte o pé de moleque em pedaços de acordo com o tamanho que desejar.

Rendimento: 10 porções

Doce de batata-doce vegano

Ingredientes

500 g de batata-doce branca ou roxa cozida;

2 xícaras (chá) de açúcar demerara

1 colher (sopa) de suco de limão

Cravo-da-índia (ou cravinho) a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a batata-doce, o açúcar cristal, o suco de limão e o cravo-da-Índia. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, por cerca de 20 a 25 minutos ou até desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo, retire os cravos e espere esfriar. Coloque em um saco de confeitar com bico pitanga e molde os docinhos de batata.

Rendimento: 15 porções

Paçoca low carb

Ingredientes

1 xícara (chá) de amendoim torrado e moído sem sal

2 colheres (sopa) de xilitol

2 colheres (sopa) rasas de pasta de amendoim;

1 pitada de sal

Modo de preparo

Triture o amendoim no processador de alimentos até virar uma farinha não muito fina. Depois, adicione a pasta de amendoim, o adoçante e o sal e bata até virar uma farofa grossa. Em seguida, modele as paçocas com o formato que desejar e leve à geladeira por cerca de 2 horas para dar textura. Por fim, desenforme com cuidado para não quebrar.

Rendimento: 10 porções

Quentão funcional termogênico

Ingredientes

300 ml de água

1 colher (sopa) de adoçante tipo xilitol ou 10 gotas de adoçante 100% stevia

1 colher (sopa) de gengibre em pedacinhos

1/2 maçã fuji cortada em pedacinhos

Casca de 1 laranja

Casca de 1 /2 limão

Cravo-da-índia (ou cravinho) a gosto

Canela em pau a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, o adoçante, as cascas de laranja e limão, o gengibre, o cravo e a canela e deixe cozinhar, em fogo médio, por 20 a 25 minutos. Depois, filtre a bebida e coloque a maçã picadinha por cima.

Fonte: Eleonora Galvão, nutricionista do Instituto Nutrindo Ideais, especialista em nutrição vegana e vegetariana