Festa junina econômica e com receitas saborosas

Chegou uma das épocas mais aguardadas por quem ama uma boa festança. Que tal fazer uma festa em casa, gastando pouco e, de quebra, aprender algumas receitas típicas? Por ser uma festa enraizada em todas as regiões do Brasil, diferentes culturas influenciam nas comidinhas típicas das celebrações. Essa variedade pode ser aliada na hora de economizar nos custos sem perder as tradições.

Dadinhos de tapioca com molho picante

Dadinhos

2 xícaras (chá) de Leite Líquido NINHO® Forti+ Integral

1 stick de MAGGI® MEU SEGREDO® 7 Vegetais

1 pitada de pimenta-do-reino

2 1/2 xícara (chá) de queijo coalho ralado grosso (250 g)

1 1/2 xícaras (chá) de tapioca granulada (250 g)

Molho picante

1/2 pimenta dedo-de-moça sem sementes, picada

2 colheres (sopa) de açúcar mascavo

1 maçã pequena ralada

1 colher (sopa) de ketchup

1 pitada de canela em pó

1 pitada de cravo

1/2 xícara (chá) de água

Modo de preparo

Dadinhos: em uma panela, aqueça o Leite NINHO com o MAGGI MEU SEGREDO e a pimenta-do-reino até ferver. Em um recipiente acrescente o queijo e a tapioca, e regue com o Leite fervente. Misture bem até ficar homogêneo. Transfira essa mistura para um recipiente refratário forrado com plástico-filme e leve para gelar por cerca de 2 horas, ou até a massa estar firme. Corte em quadradinhos, e coloque-os em uma assadeira antiaderente. Leve para assar em forno Air Fryer (180°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos, virando na metade do tempo, ou até estarem dourados.

Molho picante: em uma panela misture todos os ingredientes com a água e cozinhe até engrossar levemente. Sirva com os dadinhos.

Fonte: Receitas Nestlé

Espiga de milho temperada

Ingredientes

4 espigas de milho cortadas ao meio

1 xícara (chá) de água

2 colheres (sopa) de manteiga sem sal

1 colher (chá) de sal

1 colher (sopa) de cheiro-verde

1/2 cebola pequena cortada em pequenos pedaços

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as espigas de milho com a água e deixe ferver. Deixe cozinhar até que o milho esteja macio e dourado. Após o cozimento, escorra o milho e coloque-os em um recipiente. Tempere-os com a manteiga, sal, cheiro-verde e a cebola. Misture bem. Sirva.

Fonte: Receitas Nestlé

Bolo de macaxeira

Massa

2 colheres (sopa) de manteiga

4 ovos

1 Leite MOÇA® (lata ou caixinha) 395g

1 xícara (chá) de coco fresco ralado

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

500 g de mandioca crua, ralada

1 xícara (chá) de farinha de trigo

1/2 colher (sopa) de fermento em pó

1/2 colher (chá) de sal

Calda

1 vidro de leite de coco

1/2 xícara (chá) de açúcar

Modo de preparo

Massa: em uma batedeira bata a manteiga com os ovos. Adicione o Leite MOÇA em fio e continue batendo até ficar homogêneo. Acrescente o coco, o queijo e a mandioca. Por último, misture a farinha peneirada com o fermento e o sal. Despeje em uma fôrma com furo central (19 cm de diâmetro), untada e enfarinhada, e asse em forno médio (180 ºC), preaquecido, por cerca de 35 minutos.

Calda: Misture muito bem o leite de coco com o açúcar. Despeje sobre o bolo ainda quente e sirva depois de esfriar.

Fonte: Receitas Nestlé

Pipoca doce vermelha

Ingredientes

Óleo para estourar

1/2 xícara (chá) de milho para pipoca

1 xícara (chá) de açúcar refinado

80 ml de água

1 colher (sopa) de corante alimentício vermelho em gel ou em pó

1 colher (sopa) de manteiga sem sal

1/2 colher (chá) de sal

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o óleo vegetal em fogo médio-alto. Adicione o milho para pipoca e mexa bem para cobri-lo com o óleo. Tampe a panela e agite-a constantemente enquanto a pipoca estoura. Continue mexendo até que os estouros fiquem mais espaçados. Retire a panela do fogo e reserve a pipoca estourada em um recipiente grande. Em outra panela, adicione o açúcar, a água, o corante alimentício e a manteiga. Misture bem. Leve a panela ao fogo médio e mexa constantemente até que o açúcar esteja completamente dissolvido. Deixe a mistura ferver por cerca de 2-3 minutos, sem mexer, até obter uma calda em ponto de caramelo. Retire a panela do fogo e com cuidado despeje a calda sobre a pipoca estourada, mexendo rapidamente para cobrir bem a pipoca com a calda. Espalhe a pipoca em uma assadeira forrada com papel manteiga e polvilhe o sal por cima. Deixe a pipoca esfriar completamente antes de servir.

Fonte: Receitas Nestlé

Maçã do amor com mel Baldoni flor de laranjeira

Ingredientes

6 maçãs do tipo Gala

½ xícara de mel Baldoni Flor de Laranjeira

2 xícaras de açúcar

1 colher (chá) de Corante vegetal alimentício vermelho ou groselha

6 palitos de churrasco

Modo de preparo

Lave as maçãs, seque bem e espete um palito em cada uma. Em uma panela, misture o mel, o açúcar, uma xícara de água quente e o corante vermelho. Aqueça em fogo brando até se tornar uma calda. Mergulhe, uma a uma, as maçãs na calda. Leve à geladeira para endurecer.

Fonte: Marca Baldoni

Corn dog

Ingredientes

1 ½ xícara (chá) de fubá

½ xícara (chá) de farinha de trigo

1 ovo

½ xícara (chá) de leite

¼ xícara (chá) de açúcar

½ colher (sopa) de fermento em pó

Salsichas

Palito de churrasco

Óleo para fritar

Ketchup Biquinho Fugini a gosto

Mostarda Biquinho Fugini a gosto

Barbecue Biquinho Fugini a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente coloque o fubá, a farinha, o ovo, o leite e o açúcar. Misture tudo até que fique com uma consistência de massa de bolo. Se necessário, acrescente mais um ovo e incorpore novamente. Adicione o fermento e misture. Depois, coloque essa massa em um pote menor e com profundidade, como um vidro de palmito. Insira um palito de churrasco em cada salsicha, no sentido do comprimento e mergulhe, uma a uma, na massa crua. Assim que envolver cada salsicha na massa, já leve para fritar em óleo quente até que fique dourada. Sirva os corn dogs acompanhados dos condimentos.

Fonte: Marca Fugini

Farofa de paçoca com creme de amendoim

Ingredientes

Paçoca tipo rolha a gosto

Creme de amendoim Amendocrem a gosto

Copinhos

Colherinhas

Modo de preparo

Desmanche a paçoca e coloque nos copinhos. Adicione sobre a paçoca uma camada de creme de amendoim Amendocrem. Coloque as colherinhas e está pronto!

Fonte: Marca Fugini

Torta de milho e queijo

Ingredientes

4 ovos

1 xícara (chá) de leite

1 sachê de Milho em Conserva Fugini

Sal e pimenta-do-reino a gosto

½ xícara (chá) de óleo

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

300 g de muçarela

Salsa picada a gosto

Azeitona picada a gosto

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Bata os ovos, o leite, o milho-verde escorrido, o sal e a pimenta-do-reino no liquidificador até ficar bem triturado. Transfira a mistura para uma tigela e misture o óleo, a farinha de trigo e o fermento em pó até que incorpore bem. Despeje 1/3 da massa em uma forma redonda de 22 cm de diâmetro com fundo removível, untada e enfarinhada. Cubra com metade da muçarela e salpique metade da salsa e das azeitonas picadas. Despeje mais 1/3 da massa e repita com o restante da muçarela, salsa e azeitonas. Cubra com o restante da massa e polvilhe o queijo ralado. Levar ao forno pré-aquecido a 200° C por aproximadamente 35 minutos ou até que, ao espetar um palito, este saia limpo. Retire do forno e espere uns 10 minutos para desenformar. Sirva em seguida.

Fonte: Marca Fugini

Quiche de vegetais

Ingredientes

½ xícara (chá) de farinha de trigo peneirada

1 colher (chá) de sal

½ xícara (chá) de manteiga sem sal gelada

4 ovos

3 colheres (sopa) de água gelada

1 lata de creme de leite

100 g de queijo parmesão ralado

Sal, pimenta-do-reino e cheiro verde a gosto

1 sachê de Milho em Conserva Fugini (sem líquido)

1 sachê de Ervilha em Conserva Fugini (sem líquido)

Modo de preparo

Peneire a farinha e o sal em uma tigela. Adicione a manteiga e amasse até formar uma farofa. Junte 1 ovo e adicione a água, aos poucos, até dar liga. Embrulhe em um filme plástico e leve à geladeira por 20 minutos. Depois, abra a massa com um rolo e forre o fundo e as laterais de uma forma com fundo removível. Fure o fundo com o garfo e asse por 15 minutos em fogo médio. Bata no liquidificador os ovos restantes, o creme de leite, metade do parmesão, sal e a pimenta-do-reino. Reserve. Espalhe o milho e a ervilha sobre a massa, cubra com o creme, salpique o parmesão restante e o cheiro verde. Asse por mais 35 minutos em forno médio pré-aquecido. Desenforme e sirva.

Fonte: Marca Fugini,, empresa brasileira de alimentos