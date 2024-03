Experimente um creme delicioso de pitaya

Este creme é uma excelente opção para quem busca uma alternativa saudável e deliciosa, aproveitando os benefícios nutricionais da pitaya, como vitaminas, minerais e antioxidantes. Este prato combina a doçura natural da fruta com a cremosidade do iogurte, criando uma textura suave e sabor inesquecível.

Ingredientes:

90 g de iogurte grego ou Kefir

120 g de Sorbet Frooty Pitaya

40 g de banana congelada

Modo de preparo:

Coloque o iogurte grego (ou Kefir), Sorbet Frooty Pitaya e a banana congelada no liquidificador. Bata até obter uma mistura homogênea e cremosa. Despeje o creme resultante em uma taça. Se quiser, enfeite com banana picada.

Rendimento: Serve 1 taça de 250ml.

