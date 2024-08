Estrogonofe gourmet: chef ensina receita de boa parte dos brasileiros - O Liberal

Estrogonofe é aquele prato que não tem erro, agrada a gregos e troianos, e é um dos mais queridinhos do brasileiro. Tanto é que a ginasta Rebeca Andrade apontou como o seu preferido e ainda falou sobre a ansiedade de comer assim que voltasse para casa.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O chef Beto Alencar, do Mavsa Resort, ensina o passo a passo de uma receita diferente, cheia de requinte e sabor.

Ingredientes

1 kg de filet mignon

40 ml de conhaque

20 g de alho

60 g de manteiga

60 g de cebola ralada

5 ml de vinagre de maçã

4 ml de molho inglês

1 g de pimenta do reino

200 g de tomate pelati (bem picadinho)

160 g de ketchup

60 g de mostarda

1,2 litro de creme de leite fresco

120 g de requeijão cremoso

Modo de preparo

Tempere a carne com sal, frite, de preferência, em uma chapa e reserve. Em uma panela, refogue a cebola na manteiga e junte o alho até dourar. Acrescente a carne e refogue por aproximadamente 2 minutos, depois, junte o conhaque para flambar a carne.

Acrescente o ketchup, a mostarda, o tomate pelati, o vinagre de maçã, o molho inglês, a pimenta do reino, o requeijão e o creme de leite fresco. Misture tudo muito bem até que o molho fique cremoso. Está pronto. Arroz branco e batata palha ou fritas são perfeitos para acompanhar.

Mavsa Resort – considerado um dos melhores do Brasil com sistema all inclusive