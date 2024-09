Gastronomia Especial Dia do Sorvete: duas receitas para aproveitar ao máximo

Celebrado dia 23 de setembro, o Dia do Sorvete é o momento ideal para explorar novas combinações e saborear receitas diferentes. Por isso, para comemorar a data, a Companhia Wickbold, que detém a marca de mesmo nome e a Seven Boys, apresenta dois preparos que prometem conquistar os paladares dos consumidores.

Rabanada cremosa com sorvete – Wickbold

Tempo médio: 20 minutos

Ingredientes:

2 fatias de pão Do Forno na Chapa

80ml de leite

50 ml de creme de leite

10 g de açúcar

1 gema

½ ovo

Essência de baunilha

3 colheres (sopa) de açúcar para fritar

Modo de preparo:

Em um bowl, misture o leite, creme de leite, gema, ovo e essência de baunilha. Mergulhe as fatias de pão nessa mistura por 2 minutos. Aqueça uma frigideira antiaderente e espalhe um pouco de açúcar nela. Retire o pão da mistura, deixe escorrer o excesso de líquido e coloque a fatia de pão na frigideira. Deixe grelhar em fogo baixo até formar uma crosta. Salpique um pouco mais de açúcar, troque de lado e deixe grelhar novamente. O líquido restante, coloque em uma panela e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até engrossar. Reserve para servir.

Montagem: Em um prato, coloque as fatias do pão grelhado. Ao redor, adicione o creme reduzido e finalize com o sorvete. Sirva imediatamente.



Copinho de sorvete com bolinho gotas – Seven Boys

Tempo médio: 15 minutos

Ingredientes:

100 ml de creme de leite

50 g de chocolate meio amargo

3 bolinhos baunilha com gotas Seven Boys

2 bolas de sorvete de creme

1 colher (chá) de farofa doce

3 colheres (sopa) de calda de caramelo

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o creme de leite e deixe esquentar. Quando começar a levantar fervura, desligue o fogo e acrescente o chocolate e misture bem. Reserve. Corte o bolinho em pedaços pequenos. E em uma taça de sorvete coloque nas laterais os pedaços de bolinho cortado. Coloque o sorvete no meio e finalize com a calda de chocolate, caramelo e a farofinha doce. Sirva.