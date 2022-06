Economizar com variedade

A maneira mais fácil e às vezes mais barata de se comprar peixes hoje é em filé congelado. Normalmente o pacote traz vários filés e isso é ótimo na perspectiva de economia, porém pode ser ruim para o armazenamento na sua casa. De qualquer maneira, nada pode te impedir de ter peixes no dia a dia e de aproveitar todo o sabor e os nutrientes dessa proteína que cada vez mais ganha popularidade no cotidiano do brasileiro.

Para economizar, manter seus ingredientes frescos e bem armazenados e ainda por cima variar bastante as receitas do seu dia a dia com todos os nutrientes que você precisa, nós trouxemos cinco receitas e mais algumas dicas para fazer com filés de peixe que podem ser comprados congelados ou frescos! Lembre-se: evitar o desperdício usando o máximo dos seus ingredientes também é uma forma muito importante de economizar tempo e dinheiro!

Filé de peixe crocante ao forno

Ingredientes

500 g de merluza (pode ser tilápia ou pescada)

100 g de farinha de milho amarela

100 g de parmesão ralado grosso

1 xícara (chá) de maionese

Sal a gosto

Modo de preparo

Tempere os filés com sal. Você pode adicionar outros temperos se quiser, mas devem ser temperos em pó. Misture o queijo ralado e a farinha. Passe o peixe pela maionese e em seguida na mistura da farinha e queijo. Os filés devem ficar bem empanadinhos. Disponha os filés em uma assadeira antiaderente e leve ao forno à 210ºC por 40 minutos.

Bolinho de peixe com sobras

Pode apostar, bolinhos são sempre a melhor opção de economia para usar suas sobras de comida. Não é exclusivo dos peixes, mas essa proteína é perfeita para isso pois você consegue reviver bastante da qualidade do peixe quando ele está desfiado ou em pedaços. Aqui vale a mesma dica da primeira receita: economize no óleo, faça no forno (com um pouco menos de crocância) ou na fritadeira elétrica (que é um dos melhores eletrodomésticos para economizar quando se gosta de fazer fritura em casa).

Ingredientes

2 xícaras (chá) de filé de peixe assado

1 ovo batido

1 colher (sopa) de farinha de trigo

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Óleo de milho para fritar a gosto

Modo de preparo

Desfie o peixe com as mãos e retire as espinhas. Ponha em uma tigela e junte a farinha e o ovo. Misture bem e tempere com o sal e a pimenta. Enrole bolinhas e reserve. Aqueça o óleo e frite os bolinhos aos poucos. Retire com uma escumadeira e deixe escorrer sobre papel absorvente. Sirva quente.

Filé de tilápia com molho emulsionado de limão

Ingredientes

120 ml de azeite extra virgem

600 g de tilápia (em filés)

120 g de manteiga

Pimenta-do-reino preta a gosto

1 colher (café) de sal marinho

60 ml de suco de limão

Modo de preparo

Beurre Fondu: Aquecer o suco de limão, sem ferver, e adicionar a manteiga gelada aos poucos. Emulsionar fora do fogo com um fouet até ficar cremoso. Reservar.

Filé de tilapia: Temperar o Filé com sal e pimenta do reino. Passar levemente cada file na farinha de trigo retirando sempre o excesso. Saltear no azeite quente cada filé. Após a cocção enxugar cada filé no papel absorvente.

Finalização: Colocar um file no meio de cada prato. Servir com molho de limão.

Filé de merluza à parmegiana

Ingredientes

1/2 kg de merluza em filé

1 1/2 unidades de limão

Sal a gosto

Pimenta-do-reino branca a gosto

1 colher (sobremesa) de alecrim

2 unidades de ovo batidos

Farinha de rosca a gosto

1 lata de molho de tomate

1 colher (sopa) de azeite

1/2 cebola

1 dente de alho

Sal a gosto

Pimenta-do-reino branca a gosto

1 colher (chá) de farinha de trigo

2 colheres (sopa) de cheiro-verde

100 g de muçarela

100 g de presunto magro

Aqui a dica é sobre o empanamento, que é uma das técnicas que mais desperdiça ingredientes! Ao dividir os três pratos com os dois tipos de farinha e o ovo batido, coloque aos poucos a farinha em vez de fazer uma grande montanha. Quando for passar o filé, use apenas uma mão para segurar o peixe enquanto passa as etapas e a outra vai apenas complementando com a farinha por cima. Isso impede de misturar os ingredientes e de fazer muita sujeira. Certifique-se de que o peixe não está com muita água, pois isso pode acabar com o seu empanado. Lembre-se de deixar o óleo ou fritadeira bem quente para não desperdiçar nada e bom apetite!

Tilápia à mexicana

Ingredientes

1 kg de tilápia em filés

2 colheres (sopa) de azeite

2 unidades de pimenta verde em fatias finas

1/2 xícara (chá) de sementes de abóbora torrada(s)

1/2 unidade de cebola picada(s)

1/2 xícara (chá) de coentro

1/4 colher (chá) de orégano

1/4 colher (chá) de sal

1/4 colher (chá) de pimenta-do-reino branca

1 unidade de abacate em cubos médios

1/2 xícara (chá) de alface americana picada(s)

6 unidades de tortilha(s) de milho

Modo de preparo

Polvilhe uma pitada de sal e pimenta no filé de tilápia. Adicione 2 colheres (sopa) de azeite em uma frigideira antiaderente e refogue. Frite o filé de tilápia em fogo médio por cerca de 1 minuto de cada lado. Retire-o do fogo e reserve em um prato. Refogue levemente a pimenta verde por cerca de 2 minutos e combine com o filé de tilápia. Misture as sementes de abóbora, cebola picada, coentro, orégano, sal e pimenta no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Transfira este molho para uma panela pequena e cozinhe o molho por 10 minutos em fogo médio-baixo, mexendo ocasionalmente. Para servir, coloque um punhado de peixe, pimenta, abacate e alface em uma tortilha e dobre em um taco.

Dicas de armazenamento para filés de peixe

De todas as proteínas mais comuns, o peixe é a mais delicada e uma das mais suscetíveis à ação de bactérias, então é importante se atentar: mesmo que congelado, procure saber da procedência do peixe e há quanto tempo ele está na geladeira do supermercado. Para qualquer proteína, o ideal é que seja descongelada apenas uma vez, já que o tempo entre um descongelamento e o outro bactérias podem entrar na carne e ficarem ali preservadas. Por isso, divida todos os seus filés em filmes plásticos separados e então coloque-os no freezer. Assim você consegue separar com mais facilidade só o que for comer. Sobrou algum pedaço pequeno ou meio feiosinho de peixe? Não jogue fora! Guarde para fazer um belíssimo caldo de peixe que pode ser congelado por muito tempo e usado em inúmeros preparos!

