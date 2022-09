Dicas para substituir o leite de vaca nas receitas

Nos últimos meses, no Brasil, alguns alimentos foram afetados pela alta nos preços. O leite de vaca e os derivados estão nessa lista. Com isso, os consumidores que usam a bebida em receitas ou consomem diariamente buscam alternativas para economizar. O DeliRec, rede social para os apaixonados por gastronomia, separou algumas dicas de quais outros produtos podem ser usados no lugar do leite.

“Cozinhar e preparar receitas é algo incrível, mas às vezes um determinado ingrediente aumenta de valor e as pessoas tendem a encontrar soluções que substituam o item. Pratos que levam leite e derivados são exemplos disso. Com o aumento significativo no preço desses produtos, algumas receitas foram modificadas por opções que fazem a mesma função dos derivados de leite tradicional”, comenta Claudio Gandelman, CEO e fundador do DeliRec. “O DeliRec e os cooks (criadores de conteúdo) alimentam diariamente o app com receitas econômicas e ajudam muitos usuários a montarem cardápios gostosos sem precisar gastar muito”, explica o executivo.

Leite de aveia

Foto: Divulgação – Foto:

Ingredientes

1 xícara de aveia em flocos

5 xícaras água filtrada

1 xícara de gelo

Modo de preparo

Misture a aveia com 3 xícaras de água. Deixe descansar por no mínimo 3 horas. Após passar o tempo de descanso, coe a aveia em um pano de prato limpo, dispensando a água. Em um liquidificador, bata a aveia com 2 xícaras de água e o gelo. Bata até a aveia estar triturada e misturada com a água. Coe a mistura em um pano de prato limpo e conserve o leite de aveia em uma garrafa ou jarra com tampa. A aveia coada pode ser utilizada em bolos, pães ou cookies.

Porções: 4

Receita postada por @tatiane_dias no DeliRec

Bolo de mexerica

Foto: Dvulgação – Foto:

Ingredientes

2 xícaras de farinha

1 xícara de açúcar

1 xícara de suco de mexerica (2 mexericas + 1/2 xícara de água)

½ xícara de água

½ xícara de óleo

1 colher (sopa) de fermento químico

1 xícara de suco de mexerica (para calda)

1 xícara de açúcar (para calda)

Modo de preparo

Pique duas mexericas e bata no liquidificador com 1/2 xícara de água, coe e reserve. Unte uma assadeira redonda (com furo no meio) com óleo e farinha. Ligue o forno para pré-aquecer por 180º. Misture em uma tigela a farinha e o açúcar. Adicione o suco de mexerica, o óleo e a água. Mexa até ter uma massa homogênea. Adicione o fermento em pó delicadamente. Coloque a massa na assadeira e leve ao forno. Asse por mais ou menos 35 minutos ou até dourar. Enquanto o bolo esfria faça a calda.

Calda: Leve ao fogo o suco de mexerica e o açúcar. Ferva por 5 minutos. Coloque em cima do bolo com a calda levemente morna.

Porções: 15

Receita postada por @flambocozinhavegana no DeliRec

Bolo de cacau com biomassa de banana verde

Ingredientes

2 ovos

2 xícaras de açúcar mascavo

1 xícara de óleo

80 ml de água

2 xícaras de Biomassa de banana verde

3 colheres (sopa) de aveia

| 1 xícara de farinha de trigo

10 g de fermento químico

6 colheres (sopa) cacau 50%

1 xícara de leite de coco

Modo de preparo

Coloque tudo no liquidificador começando pelos líquidos e bata bem. Acrescente a farinha de trigo e bata mais.um pouco. Por último com uma colher misture o fermento. Coloque em uma forma untada e asse em forno médio pré-aquecido por 40 min.

Cobertura: 1 xícara de biomassa de banana verde, 2 colheres de sopa de cacau, 3 colheres de açúcar mascavo, 1 xícara de leite de coco. Misture muito bem leve ao fogo até desgrudar do fundo da panela. Espere amornar e decore a seu gosto.

Porções: 10

Receita postada por @cozinha_afetiva_da_fer no DeliRec

Biomassa de banana verde

Foto: Divulgação – Foto:

Ingredientes

8 unidades de banana verde sem pontos amarelos

Modo de preparo

Lave as bananas com uma esponja tirando possíveis sujidades. Tire as bananas dos talos. Leve-as à panela de pressão com água já quente para gerar choque térmico. Tampe a panela e espere pegar pressão. Após pegar pressão, conte 8 minutos e desligue. Deixe a pressão sair naturalmente. Tire a polpa das cascas das bananas e disponha a polpa em um liquidificador. Bata até formar um creme grosso e liso. Se necessário, adicione um pouco de água para bater. Congele a biomassa em potes ou em cubos de gelo.

Porções: 8

Receita postada por @matheusleitenutri no DeliRec

Pão de água

Foto: Divulgação – Foto:

Ingredientes

480 ml de água

3 colheres (sopa) de açúcar

5 colheres (sopa) de óleo

1 colher (café) de sal

10 g (sachê) de fermento biológico seco

900 g de farinha de trigo (até dar o ponto)

Modo de preparo

Numa bacia coloque a água (morna se o tempo estiver frio ou ambiente se o tempo estiver quente), adicione o açúcar e dissolva bem, em seguida coloque o fermento, o óleo e o sal, e aos poucos adicione cada copo de trigo mexendo até formar uma massa mais pesada que desprenda mais fácil da bacia, perceberá que ela estará mais grudenta por dentro e mais sequinha por fora, se quiser sovar a massa fique a vontade mas não é necessário desde que vc chegue nesse ponto que ela desgrude com mais facilidade… Então deixe descansar por 20 min para aumentar de volume em um local fechado, seja na bacia com tampa, ou coloque um pano de prato e deixe num local que não entre ar, tipo fogão, microondas. Passado esse tempo manuseie a massa para voltar ao tamanho normal e utilize óleo nas mãos para modelar os pães a seu gosto, coloque na fôrma untada com óleo, e deixe descansar por mais 20 min até dobrar de tamanho Leve ao forno 180°C por 30 min ou até que estejam dourados *Não há necessidade de pincelar os pães Dica: Faça um calda de com 2 colheres de açúcar e 2 colheres de água e pincele os pães assim que sair do forno para deixar a casca do pão bem macia e dar um toque especial.

Porções: 15

Receita postada por @apezinhodaollyver no DeliRec