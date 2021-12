Dicas para limpar a grelha antes e depois do churrasco de final de ano

Depois de um longo período em isolamento social, neste final de ano grande parte da população pensa em fazer uma confraternização. E não há nada melhor do que um churrasco para unir pessoas queridas! Seja o da empresa, dos amigos ou o da família, o importante é que a grelha esteja limpinha e que o pós-festa seja simples de organizar e limpar.

“Para arrasar na recepção dos convidados e ter uma confraternização de final de ano alegre e tranquila, é preciso estar com tudo limpo e organizado! Existem alguns produtos e procedimentos que facilitam muito para quem adora fazer churrasco nessas celebrações”, comenta Joelma Lima, influenciadora do lar, responsável pelo perfil @construindo_um_lar, parceira da Bettanin.

PREPARANDO O ESPAÇO

Antes de acender a churrasqueira é importante se certificar de que o espaço que será utilizado para o preparo das comidas, como pia e churrasqueira, esteja limpo. “Aquilo de começar pelo começo é realmente essencial. Pia, bancadas e grelhas precisam estar limpas e livres para receberem apenas o que for utilizado para aquela confraternização”, comenta Joelma.

A profissional indica começar lavando, enxugando e guardando toda a louça que não será utilizada para o churrasco. “Pia livre dará um movimento maior ao churrasqueiro, que muitas vezes precisa utilizar o espaço, além de deixar a sensação de limpeza”, comenta Joelma. Ainda segundo a influenciadora, é importante que as bancadas estejam higienizadas e organizadas para receberem a guarnição que os convidados trarão, além de deixar as superfícies livres para tábuas utilizadas para o corte das carnes.

Em seguida, é importante dar atenção ao estado da grelha que será utilizada. “Muita gente não lava a grelha e deixa acumular a sujeira do churrasco após a confraternização. Além de anti-higiênico, a superfície pode transferir o gosto de queimado ou de outros alimentos para as carnes que serão assadas. O mais indicado, e fácil, é sempre lavar a grelha após o uso”, comenta. Caso isso não tenha sido feito, é importante limpar o local antes do início da festa.

LIMPEZA IMEDIATA – DURANTE E PÓS-FESTA

Por que não facilitar o processo de limpeza? É o questionamento que Joelma sempre faz. “Esse tipo de evento costuma juntar bastante gente e, consequentemente, muita sujeira. Por isso, o ideal é ir limpando e organizando aos poucos, ao invés de acumular tudo para o final da festa”, indica.

Lavar a louça ao longo da confraternização, jogar o lixo no cesto ao invés de acumular em superfícies e guardar o que não está sendo utilizado, facilitará a vida dos donos da casa.

“Mesmo em meio a festa, é preciso manter a organização. Comeu? Lave os pratos e talheres, assim eles estarão limpos para uma segunda rodada de carne e não será necessário sujar outras louças. Coloque as lixeiras em pontos estratégicos do local onde será a festa e fique de olho se os sacos para lixo estão cheios. É uma forma de estimular que garrafas e latas vazias não fiquem apoiadas em superfícies. Vai servir a sobremesa? Guarde tudo o que não será usado antes de colocar os doces na mesa. Caiu algo no chão? Limpe de imediato”, aconselha. “Ao fazer isso, além de dar o exemplo e estimular que os convidados ajudem, evita que o pós-festa seja exaustivo para os anfitriões”, complementa.

O que não dá para fazer em meio a celebração é a limpeza da grelha. Mas ela deve ser limpa logo após a finalização do churrasco, evitando que os resíduos grudem na superfície. “Se você limpa o item logo após o uso, utilizando produtos próprios para essa finalidade, a tarefa não será árdua e ela estará limpinha para o próximo uso”, comenta Joelma.

PARA AS SUJEIRINHAS MAIS DIFÍCEIS

Grelhas, churrasqueiras elétricas, panelas e muitas travessas fazem parte do churrasco. Porém, são itens que demandam limpezas cuidadosas e específicas. “Não dá pra lavar esses itens com qualquer produto ou esponja. Para dar maior durabilidade aos itens, o ideal é que o anfitrião fique responsável ou supervisione essa higienização”, comenta Joelma.

Segundo a parceira da Bettanin, panelas e travessas de vidros precisam ser lavadas com esponjas próprias para louças delicadas e antiaderentes. Já as churrasqueiras elétricas devem ser higienizadas logo após o uso, evitando que a sujeira fique impregnada na superfície, com esponjas de alta abrasividade. “A mesma esponja pode ser utilizada em grelhas e espetos. Elas são supereficientes na hora de remover resíduos deste tipo de superfície e mantém os itens em bom estado”, afirma.

PRODUTOS QUE FACILITARÃO A LIMPEZA

Joelma deu todas as dicas para que o churrasco aconteça de maneira tranquila e organizada a todos os convidados e anfitriões. Agora, para quem deseja executá-las de maneira perfeita, a profissional lista seus produtos favoritos para a hora da limpeza. Anota aí!

Para limpar e desengorduras chapas e grelhas, o EsfreBom Grelhas e Chapas é a indicação da Joelma. Com alto poder para dissolver a gordura, o produto possui função 2 em 1, não precisa de enxague e oferece um alto poder de higienização.

Outra indicação é a Noviça Limpeza Pesada. O produto apresenta três modelos de escovas: escova de aço, para remover ferrugem; escova metálica, ideal para limpar grelhas; e escova de nylon, que remove a gordura incrustada. Altamente resistentes, elas são ideais para quem busca maior versatilidade, praticidade e agilidade para a limpeza que exige maior esforço.